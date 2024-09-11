Дошиповка покрышек машины: смысл процедуры, ее достоинства и недостатки

Хотя в эти осенние дни в центре России сохраняется по-настоящему летняя погода, ясно, что не за горами день, когда автомобилистам будет рекомендовано «переобуться». А зимние колеса лучше всего ведут себя на скользкой дороге в том случае, если вооружены шипованной резиной. Но что делать, если шина еще не выработала свой ресурс, а часть шипов уже растеряна или пришла в негодность? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме с помощью экспертов.

— В таком случае можно провести дошиповку шины, — говорит руководитель группы по развитию и продвижению продуктов для автопарка компании «Передовые Платежные Решения» Светлана Акулова. — Просто прежде чем прибегнуть к этой процедуре, важно убедиться, что состояние старой резины все еще соответствует требованиям безопасности и не требует полной замены...

— Сама дошиповка — достаточно популярная услуга шиномонтажных центров, рассказывает эксперт компании «Колеса Даром» Андрей Молодовский. — Многие водители прибегают к ней, обнаружив на своих зимних покрышках сточенные шипы или зияющие отверстия в тех местах, где шипы должны быть. И правильно делают, ведь от количества и качества шипов зависят сцепные и тормозные характеристики резины на льду и укатанном снегу, а значит — безопасность водителя и пассажиров. Конечно, лучшим вариантом всегда будут новые шины. Если же делать дошиповку, то она имеет смысл при условии, что глубина протектора составляет не менее 6 мм, а срок эксплуатации самой шины не превышает 5 лет.

При этом процедура непременно должна проводится квалифицированными мастерами с помощью универсальных ремонтных шипов противоскольжения и при наличии необходимого инвентяря и материалов. Среди них обязательно должен быть инструмент для удаления изношенных шипов (шило, шлицевая отвертка, бокорезы и т.д.), пневмопистолет для продувки шипуемых гнезд протектора сжатым воздухом, специальный шиповальный пистолет, распылитель для воды, мыльный раствор. При наличии необходимых навыков у мастера и перечисленного оборудования можно выполнить процедуру качественно. Поэтому в принципе она доступна грамотным и умелым автовладельцам, имеющим необходимый инструмент, — признает наш эксперт.

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Преимущества дошиповки однозначны. Шина, утратившая часть шипов и, следовательно, потерявшая в своих сцепных и тормозных характеристиках, после этой процедуры может почти полностью вернуть необходимые функциональные свойства. Недостаток же этой процедуры в том, что ремонтные шипы — это не родные заводские, которые у некоторых моделей шин отличаются формой корпуса и сердечника.

При этом важно также помнить, что вмонтированным шипам (как и штатным на новой резине), необходима предварительная обкатка первые 500 км в умеренном режиме езды, без резких ускорения и торможений, чтобы хорошо притереться к протектору и максимально крепко зафиксироваться в своих гнездах. Необходимо также поддерживать правильное давление воздуха в шинах: шипы тоже чувствительны к отклонениям, когда покрышка недокачана или перекачана.