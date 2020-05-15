3 эффективных метода раз и навсегда предотвратить появление ржавчины на кузове авто

Кузов машины — самая важная ее часть. Двигатель и коробку передач можно отремонтировать, а при желании даже заменить. А вот с «телом» такой фортель не пройдет: одна только бюрократическая сторона вопроса, кузов-то номерной, отобьет все желание спасти таким образом «железного коня». Чтобы не довести до точки невозврата, нужно осознать несколько простых правил, которые позволят на долгие годы сохранить машину, а потом ее выгодно продать.
Первым делом следует запомнить, что ржавчина — это болезнь всех автомобилей, а не только старых. Сколы, едкая «зимняя химия», обильно разливаемая по российским дорогам, влажный и холодный гараж, а также редкая и поверхностная мойка способны одарить очагами коррозии даже годовалую машину. Чуть не досмотрел — получай покраску целой детали. Махнул рукой, сэкономил или проморгал — уже замену элемента. Процесс коррозии всегда идет в геометрической прогрессии, а остановить ее можно только на раннем этапе. Потом поможет только сварочный аппарат.
Вторым в списке обязательного стоит регулярная комплексная мойка, которая позволит не только вовремя локализовать «очаг заражения», но и смоет с машины тот самый ядовитый реагент. Тот, кто считает, что сможет это сделать с первого раза, глубоко ошибается. Лакокрасочный слой на современных авто невероятно тонкий, поэтому эксперимент с экономией на «банных процедурах» может обойтись дорого. Кстати, мойки требует не только «видимая сторона», но и днище, пороги и подрамники. Если они сгниют, то восстановление обойдется уже не в копеечку, а в самый настоящий «еврик».
Деды не просто так покрывали днище и полости толстым слоем малоприятной на ощупь и отвратительной на запах химией, именуемой в народе «мовилем», «пущсалом» и прочим. Основная задача — забить все трещинки и сколы, порой совершенно невидимые, а также технологические полости густой мастикой, которая не будет пропускать воздух и воду. Так и только так можно сохранить кузов на века. Кстати, вовремя замазанная неприглядной на вид массой царапина вызывает отторжение и даже смех, но спасет железку. С этим методом есть только одна проблема: его надо регулярно, не реже одного раза в три года, повторять, поскольку спасительная «химия» имеет свойство лопаться и расслаиваться.
От теории пора переходить к практике. Если ржавчина уже появилась, то скорость, с которой автовладелец разберется с ней, напрямую связана со стоимостью работ. Чем быстрее «приложил руки», тем дешевле выйдет процесс. Так мелкий скол, который со временем превратиться в самую настоящую дыру, можно обработать специальным составом, который не только уничтожит ржавчину, но и превратится в защитный слой. Сюда же следует отнести и стремительный детейлинг: повреждение следует обработать наждаком, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Такой подход позволит на годы остановить ржу.
Мелкий подтек, крошечная царапинка или след от детского ДТП за одну зиму грозит стать настоящим бедствием. Убрать такое количество «рыжей» можно только с помощью шлифовального инструмента, причем зачастую — исключительно болгаркой. Убедившись, что под толстым слоем ржи еще есть металл, нужно тщательно обработать поверхность, положить добрый слой грунта и покрасить. Современные материалы позволят это сделать не только своими руками, но и в гаражных условиях с минимальным набором инструмента. Если же запустить и этот момент, то без комплексной замены со сваркой уже не обойтись. Дыра на детали, заделанная шпаклевкой, позволит сохранить лишь внешний вид, а не целостность. Да и тот лишь на пару месяцев.
Рассказам про «ржавый пояс», подлецов-дорожников и прочим химерам верить стоит лишь в малом объеме, да и то исключительно в хорошей компании. Состояние автомобиля на 80% зависит от его владельца: аккуратность, бережное и трепетное отношение, а также своевременный ремонт позволят абсолютно каждой машине прожить долгую и счастливую жизнь.