Сравнительный тест: какой препарат лучше всего удаляет битум с кузова авто

Сегодня на любой АЗС или в автомагазине можно увидеть сразу несколько «антибитумных» препаратов, представленных как отечественными, так и зарубежными брендами. Изобилие такой автокосметики, безусловно, радует, однако оно иногда затрудняет выбор нужного продукта, особенно когда дело касается не очень опытных автомобилистов. Поэтому эксперты портала «АвтоВзгляд» в преддверии грядущего летнего сезона массовых отпусков, на который приходится основная масса дальних автопутешествий по российским регионам, решили провести сравнительную оценку эксплуатационных свойств очистителей битума.

Само это исследование, которое редакция традиционно организовывала совместно с информационно-аналитическим порталом «АвтоПарад», стало одним из наиболее масштабных за последнее время. Достаточно сказать, что для нынешнего теста было приобретено почти полтора десятка препаратов, в описаниях которых прямо или косвенно прописывалась возможность их использования в качестве средства для удаления битума.