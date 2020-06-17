3 глупых ошибки при проверке уровня масла, которые могут привести к поломке двигателя

Редко, кто обходит свое транспортное средство по кругу, проверяя давление в шинах, тормоза и то, как светят фары, задние фонари и «поворотники». А уж о том, как правильно проверить уровень масла многие и вовсе не знают. И потому делают это неправильно. «АвтоВзгляд» собрал воедино самые частые ошибки водителей при проведении контрольного замера.
От качества моторного масла зависит долголетие двигателя автомобиля. Однако следить необходимо не только за состоянием смазывающей жидкости, но и за ее уровнем. Все дело в том, что моторы некоторых автопроизводителей совершенно легально расходуют масло, благодаря чему требуется эпизодическая его доливка. Если этого не делать, то со временем двигателю может не хватать масла для качественной смазки, и в один прекрасный момент он попросту «стуканет», так сказать, искренне попросившись на долгий, качественный и, главное, дорогостоящий ремонт. Причем причины исчезновения масла в двигателе могут быть разные. Поэтому чтобы не упустить момент, и не довести ситуацию до той стадии, когда мотору уже ничем не помочь, автопроизводители требуют постоянно контролировать уровень масла в двигателе, и при необходимости доливать его.
Вот только и в этом деле нужен правильный подход. Не достаточно просто открыть капот и вытащить щуп, которым замеряется уровень смазки. Замена масла — сродни ритуалу, не проделав который можно разгневать автомобильных богов.
Вот только и в этом деле нужен правильный подход. Не достаточно просто открыть капот и вытащить щуп, которым замеряется уровень смазки. Замена масла — сродни ритуалу, не проделав который можно разгневать автомобильных богов.
Первое, чего не стоит делать при замере уровня масла — это измерять его на холодном двигателе. Об этом даже написано в «Руководстве пользователя» (хотя кто его читает). Все дело в том, что при нагревании, жидкости имеют свойства расширяться. И если проверять уровень масла, что называется, на холодную, то показатель будет явно занижен. А дальше водитель решит долить масла, которое, после прогрева, расширится так, что под избыточным давлением всевозможные сальники и прокладки дадут течь. Поэтому проверять уровень жижи необходимо исключительно на хорошо прогретом двигателе.
Но и после того, как двигатель прогрелся, не стоит сразу тянуть за щуп. Ему нужно дать постоять 5—10 минут, чтобы масло, которое разогнал по двигателю масляный насос, стекло обратно в поддон. В противном случае водитель снова рискует увидеть на щупе минимальный уровень смазки. И снова все сделать не так. Но если набраться терпения, и немного подождать, то показатели будут максимально точные.
Однако если не выполнить следующее условие, то два предыдущих не имеют никакого смысла. Для того чтобы показатели на щупе были точны, перво-наперво необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Она должна быть горизонтальной, и не иметь даже малейшего уклона, который, непременно, спровоцирует ошибку в замере. Лучше всего проводить измерения на хорошо заасфальтированной площадке.
Помните: здоровье вашего автомобиля в ваших руках. Следите за его техническим состоянием, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы. Не допускайте ошибок даже в таких мелочах, как проверка уровня масла в двигателе. Ведь даже маленькая оплошность, может вылиться в глобальную проблему на дороге.