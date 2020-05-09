Какие проблемы могут возникнуть после установки новых тормозных дисков своими силами

Тормозная система — едва ли не самый важный компонент в системе пассивной и активной безопасности автомобиля, а посему в вопросах ее обслуживания и ремонта тех или иных ее элементов мелочей не бывает. Так что неудивительно, что наиболее энергоемкие и, соответственно, наиболее нагруженные и изнашиваемые узлы автомобильной тормозной системы — стальные диски и колодки — приходится регулярно менять. И каждый грамотный мастер, выполняющий эту распространенную техническую операцию, обязательно будет использовать специальные очистители.
Любопытно, но по мнению экспертов рынка средств автохимии, наиболее ходовыми препаратами, которые чаще всего задействуют при автосервисных процедурах, как раз являются очистители тормозов. Очевидно, что такая популярность в первую очередь обусловлена функциональной спецификой данного продукта. И если ее не учитывать, то это может существенно снизить эффективность работы тормозной системы, особенно после того, когда в ней менялись тормозные диски.
Для тех, кто не в теме, поясним, что новые тормозные диски всегда сходят с конвейера в специальной консервационной смазке, предотвращающей появление коррозии при их транспортировке и складском хранении. Именно такими — гладкими и блестящими — вы видите диски после покупки и распаковки. Все это хорошо, только вот любая смазка, находящаяся на поверхности тормозных «блинов», установленных на автомобиль, способна нанести куда больший вред, чем ржавчина.
Дело в том, что упомянутый выше смазочный «консервант» (если он при установке новых дисков не был удален особым очистителем) может легко впитаться в поверхность фрикционных колодочных накладок и надолго сделать их сальными. Подобная оплошность, допущенная автовладельцем при самостоятельном ремонте, или безответственность слесаря автомастерской, «забывшего» почистить диски, аукнется немедленно. Можете не сомневаться — после этого эффективность торможения автомобиля резко ухудшится, так как рабочее трение между дисками и «засаленными» колодками окажется заметно ниже нормы.
Теперь непосредственно о препаратах, которые сегодня выпускают для чистки элементов тормозов. Таких продуктов на нашем рынке предостаточно, есть как импортные, так и отечественные, причем в большинстве своем они представлены аэрозолями. Последние более эффективны, нежели другие варианты аналогичных «тормозных» средств автохимии, например, жидкостные спреи. Суть в том, что в аэрозолях для удаления смазки или грязи задействуются сразу два принципа: химическая очистка (быстрое растворение жиров и смолистых веществ), а также механическая, сметающая загрязнения мощной аэрозольной струей.
Отметим, что качество такой комплексной очистки во многом определяется силой и формой распыляемой струи. А это уже зависит от того, какой газ-вытеснитель будет в баллоне — азот, фреон или углекислый газ (CО2). Считается, что наиболее практичным вытесняющим компонентом для тормозных аэрозолей является именно СО2, поскольку он создает узконаправленный и четко фиксируемый факел распыления. Кстати, реально на практике подобный уровень качества демонстрируют лишь немногие препараты, среди которых особо стоит выделить новый российский очиститель тормозов марки Ruseff.
Новинка от Ruseff имеет ряд эксплуатационных особенностей, выгодно выделяющих ее на фоне аналогичных продуктов. Помимо того, что баллон формирует мощную струю, он для удобства применения оснащен тонким «носиком», позволяющим обработать труднодоступные места тормозных механизмов, а также специальным клапаном, который в процессе работы дает возможность переворачивать баллон в любое положение, в том числе и «с ног на голову». Данную особенность по достоинству оценят все автовладельцы и особенно те, кто самостоятельно ухаживает за своими машинами.
При обработке деталей средство обеспечивает высокую степень очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Аэрозоль от Ruseff может использоваться и в качестве универсального обезжиривателя, например, при ремонте двигателей или других агрегатов. В продажу очиститель тормозов поставляется в 500-миллилитровых баллончиках, емкости которых хватает почти на две минуты распыления аэрозоля. На сегодняшний день это лучший показатель среди средств автохимии данного типа.