Как самостоятельно модернизировать видеорегистратор, чтобы он снимал лучше, чем новый

В качестве вишенки на торте поговорим о доработках. О кронштейнах и присосках портал «АвтоВзгляд» рассказывал неоднократно, настало время самой камеры. Вернее — объектива. Дело в том, что солнечный блик или резкий всполох фар со встречной полосы может вызвать настоящий переполох в электронике: пока «мозг» камеры будет перенастраиваться под «новые вводные» по свету, драгоценные секунды будут потеряны. А ведь они, зачастую, становятся решающими.

Чтобы этого не произошло, нужно заранее оснастить прибор поляризационным фильтром: стеклянной защитной насадкой, которая и будет отражать всевозможные блики. Его часто путают с ультрафиолетовым UV-фильтром, который притеняет картинку, обрезая яркий солнечный свет. Но нам потребуется именно «полярик» или CPL, а опознать его крайне просто — он состоит из двух колец, вращая одно из которых и можно настроить степень поляризации. Фильтр позволяет не только убрать блики, но и получить более насыщенную и четкую картинку. Один вопрос: где его взять?

Многие новые модели видеорегистраторов уже им оснащены, так что при выборе обновки эту опцию стоит иметь ввиду. Ну а те приборы, что были куплены давно, придется дорабатывать самостоятельно: всекитайская барахолка позволяет выбрать нужный диаметр — он должен быть не меньше исходной линзы видеорегистратора. Кстати, если фильтр будет больше — ничего страшного, удобнее будет крепить, а потом настраивать. С креплением, к слову, тоже все просто: городить огород не нужно, достаточно просто зафиксировать фильтр изолентой или скотчем. Выглядеть будет не всегда красиво, но миссию свою такая доработка выполнит. Цена вопроса — от 300 рублей, а вот результат — на много тысяч.