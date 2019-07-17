Россия отказывается от грязного электромобильного будущего

Фото progress.online
Электрокары в России больше не тренд. Чиновники удивительным образом прозрели и теперь то, что с самого начала всем было очевидно, тоже разглядели, отметив, что действительно экономического смысла в электромобилях для нашей страны нет. Как сказал, вторя президенту страны, заместитель министра Минпромторга Александр Морозов, в России нужно развивать газомоторный транспорт, потому как он на 30% менее энергозатратен.
Лика Затворная

А ведь изначально было понятно, что в стране, где минусовая температура держится шесть, а то и более, месяцев в году, перспективы у автомобилей на батарейках совсем уж призрачные, по сравнению, скажем, в более теплых странах Евросоюза, Китае, США или той же Японии. Основную часть своей энергии в нашей стране батареи генерируют для того, чтобы прогреть салон и себя. И все эти хваленые пробеги, которыми гордятся производители электрокаров, у нас превращаются из сотен километров в десятки.

То же и с нулевыми выбросами. Помимо того, что само по себе производство электромобилей (а точнее — их мощных аккумуляторов) генерирует мощные выбросы в атмосферу очень вредных веществ, так еще и производство энергии для зарядки этих самых батарей ложится на теплоэлектростанции, которые сегодня являются основным источником энергии в мире. А они, как известно, сжигают уголь и торф, которые тоже не азонируют воздух нашей планеты. АЭС, в свете «чернобыльских» и «фукусимских» событий, себя так же дискредитировали. Ну и о каких нулевых выбросах при производстве электромобилей можно говорить?

И это мы еще не взяли в расчет трудоемкий и дорогостоящий процесс утилизации высокотоксичных составляющих батарей: лития, опасных соединений никеля, меди, алюминия и кобальта. При должном разгильдяйстве и экономии, не исключено, что содержимое таких «чистых» аккумуляторов польется в наши реки, озера и моря со всеми вытекающими последствиями.

Фото whichelectriccar.com.au

Кроме того, нельзя забывать, что если сравнивать любой электрокар с сопоставимым аналогом на ДВС, то он обходится при покупке в три(!) раза дороже. И продажи электромобилей идут относительно хорошо только в тех странах, где подобное приобретение субсидирует — и очень серьезно — государство. Так же, как оно субсидирует и производство совсем, как мы выяснили выше', не «зеленых» авто. При этом, как известно, часть субсидий автопроизводители используют для развития традиционных транспортных средств. Такая вот лукавая арифметика…

Но ничего не останавливает наших чиновников. Вместо того, чтобы прислушаться к мнению специалистов, они, по традиции и ради красивых рапортов начальству, не задумываясь предпочли бежать впереди планеты всей. С 2014 по 2017 год, на которые пришелся пик импорта электромобилей в Россию, были снижены таможенные пошлины на их ввоз — с 17% до 0%. И это-то при полном отсутствии инфраструктуры. А в 2018 году специалисты российского офиса американского консалтингового агентства McKinsey подлили масла в огонь, да и «помогли» нам разработать «Стратегию развития автопрома России до 2025 года». Куда, как отмечают специалисты, участвующие в доработке документа, под копирку включили стратегии развития автопрома США и Европы. И здесь уже со всех углов понеслось про электротранспорт. Слава Богу, процесс вовремя остановили понимающие суть дела люди, и «нулевые» ставки в 2018 году продлены не были, равно как и не предвидится в обозримом будущем снижения пошлин. А ориентир сместился в сторону газомоторных транспортных средств.

Впрочем, полностью отказаться от намерений перейти на электромобили Минпромторг не намерен. Остались субсидии на производство и приобретение пассажирского электротранспорта, а это неплохой заработок для тех, кто, намеренно занимается профанацией масс и популяризацией совершенно неэкологичного электротранспорта. Иначе как объяснить тот факт, что те 60 электробусов, что закупает Москва и Санкт-Петербург, отапливают свои салоны печкой, работающей на дизельном топливе? В чем выгода таких электробусов, скажем, перед теми же трамваями и троллейбусами?

Куда более энергоэффективней, безопаснее и экологичнее выглядит газомоторное топливо. Автомобили, работающие на газу, уже соответствуют высоким экологическим нормам «Евро-6». Стоимость газа, по сравнению с бензином, невысока. Газовый выхлоп — менее токсичен, чем у бензиновых и дизельных двигателей. Минэнерго и Газпром уже разработали проект «Развитие газомоторного топлива», предусматривающий, в том числе, субсидии для переоборудования автомобилей граждан под газовое оборудование. Так, например, при стоимости переоборудования 90 000 рублей, субсидия составит максимальные 27 000 рублей.

Стоит отметить так же, что в 2019 году общий фонд субсидий для производителей техники на газу составил 2,5 млрд. рублей, на свою часть из которых могут рассчитывать как граждане, так и юридические лица. А в 2020 году государство, в том числе, субсидирует и лизинг коммерческой техники на газомоторном топливе. В общем, наше будущее — «Голубое топливо». А что до всяких там европ, так они утилизируют свои батареи в Китае, и им не до чужих проблем.

автопродажи, авторынок, технология, электромобили
17 июля 2019
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