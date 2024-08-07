Какие ошибки допускают автовладельцы при подготовке машины к осеннему сезону

На календаре уже август: до конца лета осталось чуть меньше месяца, а значит, самое время подумать о подготовке автомобиля к «дождливому» сезону. Но что именно нужно сделать? Какие системы проверить, а какие — обязательно обслужить? На эти вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответили эксперты.

В первую очередь, по словам представителей ГК «Автодом», автовладельцу нужно проинспектировать состояние покрышек. Ведь на летней резине придется ездить еще несколько месяцев, а изношенные шины намного хуже справляются с аквапланированием. На мокром покрытии старые покрышки могут не справиться с отведением воды, в пятне контакта возникнет водяная же пленка, и сцепление с дорогой потеряется. Так что если «лето» нуждается в замене, лучше махнуть резину сразу — до наступления осени.

— Если летом автомобиль часто оставался на солнце, щетки стеклоочистителей могли потерять эластичность, и их тоже нужно заменить, — продолжает эксперт. — Нелишним будет проверить состояние уплотнителей, на которые также могла повлиять высокая летняя температура. Кроме того, в условиях сокращенного светового дня, обильных осадков и осенних туманов должны быть исправны осветительные приборы, особенно противотуманные фары. С понижением температуры возрастает нагрузка и на аккумулятор — его состояние тоже лучше проверить до наступления первых заморозков.

Кроме того, при повышенной влажности возрастает риск возникновения коррозии кузова автомобиля: необходимо осмотреть лакокрасочное покрытие на предмет наличия сколов и царапин, которые стоит устранить до наступления осени, — подытожил эксперт.

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В свою очередь, представители ГК «АвтоСпецЦентр» напомнили читателям портала «АвтоВзгляд» и о необходимости «предосеннего» обслуживания систем обогрева и кондиционирования. В частности, наш собеседник настоятельно рекомендует уже сейчас заменить салонный фильтр, прочистить радиатор отопителя и протестировать датчик климат-контроля. Это можно сделать как самостоятельно, так и в проверенном автосервисе.

— Подготовка автомобиля к осеннему сезону имеет особое значение, так как дождливая погода и, соответственно, высокая влажность усложняют процесс вождения и усиливают коррозию кузова. Частичную защиту днища машины от воздействия агрессивной среды гарантируют брызговики. При этом резиновые изделия малоэффективны при низких температурах, а пластиковые — не выдерживают сильного механического воздействия. Поэтому для осеннего периода лучше подходит защита из термоэластопласта, — отметил эксперт.

Наконец, обслужив автомобиль в преддверии осеннего сезона, автовладельцу стоит задуматься о том, чтобы сменить стиль вождения. А именно — строго соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, ведь на мокрой дороге машина ведет себя не так предсказуемо, как на сухой. И, разумеется, внимательнее смотреть по сторонам: статистика ГИБДД гласит, что именно в осенне-зимний период обычно увеличивается число ДТП, связанных с наездами на пешеходов.