3 эффективных метода раз и навсегда предотвратить появление ржавчины на кузове авто

От теории пора переходить к практике. Если ржавчина уже появилась, то скорость, с которой автовладелец разберется с ней, напрямую связана со стоимостью работ. Чем быстрее «приложил руки», тем дешевле выйдет процесс. Так мелкий скол, который со временем превратиться в самую настоящую дыру, можно обработать специальным составом, который не только уничтожит ржавчину, но и превратится в защитный слой. Сюда же следует отнести и стремительный детейлинг: повреждение следует обработать наждаком, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Такой подход позволит на годы остановить ржу.

Мелкий подтек, крошечная царапинка или след от детского ДТП за одну зиму грозит стать настоящим бедствием. Убрать такое количество «рыжей» можно только с помощью шлифовального инструмента, причем зачастую — исключительно болгаркой. Убедившись, что под толстым слоем ржи еще есть металл, нужно тщательно обработать поверхность, положить добрый слой грунта и покрасить. Современные материалы позволят это сделать не только своими руками, но и в гаражных условиях с минимальным набором инструмента. Если же запустить и этот момент, то без комплексной замены со сваркой уже не обойтись. Дыра на детали, заделанная шпаклевкой, позволит сохранить лишь внешний вид, а не целостность. Да и тот лишь на пару месяцев.

Рассказам про «ржавый пояс», подлецов-дорожников и прочим химерам верить стоит лишь в малом объеме, да и то исключительно в хорошей компании. Состояние автомобиля на 80% зависит от его владельца: аккуратность, бережное и трепетное отношение, а также своевременный ремонт позволят абсолютно каждой машине прожить долгую и счастливую жизнь.