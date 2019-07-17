Россия отказывается от грязного электромобильного будущего

А ведь изначально было понятно, что в стране, где минусовая температура держится шесть, а то и более, месяцев в году, перспективы у автомобилей на батарейках совсем уж призрачные, по сравнению, скажем, в более теплых странах Евросоюза, Китае, США или той же Японии. Основную часть своей энергии в нашей стране батареи генерируют для того, чтобы прогреть салон и себя. И все эти хваленые пробеги, которыми гордятся производители электрокаров, у нас превращаются из сотен километров в десятки.

То же и с нулевыми выбросами. Помимо того, что само по себе производство электромобилей (а точнее — их мощных аккумуляторов) генерирует мощные выбросы в атмосферу очень вредных веществ, так еще и производство энергии для зарядки этих самых батарей ложится на теплоэлектростанции, которые сегодня являются основным источником энергии в мире. А они, как известно, сжигают уголь и торф, которые тоже не азонируют воздух нашей планеты. АЭС, в свете «чернобыльских» и «фукусимских» событий, себя так же дискредитировали. Ну и о каких нулевых выбросах при производстве электромобилей можно говорить?

И это мы еще не взяли в расчет трудоемкий и дорогостоящий процесс утилизации высокотоксичных составляющих батарей: лития, опасных соединений никеля, меди, алюминия и кобальта. При должном разгильдяйстве и экономии, не исключено, что содержимое таких «чистых» аккумуляторов польется в наши реки, озера и моря со всеми вытекающими последствиями.