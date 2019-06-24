«Глушилка камер»: водителям предложили новый способ избегать штрафов

Попытками обхитрить камеры видеофиксации наши люди занимаются давно. Переворачивают вверх ногами госномера, заляпывают их грязью. Но это чревато проблемами. Даже если камера действительно не прочитает номер, покрытый толстым слоем грязи, то гаишник, увидевший такой автомобиль на дороге, обязательно его остановит. И вот тогда от 500-рублевого штрафа, а то и лишения прав на шесть месяцев, не уйти.

Дедовский метод

Лет пятнадцать назад считалось весьма актуальнысм крепить под козырек компакт-диски. Мол, стационарный радар, или «фен» в руках гаишника от этого слепнет, поскольку радиосигнал радара отражается от диска некорректно, мешая гаишному прибору определить реальную скорость автомобиля. А солнечные зайки от диска слепят камеры видеофиксации. Глупость конечно, но люди верили, крепили под козырьком кучу дисков и… получали штрафы.