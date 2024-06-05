Почему на жаре давление в шинах авто должно быть ниже, чем рекомендовано

Большинство автовладельцев устанавливают давление в шинах своих автомобилей, следуя рекомендациям производителей. Сколько должно быть атмосфер в покрышках указано на стикерах дверных проемов, внутренней крышке лючка топливного бака, а также в инструкции по эксплуатации. Однако в жару профильные эксперты настоятельно советуют повышать показатели BAR в колесах. И вот, собственно, почему.

Для начала, пожалуй, следует сказать, что оптимальное давление в шинах варьируется от 2 до 2,8 атмосфер — в зависимости от модели и массы автомобиля, а также типоразмера колес. Значение, как правило, идентичное для покрышек одинакового диаметра, а для разношироких «катков» нередко отличается показателями от 0,2 до 0,4 атм.

Такие характеристики автопроизводители указывают, исходя из многочисленных испытаний, которые, впрочем, характерны для идеальных условий эксплуатации. А вот при перепадах температур давление в ободе скачет, как доллар по отношению к рублю.

Именно поэтому специалисты рекомендуют следить за единицами на манометре, дабы избежать серьезных проблем. И при похолодании — подкачивать колеса, а при жаре — наоборот, спускать.

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К примеру, когда на улице под 30 градусов тепла, давление воздуха в покрышках может увеличиваться до 0,2 BAR, что рискует обернуться преждевременным износом средней части протектора, повышением нагрузки на колесный диск, саму шину, а также элементы подвески автомобиля.

В подобном случае при попадании в рытвину или наезд на бордюр резиновый слой может попросту лопнуть, спровоцировав ДТП. Более того: перекачанные шины теряют свойства цепкости с дорожным полотном, ибо уменьшается пятно контакта с поверхностью. Как результат — ухудшение управляемости и сцепных характеристик, неприлично жесткие реакции на изъяны покрытия и увеличение тормозного пути.

Дабы избежать подобных недугов, эксперты советуют стравливать воздух в колесах на 0,1-0,3 атмосфер. Так машина будет стабильнее на дороге и следовательно — безопаснее. К тому же, минимизируется риск повреждения и шин, и дисков, и ходовой части автомобиля.