Как не повредить кузов авто при удалении с него наклеек

Как свидетельствует практический опыт, по жизни может возникнуть масса реальных ситуаций, когда по тем или иным причинам автовладельцу приходится очищать кузов или стекла машины от стикеров, этикеток, пленочных бирок или различного рода наклеек.
Последние на машинах можно видеть чащей всего, поскольку это ходовой продукт, который массово продается в автомагазинах. Среди них — и этикетки с логотипами автобрендов, и разные геометрические формы с названиями каких-либо сообществ или автотусовок, и всякая прочая клеящаяся ерунда со смайликами, графической жестикуляцией или «мудрыми» дорожными изречениями.
Кроме того, для авто еще выпускаются декоративно оформленные пленочные наклейки мелкого пошиба, которые нередко используют для задела небольших кузовных сколов или вмятин. Отдельным же направлением «автоизобразительного» искусства выступают профессионально изготовленные пленочные покрытия на клеевой основе, а также тонировочная пленка для стекол.
И здесь стоит отметить один важный момент: практически вся перечисленная «художественная лепнина» клеится на лакокрасочное покрытие или стекло достаточно легко. При этом, если поверхность кузова была заранее хорошо очищена и обезжирена, то этикетка будет держаться очень и очень крепко. Поэтому неудивительно, что когда возникает необходимость ее удаления, в большинстве случаев сделать это, что называется, за один присест, не удается.
Нередко выясняется: клей под бумажным слоем за долгое время в буквальном смысле прикипел к поверхности, причем настолько сильно, что этикетку надо попросту соскабливать. К слову сказать, отдельные начинающие автолюбители, впервые столкнувшись с подобной проблемой, именно так и поступают. Некоторые, не мудрствуя лукаво, сначала отмачивают «присохшие» намертво наклейки обычной водой, а потом пробуют соскабливать их ножом или отверткой. Понятно, что при этом они серьезно рискуют повредить лакокрасочное покрытие.
Другие, особо «продвинутые» обладатели железных коней, в таких случаях используют различного рода растворители или, что не менее плачевно, препараты бытовой химии, наивно полагая, что высокие растворяющие свойства этих средств способны принести действенную пользу. Судя по всему, мало кто из них догадывается о возможных негативных последствиях. Для справки: попадание даже нескольких капель бытовой химии на кузов способно навсегда осветлить краску или оставить на ней белесые пятна. Как показывает сервисная практика, избавиться от подобного дефекта можно лишь путем полной перекраски детали.
Одним словом, проблема с удалением с кузова или автомобильных стекол различных наклеек и декоративных пленок существует, причем уже давно, то есть фактически с момента их появления на рынке. Кстати, с демонтажем пленочных покрытий дело будет попроще, поскольку его можно заметно облегчить и ускорить с помощью технического фена. А вот с «мелочевкой» — стикерами, скотчами или наклейками такой фокус, как правило, не проходит, настолько прочно у них может держаться клеевая основа.
Для их удаления нужны особые препараты, которые сегодня выпускают в виде аэрозолей или спреев. К числу таковых, в частности, относится и новый российский продукт «Удалитель следов клея от скотча и маркера» марки Ruseff. По оценкам экспертов портала «АвтоВзгляд», протестировавших его на редакционном автомобиле, средство показало свою высокую эффективность. Выяснилось, что аэрозоль с легкостью удаляет остатки застарелых наклеек, скотча и даже затвердевшего клеевого слоя, остающегося после снятия стикеров.
Особенностью новинки является то, что, в отличие от многих аналогов, содержащих мощные растворители и предназначенных для удаления клея с поверхностей, не требующих особой «деликатности» (стекло, керамика или металл), этот препарат специально создавался с учетом его применения на лакокрасочном покрытии автомобиля. Именно поэтому он действует бережно, постепенно размягчая и растворяя застарелый клеевой слой, который, как можно видеть на фото вверху, затем просто удаляется губкой или салфеткой.