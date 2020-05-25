Как не повредить кузов авто при удалении с него наклеек

Как свидетельствует практический опыт, по жизни может возникнуть масса реальных ситуаций, когда по тем или иным причинам автовладельцу приходится очищать кузов или стекла машины от стикеров, этикеток, пленочных бирок или различного рода наклеек.

Последние на машинах можно видеть чащей всего, поскольку это ходовой продукт, который массово продается в автомагазинах. Среди них — и этикетки с логотипами автобрендов, и разные геометрические формы с названиями каких-либо сообществ или автотусовок, и всякая прочая клеящаяся ерунда со смайликами, графической жестикуляцией или «мудрыми» дорожными изречениями.

Кроме того, для авто еще выпускаются декоративно оформленные пленочные наклейки мелкого пошиба, которые нередко используют для задела небольших кузовных сколов или вмятин. Отдельным же направлением «автоизобразительного» искусства выступают профессионально изготовленные пленочные покрытия на клеевой основе, а также тонировочная пленка для стекол.