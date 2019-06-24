«Глушилка камер»: водителям предложили новый способ избегать штрафов

В продаже появился прибор, который, по заявлениям продавцов, делает ваш автомобиль невидимым для абсолютно всех камер видеофиксации. Машина превращается в «стелс», которой нипочем ни «Стрелка», ни даже измерители скорости, использующие лазерное излучение. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, обман это или нет.
Попытками обхитрить камеры видеофиксации наши люди занимаются давно. Переворачивают вверх ногами госномера, заляпывают их грязью. Но это чревато проблемами. Даже если камера действительно не прочитает номер, покрытый толстым слоем грязи, то гаишник, увидевший такой автомобиль на дороге, обязательно его остановит. И вот тогда от 500-рублевого штрафа, а то и лишения прав на шесть месяцев, не уйти.
Дедовский метод
Лет пятнадцать назад считалось весьма актуальнысм крепить под козырек компакт-диски. Мол, стационарный радар, или «фен» в руках гаишника от этого слепнет, поскольку радиосигнал радара отражается от диска некорректно, мешая гаишному прибору определить реальную скорость автомобиля. А солнечные зайки от диска слепят камеры видеофиксации. Глупость конечно, но люди верили, крепили под козырьком кучу дисков и… получали штрафы.
Новый подход
Сейчас, когда балом правят высокие технологии, появился прибор, который так и называется «Глушилка камер ГИБДД». Такое «счастье» стоит со скидкой какие-то смешные 1490 рублей. Выглядит устройство скромно. Антенна, наподобие тех, что применяют в роутерах, небольшой корпус и разъем для подключения этого к автомобильному прикуривателю.
Что же может эта техника? На сайте продавца чудо-девайса обещают, что новинка рынка создаст помехи на расстоянии 50 метров. Иначе говоря, автомобиль станет незаметным для камер. Устройство создает белый шум и глушит все камеры вокруг. То есть это обычный подавитель GPS-сигнала. С таким прибором водителю не будут приходить штрафы за превышение скорости, проезд на красный, пересечение сплошной линии разметки. Даже движение по встречной полосе, утверждают разработчики, останется безнаказанным!
Нас не заглушишь
Портал «АвтоВзгляд» поспешит разочаровать тех, кто уже бросился заказывать чудо-технику: это профанация чистой воды. Камеры такой приборчик не заглушит.
Ведь самые распространённые комплексы «Крис» и «Арена» замеряют скорость автомобиля на расстоянии примерно 100 метров. Дальнобойность комплексов «Кордон» и «Кречет» — до 150 метров. А распространенные в Москве и области «Стрелки» фиксируют нарушителей на дистанции до 250 метров. Да и висят они высоко на столбах. Так что до них сигнал портативного приборчика просто не достанет.
А, например, измеритель скорости ЛИСД-2Ф использует в своей работе не радиоволны, а лазерный луч. От него GPS-глушилка уж точно не спасет. То есть покупка «Глушилки камер ГИБДД» это просто напрасная трата денег. Но определенные проблемы этот приборчик доставить все таки может… самому покупателю.
Скажем, «глушилке» под силу нарушить работу системы навигации, подавить сигнал вашего телефона или сбить с толку систему ЭРА-ГЛОНАСС. Так что не выбрасывайте деньги на ветер, покупая разные бесполезные гаджеты. Лучше ездить спокойно и не нарушать Правил.