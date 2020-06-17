3 глупых ошибки при проверке уровня масла, которые могут привести к поломке двигателя

Вот только и в этом деле нужен правильный подход. Не достаточно просто открыть капот и вытащить щуп, которым замеряется уровень смазки. Замена масла — сродни ритуалу, не проделав который можно разгневать автомобильных богов.

Первое, чего не стоит делать при замере уровня масла — это измерять его на холодном двигателе. Об этом даже написано в «Руководстве пользователя» (хотя кто его читает). Все дело в том, что при нагревании, жидкости имеют свойства расширяться. И если проверять уровень масла, что называется, на холодную, то показатель будет явно занижен. А дальше водитель решит долить масла, которое, после прогрева, расширится так, что под избыточным давлением всевозможные сальники и прокладки дадут течь. Поэтому проверять уровень жижи необходимо исключительно на хорошо прогретом двигателе.

Но и после того, как двигатель прогрелся, не стоит сразу тянуть за щуп. Ему нужно дать постоять 5—10 минут, чтобы масло, которое разогнал по двигателю масляный насос, стекло обратно в поддон. В противном случае водитель снова рискует увидеть на щупе минимальный уровень смазки. И снова все сделать не так. Но если набраться терпения, и немного подождать, то показатели будут максимально точные.

Однако если не выполнить следующее условие, то два предыдущих не имеют никакого смысла. Для того чтобы показатели на щупе были точны, перво-наперво необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Она должна быть горизонтальной, и не иметь даже малейшего уклона, который, непременно, спровоцирует ошибку в замере. Лучше всего проводить измерения на хорошо заасфальтированной площадке.

Помните: здоровье вашего автомобиля в ваших руках. Следите за его техническим состоянием, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы. Не допускайте ошибок даже в таких мелочах, как проверка уровня масла в двигателе. Ведь даже маленькая оплошность, может вылиться в глобальную проблему на дороге.