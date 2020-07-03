Как самостоятельно модернизировать видеорегистратор, чтобы он снимал лучше, чем новый

Видеорегистраторы стали неотъемлемой частью автомобиля: уж слишком много поводов обращаться к записи у российских водителей. Порой именно он становится единственным свидетелем, позволяющим склонить чашу весов Фемиды в свою сторону. Главное, чтобы картинка не подвела. А вот с этим параметром регулярно случаются сложности.
Безусловно, само нахождение «третьего глаза» на лобовом стекле станет достаточным аргументом при вынужденной встрече с нарушителем. Многие подставы, что расцветают буйным цветом во времена финансовой нестабильности, «дают заднюю», увидев на стекле микрооператора. Но иногда доставать карточку все же приходится: спорные ситуации на дороге, обжалование штрафов и даже суды проходят гладко и четко, если есть видео. Вернее, видео надлежащего качества, в котором четко видны регистрационные знаки, лица и прочие элементы происходящего на проезжей и не только части. Как добиться требуемого от собственного видеорегистратора?
Во-первых, следует регулярно протирать линзу специальной тряпочкой, дабы отпечатки пальцев и пыль не портили картинку. Простая аккуратность позволит значительно улучшить исходное изображение. Даже еженедельной уборки будет достаточно, а уж ежедневная и вовсе станет залогом успеха.
Пункт под номером два посвящается карте памяти. Экономия, которая властна над всеми нами, в этом моменте не уместна: рассматривайте исключительно товары понятных и зарекомендовавших себя брендов, обладающие скоростной характеристикой не менее 10. Отвалившаяся, зависшая или просто нерабочая карта памяти обнуляет все возможности видеорегистратора и его главную обязанность. Другими словами, с дешевой карточкой можно даже не утруждать себя установкой. Лучшее, на что способно такое устройство — это лежать в перчаточном ящике.
Третий пункт — настройки. Не постесняйтесь и не поленитесь однажды настроить гаджет «под себя» и разобраться в его меню. Никогда не выбирайте «рандомные» или предустановленные «пресеты». Производитель — всегда молодец, но о потребностях покупателя знает только сам покупатель. Поэтому после покупки новую коробку лучше взять домой и потратить вечер не на телевизионных проповедников, а на свою собственную безопасность. Интернет полон полезных советов и опыта эксплуатации по каждой модели видеорегистратора.
В качестве вишенки на торте поговорим о доработках. О кронштейнах и присосках портал «АвтоВзгляд» рассказывал неоднократно, настало время самой камеры. Вернее — объектива. Дело в том, что солнечный блик или резкий всполох фар со встречной полосы может вызвать настоящий переполох в электронике: пока «мозг» камеры будет перенастраиваться под «новые вводные» по свету, драгоценные секунды будут потеряны. А ведь они, зачастую, становятся решающими.
Чтобы этого не произошло, нужно заранее оснастить прибор поляризационным фильтром: стеклянной защитной насадкой, которая и будет отражать всевозможные блики. Его часто путают с ультрафиолетовым UV-фильтром, который притеняет картинку, обрезая яркий солнечный свет. Но нам потребуется именно «полярик» или CPL, а опознать его крайне просто — он состоит из двух колец, вращая одно из которых и можно настроить степень поляризации. Фильтр позволяет не только убрать блики, но и получить более насыщенную и четкую картинку. Один вопрос: где его взять?
Многие новые модели видеорегистраторов уже им оснащены, так что при выборе обновки эту опцию стоит иметь ввиду. Ну а те приборы, что были куплены давно, придется дорабатывать самостоятельно: всекитайская барахолка позволяет выбрать нужный диаметр — он должен быть не меньше исходной линзы видеорегистратора. Кстати, если фильтр будет больше — ничего страшного, удобнее будет крепить, а потом настраивать. С креплением, к слову, тоже все просто: городить огород не нужно, достаточно просто зафиксировать фильтр изолентой или скотчем. Выглядеть будет не всегда красиво, но миссию свою такая доработка выполнит. Цена вопроса — от 300 рублей, а вот результат — на много тысяч.