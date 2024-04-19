«Резиновая» вписка: чем шины русского Gislaved отличаются от Continental

Почти все иностранные «шинные» бренды распрощались с российским рынком. Однако производства, которые они в свое время у нас открыли, никуда не делись и в массе своей продолжают работать. Разве что вывески кое-где пришлось сменить. Так произошло и с заводом в Калужской области, ранее выпускавшим покрышки Continental.

Бывший шинный завод Continental в окрестностях Калуги — все. В смысле, что он не только входит в группу «Кордиант», но теперь еще и официально называется иначе, не как «при немцах». Любопытно, что этот ребрендинг для уха российского автомобилиста может пройти совершенно незаметно. Теперь предприятие стало называться Gislaved. Напомним, что покрышки этого суббренда Continental давно известны на нашем рынке. И вот теперь «Континенталя» у нас нет, а «Гиславед» — есть.

Калужский завод Gislaved входит нынче в группу шинных заводов, контролируемых АО «Кордиант» —холдинга S8 Capital. Помимо калужского предприятия, в нее собраны шинные производства в Ярославле и Омске, а также ульяновское предприятие, ранее принадлежавшее Bridgestone.

Скорее всего, уход «западников» стал для группы компаний Cordiant самым настоящим подарком. Ведь она получила не просто пару заводов в Калужской и Ульяновской области. Вместе с этими предприятиями в распоряжении российских шинников оказались специфические фирменные технологии, применяемые немецкими и японскими конкурентами, а также их высококвалифицировнный персонал и «импортная» культура производства.

Фото: Gislaved

Объявляя о завершении процесса ребрендинга завода из Continental в Gislaved, гендиректор АО «Кордиант» Вадим Володин с видимым удовлетворением рассказывал о том, что объединение технологического и человеческого потенциала всех четырех заводов группы дало мощный импульс развитию шинного «кластера» компании. Ведь специалисты четырех совершенно разных предприятий оказались теперь в едином «инфополе».

Сейчас АО «Кордиант» выпускает около 80% номенклатуры всех продающихся на российском рынке покрышек. «Легковая» часть ассортимента охвачена брендами Gislaved, Torero, Cordiant, Tunga и Meteor. Два из них — Torero и Gislaved — производят на калужском предприятии. Заметим, что покрышки Torero — это ребрендинг известной российскому потребителю недорогой резины Matador. А линейка Gislaved считается топовой в портфолио компании.

По словам Вадима Володина, сейчас компания фокусирует свое внимание на выпуске покрышек для китайских автомобилей, которых на российском рынке становится все больше.

Фото: Gislaved

Так сложилось, что отечественные шинные заводы не делали «резины» типоразмером больше R18. Свои легковые колеса больших диаметров их иностранные владельцы предпочитали завозить в нашу страну из-за рубежа. В частности. именно по этой причине после их ухода из России на нашем рынке образовался вакуум предложения колес больших диаметров европейских и японских марок. Цены на них взлетели из-за резко усложнившегося импорта.

В итоге российские автомобилисты обратили внимание (и кошельки) на китайские шинные бренды, предлагающие все, вплоть до самых больших, типоразмеры легковых покрышек. Статистика утверждает, что из 20 млн. импортированных в РФ за 2023 год колес, 17 млн. пришлось на поставки из Поднебесной.

— Наша ближайшая задача — полностью покрыть спрос на российском рынке на колеса радиусом от 13 до 22 дюймов включительно. В частности, уже к концу 2024 года мы намерены предложить потребителю линейку покрышек размером вплоть до 22 дюймов под брендом Gislaved. Кроме того, к 2025 году планируем запустить на рынок совершенно новый шинный бренд премиального уровня нашей собственной разработки, — сообщил Вадим Володин корреспонденту портала «АвтоВзгляд».

По состоянию на сегодняшний день производственные мощности шинного кластера «Кордиант» загружены лишь частично. Однако холдинг рассчитывает довести этот показатель до уровня 80% уже до конца 2024 года.