Как самостоятельно узнать, сколько еще проживет подвеска в автомобиле

С какой стороны подойти?

Этот вопрос, безусловно, является главной преградой для любого самостоятельного ремонта. Отсутствие знаний, инструмента и места — отговорки, о которых стоит забыть всем желающим сэкономить. Спасибо, интернет! Профильные форумы научат грамотно и профессионально, порой даже лучше сервисменов, решать несложные задачи. А диагностика подвески обычного автомобиля — про сложные, вроде Alfa Romeo и диких гоночных Honda не будем — это операция, доступная каждому. Можете открыть багажник — можете и подвеску «покачать».

Именно с «покачать» и надо начинать. Пока машина стоит на всех четырех колесах — качаем за стойку, наблюдая за поперечной раскачкой. Во-первых, если амортизаторы живы, более полутора-двух «волн» быть не должно. Если появился «эффект студня» и машина болтается, как желе, то амортизаторам пора на покой. Здесь же вдумчиво стоит оценить дорожный просвет: если он заметно уменьшился, а подвеска стала позволять себе пробои, то подошло время пружин. Впрочем, случается это не ранее 150 000 км на одометре.

Проверив давление во всех четырех колесах, начинаем движение. Щелчки, хруст и валкий ход говорят о неисправности. Чаще всего «подкачали» стойки стабилизации, они же «косточки». Во-первых, на наших дорогах они редко «выхаживают» более 50 000 км, а во-вторых их достаточно просто сломать. Всего-то «взять» лежачий полицейский на высокой скорости или «поймать» добротную яму.