Три глупых ошибки, из-за которых можно остаться без тормозов в жару

Наиболее часто встречающаяся ошибка автовладельца, которая может «выйти боком» именно в жару, — не придавать значения такому существенному «звоночку», как увеличение свободного хода педали тормоза.

Отчасти, это объяснимо: водитель каждый день садится за руль своего транспорта и не замечает, как она понемногу «слабеет». Еще больше маскирует проблему то обстоятельство, что при описанной нами «болезни», после нескольких интенсивных нажатий ей временно возвращается былая упругость.

Что же на самом деле при этом происходит с системой? Повышенный свободный ход педали наблюдается, например, в случае, когда тормозная жидкость «напилась» воды. Частенько это сопровождается еще и завоздушиванием магистралей — ведь вода может попасть туда только при их разгерметизации.

В жару, когда тормоза гораздо хуже охлаждаются набегающим воздухом, вскипание воды, проникшей в «тормозуху», становится особенно вероятным. Для этого даже не нужно попадать в ситуации, когда приходится прибегать к интенсивным и частым замедлениям. Просто в штатном режиме езды вдруг в жару могут «пропасть» тормоза.