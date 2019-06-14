Как самостоятельно узнать, сколько еще проживет подвеска в автомобиле

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Среди описаний неисправностей в любом автосервисе с невероятным отрывом лидирует слово «показалось»: оно предшествует описанию скрипов, стуков и прочих дефектов, которые ведут автомобиль на подъемник, а вас — в кассу. Прежде, чем открывать путь в свой карман — проверьте подвеску самостоятельно!
Эдуард Раскин

Еще тридцать лет назад многие неисправности подвески автомобиля выявлялись и ремонтировались самостоятельно. Привлекать специалистов или, упаси Господь, отправиться в профильную мастерскую советские автомобилисты просто не могли себе позволить. «Наши люди в булочную на такси не ездят»!

Как же отцы и деды разбирались, в чем причина стуков и скрипов, выявляли неисправные рычаги и шаровые опоры и «приговаривали» амортизаторы с пружинами? Подробнее о науке, которую пора уже вспоминать, вспомнил портал «АвтоВзгляд».

С какой стороны подойти?

Этот вопрос, безусловно, является главной преградой для любого самостоятельного ремонта. Отсутствие знаний, инструмента и места — отговорки, о которых стоит забыть всем желающим сэкономить. Спасибо, интернет! Профильные форумы научат грамотно и профессионально, порой даже лучше сервисменов, решать несложные задачи. А диагностика подвески обычного автомобиля — про сложные, вроде Alfa Romeo и диких гоночных Honda не будем — это операция, доступная каждому. Можете открыть багажник — можете и подвеску «покачать».

Именно с «покачать» и надо начинать. Пока машина стоит на всех четырех колесах — качаем за стойку, наблюдая за поперечной раскачкой. Во-первых, если амортизаторы живы, более полутора-двух «волн» быть не должно. Если появился «эффект студня» и машина болтается, как желе, то амортизаторам пора на покой. Здесь же вдумчиво стоит оценить дорожный просвет: если он заметно уменьшился, а подвеска стала позволять себе пробои, то подошло время пружин. Впрочем, случается это не ранее 150 000 км на одометре.

Проверив давление во всех четырех колесах, начинаем движение. Щелчки, хруст и валкий ход говорят о неисправности. Чаще всего «подкачали» стойки стабилизации, они же «косточки». Во-первых, на наших дорогах они редко «выхаживают» более 50 000 км, а во-вторых их достаточно просто сломать. Всего-то «взять» лежачий полицейский на высокой скорости или «поймать» добротную яму.

Яма

Для следующего круга потребуется эстакада или гараж с погребом. «Яма» — в простонародье. Забравшись под автомобиль, можно проверить состояние многих, особо подверженных износу элементов подвески: рычагов и шаровых опор, сайлентблоков и стоек.

Первым делом осмотрим пыльники и сайлентблоки: на них не должно быть трещин, разрывов и повреждений. Любые следы износа говорят о необходимости замены. Прежде, чем вывесить колесо с помощью домкрата, попросить коллегу или соседа покрутить руль. Если в момент вращения появятся стуки — дело табак. Найти их причину достаточно просто: положив руку поочередно на разные рычаги, можно почувствовать рывок. Покачав руль, увидим люфт в рулевых наконечниках. Значит, менять.

Воспользовавшись подъемным устройством и монтировкой, нужно продиагностировать шаровые опоры. Тут же проверим рычаги — покачаем колесо «от себя к себе». Любые ходы чувствуются и говорят об износе.

Первичная диагностика подвески не требует серьезных знаний и могучей физической силы, но поможет не только сэкономить, но и вовремя заметить повреждения и следы износа. Определив их на ранней стадии, можно уберечь другие детали подвески. Ведь превентивный ремонт — самый выгодный с точки зрения затрат!

ТО, безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
14 июня 2019
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