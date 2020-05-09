Какие проблемы могут возникнуть после установки новых тормозных дисков своими силами

Тормозная система — едва ли не самый важный компонент в системе пассивной и активной безопасности автомобиля, а посему в вопросах ее обслуживания и ремонта тех или иных ее элементов мелочей не бывает. Так что неудивительно, что наиболее энергоемкие и, соответственно, наиболее нагруженные и изнашиваемые узлы автомобильной тормозной системы — стальные диски и колодки — приходится регулярно менять. И каждый грамотный мастер, выполняющий эту распространенную техническую операцию, обязательно будет использовать специальные очистители.

Любопытно, но по мнению экспертов рынка средств автохимии, наиболее ходовыми препаратами, которые чаще всего задействуют при автосервисных процедурах, как раз являются очистители тормозов. Очевидно, что такая популярность в первую очередь обусловлена функциональной спецификой данного продукта. И если ее не учитывать, то это может существенно снизить эффективность работы тормозной системы, особенно после того, когда в ней менялись тормозные диски.