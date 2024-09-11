Зря пугали: дефицита автомобильных шин в России нет, но цены не радуют

Массовый исход из России в 2022-ом компаний из недружественных стран поначалу вызвал у наших соотечественников шок: что будем есть-пить, во что одеваться, чем лечиться и, разумеется, на чем ездить. Однако сегодня уже понятно, что со всеми вызовами страна справилась. Это касается и авторынка, и рынка сопутствующих автопродажам товаров. В том числе и автомобильных шин. Дефицита покрышек в общем и целом у нас не наблюдается, хотя авторезина и подорожала.

Достаточно сказать, что за первые шесть месяцев этого года реализации автомобильных шин выросла по отношению к аналогичному периоду года прошлого почти на 30%. При этом в среднем резина подорожала примерно на 10 процентов. Это касается и тех колес, что выпускаются в нашем отечестве, и тех, что ввозятся из-за границы.

Если же говорить об ассортименте, то среднестатистическому водителю реально есть, из чего выбирать. В РФ продолжают работать шинные заводы таких известных марок как Nokian, Continental, Bridgestone, пусть и под другими названиями. Не останавливала производство исконно отечественная компания «Кама». Да и наши новые восточные партнеры ввозят в страну миллионы единиц шин.

Хотя, конечно, китайские покрышки вызывают о потребителей неоднозначные оценки. С другой стороны, у многих отечественных автовладельцев просто нет иного выхода, как брать резину из Поднебесной. Беда в том, что отечественные шинники пока выпускают типоразмеры до до 17-го радиуса включительно, так что приличная резина на большие колеса пока в дефиците. Правда, ситуация скоро изменится и тут: в Ульяновске вот-вот перезапустят бывший бриджстоуновский шинный завод, принадлежащий теперь компании S8 Capital.

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При этом, надо заметить, качество наших покрышек ни в чем, практически, не уступает тем, что выпускались покинувшими нас производителями. В этом кореспонденты портала «АвтоВзгляд» убедились на собственном опыте.

Так, на одной из редакционных машин весь теплый сезон без нареканий отходила резина Ikon Tyres Nordman, некоторыми своими нюансами порадовавшая даже больше, чем исходник. А совсем недавно журналисты сайта протестировали русские шины Gislaved, и остались очень ими довольными.

Впрочем, более подробно о том, какие шины предпочесть, как та или иная покрышка ведет себя на дороге вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь. Надеемся, наши оценки помогут сделать правильный выбор при грядущей сезонной «переобувке».