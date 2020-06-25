Три глупых ошибки, из-за которых можно остаться без тормозов в жару

Наиболее часто встречающаяся ошибка автовладельца, которая может «выйти боком» именно в жару, — не придавать значения такому существенному «звоночку», как увеличение свободного хода педали тормоза.
Отчасти, это объяснимо: водитель каждый день садится за руль своего транспорта и не замечает, как она понемногу «слабеет». Еще больше маскирует проблему то обстоятельство, что при описанной нами «болезни», после нескольких интенсивных нажатий ей временно возвращается былая упругость.
Что же на самом деле при этом происходит с системой? Повышенный свободный ход педали наблюдается, например, в случае, когда тормозная жидкость «напилась» воды. Частенько это сопровождается еще и завоздушиванием магистралей — ведь вода может попасть туда только при их разгерметизации.
В жару, когда тормоза гораздо хуже охлаждаются набегающим воздухом, вскипание воды, проникшей в «тормозуху», становится особенно вероятным. Для этого даже не нужно попадать в ситуации, когда приходится прибегать к интенсивным и частым замедлениям. Просто в штатном режиме езды вдруг в жару могут «пропасть» тормоза.
Не менее безответственно летом не обращать внимания на ставшую более тугой педаль тормоза. Отбросим случай, когда подобное ощущается сразу после замены тормозных колодок.
Тут наблюдаемый эффект можно списать на непривычное для субъективного восприятия водителей поведение нового комплекта. Особенно если он — от нового для пользователя бренда.
На самом дел плохо, когда такое происходит с нормальными еще колодками. «Тугая педаль» часто сопровождается еще и уменьшением ее рабочего хода.
В таком случае можно говорить, что скорее всего, проблема в подклинивающих суппортах. Либо сама колодка частично разрушилась и при торможении встает нештатным образом.
В любом случае последствием этого становится повышенное трение между ней и тормозным диском, которое, естественно сопровождается выделением большого количества тепла.
Зимой оно кое-как отводится в окружающую атмосферу. Летом же, раскаленный солнцем воздух гораздо хуже справляется с этой функцией.
В результате возникает уже нешуточный перегрев тормозных механизмов, способный полностью «выключить» проблемный узел из работы со всеми вытекающими последствиями для безопасности движения.
Многие водители так называемой «старой школы», начинавшие свой шоферский путь еще за рулем «жигулей», привыкли не обращать особого внимания на звуки, издаваемые тормозами.
Свистит-скрипит что-то там, когда нажимаешь на педаль, ну и нормально — зато пешеходы слышат машину и под колеса не прыгают! Это — ошибка, которая может обернуться бедой именно по жаре.
Подобный шум возникает при каких-то отклонениях режима трения фрикционной накладки по диску от оптимальных параметров. Если колодки запищали спустя изрядный период времени после замены будучи еще отнюдь не изношенными, это может свидетельствовать об очень неприятном моменте. Например о том, что фрикционный материал оказался некачественным.
Из-за длительного повышенного нагрева, спровоцированного в том числе жаркой погодой, его поверхность «заполировалась», резко снизив при этом эффективность торможения. В экстренной ситуации подобный эффект станет роковым обстоятельством.
Водитель, обратив внимание на любое из перечисленных выше отклонений в работе тормозной системы, должен немедленно заняться точной диагностикой и устранением неисправности. В противном случае очередная его поездка может преждевременно закончиться серьезной аварией.