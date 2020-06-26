Сравнительный тест: какой препарат лучше всего удаляет битум с кузова авто

Сегодня на любой АЗС или в автомагазине можно увидеть сразу несколько «антибитумных» препаратов, представленных как отечественными, так и зарубежными брендами. Изобилие такой автокосметики, безусловно, радует, однако оно иногда затрудняет выбор нужного продукта, особенно когда дело касается не очень опытных автомобилистов. Поэтому эксперты портала «АвтоВзгляд» в преддверии грядущего летнего сезона массовых отпусков, на который приходится основная масса дальних автопутешествий по российским регионам, решили провести сравнительную оценку эксплуатационных свойств очистителей битума.
Само это исследование, которое редакция традиционно организовывала совместно с информационно-аналитическим порталом «АвтоПарад», стало одним из наиболее масштабных за последнее время. Достаточно сказать, что для нынешнего теста было приобретено почти полтора десятка препаратов, в описаниях которых прямо или косвенно прописывалась возможность их использования в качестве средства для удаления битума.
Отметим, что половина из отобранных на тест препаратов оказалась продуктами зарубежного производства. Поэтому для более корректного их сопоставления друг с другом эксперты выделили эти средства в отдельную группу — «иностранцев». Такое решение было принято исходя из двух кардинальных соображений.
Во-первых, на все импортные образцы, поставляемые в Россию, накладываются таможенные пошлины плюс транспортные расходы, отчего они изначально оказываются дороже отечественных аналогов.
Во-вторых, значительная доля автохимии и автокосметики, поступающей к нам из-за рубежа (в первую очередь, из европейских стран), производится по требованиям национальных технических стандартов, накладывающих определенные ограничения на рецептуры или состав выпускаемых продуктов и, соответственно, их эксплуатационные свойства. В итоге было решено: оценку чистящих свойств каждого зарубежного образца проводить путем их сопоставления с аналогичными показателями других иностранных препаратов, участвующих в тесте. А теперь несколько слов о том, как проводились сравнительные исследования.
Как уже отмечалось выше, их основной целью стало определение чистящей способности препаратов. Эти испытания базировались на оригинальной методике, которую эксперты уже неоднократно опробовали в прошлые годы. Она достаточно проста и наглядна, а ее итоги позволяют дать качественную оценку каждому образцу.
Особенности тестирования
Основная суть методики состоит в следующем. Сначала для каждого образца подготавливается контрольная стеклянная пластина шириной 7—10 см с нанесенным на нее слоем битума фиксированной толщины. Размеры такого контрольного битумного «пятна» — примерно 5х5 см. Далее пластину опрыскивают исследуемым образцом, затем выдерживают в течение минуты в горизонтальном положении, после чего эксперт с помощью фланелевого или мягкого бумажного тампона пробует удалить битумное пятно со стекла легким протиранием, без особого нажима на тампон.
Предполагается, что идеальный по своим свойствам очиститель после минутной паузы должен настолько размягчать контрольный битумный слой, чтобы была возможность удалить его за одно движение тампоном уже после первой обработки. В этом случае присуждается высшая оценка — 100 баллов (то есть «отлично»). В свою очередь, хорошим показателем признается оценка в 80 баллов, когда после первой попытки на пластине остаются небольшие очажки загрязнений, которые полностью удаляются при повторной обработке места загрязнения.
Если контрольную стеклянную пластину приходится обрабатывать трижды, то это соответствует оценке удовлетворительно (60 баллов). А вот четырехкратная обработка (за нее присуждается всего 20 баллов) будет свидетельствовать о слабых чистящих свойствах препарата. Конечно же, и такое средство за несколько проходов и удалит битумное пятно, однако при многократном воздействии препарата заметно повышается риск повреждения верхнего слоя лакокрасочного покрытия.
Обзор результатов проведенного тестирования начнем с отечественных препаратов. Отметим, что состав российских участников испытаний оказался достаточно представительным: среди них засветились как именитые бренды, так и относительно молодые торговые марки. Расклад по отечественным очистителям битума оказался таким: это бренды Kerry, 3ton, ASTROhim, «Элтранс», Ruseff, Grass и Autoprofi. Основная часть «россиян» (образцы от Kerry, Grass, Autoprofi и ASTROhim) представлены в виде спреев, остальные же выполнены в виде аэрозольных баллончиков различной емкости.
Кто есть кто в итоговом рейтинге
Изучение рейтинга российских битумных очистителей начнем с препаратов-лидеров, заработавших по 100 баллов и ставших победителями теста. Таких препаратов оказалось сразу два. Первый — это популярный спрей для удаления битумных пятен от известного бренда ASTROhim. Кстати, победа данного препарата не стала неожиданностью для экспертов', так как «астрохимовские» продукты хорошо известны в нашей стране и уже не первый раз участвуют в различных сравнительных тестах, в которых стабильно демонстрируют высокие результаты. Нынешний тест не стал исключением — спрей от ASTROhim с первого захода справился с контрольным битумным загрязнением.
Что касается второго победителя — аэрозольного очистителя от бренда Ruseff — то его успех в нынешнем тесте оказался в какой-то мере неожиданным. Напомним, что автокосметическая продукция марки Ruseff появилась на нашем рынке лишь в прошлом году, а аэрозольный очиститель битума этого бренда и вовсе является новинкой сезона. Тем не менее, в ходе испытаний данный препарат проявил себя более чем достойно и в итоге показал отличный результат, причем уже с первого захода.
«Хорошисты» и «троечники»
Кстати, в рамках описанной выше методики достаточно неплохо проявила себя и тройка препаратов, занявших второе место среди отечественных продуктов. Это очиститель 3ton, выполненный в виде аэрозоля, а также жидкостные спреи брендов Grass и Autoprofi. Эксперты в итоге решили присудить им по 80 баллов, что соответствует оценке «хорошо».
Отметим, что после применения каждого из этих трех образцов на стеклянных пластинах остались мелкие разводы битума, поэтому для их удаления потребовалась бы повторная обработка. Однако в итоге обошлись без нее — оставшиеся грязевые разводы удалось за один проход убрать влажными тампонами, смоченными этими очистителями.
Третье же место среди «россиян» с оценкой 60 баллов застолбили за собой аэрозоль марки «Элтранс» и спрей бренда Kerry. При использовании указанных продуктов контрольные фрагменты битумных загрязнений пришлось обрабатывать дважды, что, согласно методике испытаний, соответствует оценке «удовлетворительно».
Зарубежная «семерка»
Ну а теперь «иностранцы». Состав этой группы, куда также вошло семь продуктов, получился интернациональным. Наиболее представительными оказались «американцы». В нынешнем тестировании участвовало сразу три известных на нашем рынке заокеанских бренда — Gunk, Abro и Turtle Wax. Европа также «отметилась» тройкой продуктов — двумя немецкими (Presto и Liqui Moly) и одним итальянским (Re-Marco) брендами. Седьмой зарубежный участник (бренд Aim-One) представляет Юго-Восточную Азию, а именно Китай.
Отметим также, что, в отличие от препаратов российской группы, зарубежные продукты в большинстве своем представлены аэрозолями, и лишь образец от Turtle Wax выполнен в виде жидкостного спрея, пластиковый флакон которого оснащен так называемым триггерным распылителем.
Что касается результатов тестирования импортных очистителей, то количественное распределение брендов на подиуме оказалось несколько ином, чем у «россиян». Итоговый расклад тут сложился следующий.
Первое место среди них досталось только одному препарату — немецкому очистителю битума марки Liqui Moly. В общем-то, такой результат оказался вполне ожидаемым, учитывая технологический и «брендовый» статус фирмы-производителя. Продукция компании хорошо зарекомендовала себя во многих странах Европы и СНГ и уже многократно тестировалась различными экспертными организациями, причем как у нас в России, так и за рубежом. Нынешние испытания в очередной раз подтвердили высокое качество фирменной автокосметики — образец от Liqui Moly получил наибольшее количество баллов и стал лидером теста среди импортных очистителей битума.
А вот на второе место среди «иностранцев» вышли сразу четыре зарубежных бренда — американские Abro и Turtle Wax, немецкий Presto и китайский Aim-One. Каждый из них по итогам практических испытаний заработал по 80 баллов с общей оценкой «хорошо».
Почетное же третье место среди зарубежных очистителей битума поделили между собой итальянский аэрозоль марки Re-Marco и еще один американский аэрозоль бренда Gunk. При тестировании обоих продуктов стеклянные пластины пришлось опрыскивать не более двух раз, что, согласно обозначенной выше методике, соответствует оценке «удовлетворительно».
Подведем итоги
Таким образом, подводя итоги практических испытаний очистителей битума и обобщая полученные результаты тестирования, можно утверждать однозначно: в целом все проверенные препараты этой категории со своей задачей справились. Правда, у каких-то очистителей это получилось сделать лучше, у каких-то хуже, но для того-то и нужны эти сравнительные данные, поскольку они в дальнейшем могут служить автомобилистам хорошим подспорьем при выборе того или иного препарата. А уж какой конкретно из них купить — это решение всегда остается за самим пользователем.