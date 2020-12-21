Почему зимой может неожиданно перестать работать печка в автомобиле

Мотор прогрелся, а в салоне все еще морозильник. Как же так? Да очень просто: печка не справляется со своей прямой обязанностью — прогреть пассажирский отсек. Кто виноват и куда копать — ключевые вопросы, ведь подобный ремонт может влететь в копеечку, которой не найдется ни у кого в преддверии Нового года. Чтобы проблему нивелировать с наименьшими потерями, в вопросе предстоит разобраться самостоятельно. Тем более, что не боги горшки обжигают.
Звучит странно, но «плясать нужно от печки»: вентилятор самого нагревателя, который и гонит воздух в салон, может с годами «потерять мотивацию». Износиться. Печка-то греет, только вот горячий воздух в салон не поступает. Диагностировать проблему не сложно: звука работы «ветерка», который должен усиливаться при добавлении оборотов обдува, либо нет совсем, либо слишком много. Отсутствие звуков говорит либо о сгоревшем предохранителе, либо о выходе из строя мотора. А вот скрипы и стоны «зовут» к мастеру — узел надо ремонтировать, пока он совсем не развалился.
Вторая в списке и первая по периодичности проблема, вызывающая вечный холод в салоне — заклинивший термостат. Охлаждающая жидкость даже после прогрева двигателя продолжает циркулировать по малому кругу, и тепло до радиатора печки просто не доходит. Тут сколько не грей автомобиль, в салоне будет холодно. Чистить и разбирать термостат бесполезно, его только меняют, притом исключительно на новую деталь. С другой стороны, в салоне холодно и дискомфорт, зато автомобилю такая поломка безопасна, можно ехать.
Еще одной причиной недостаточной работы печки, может стать текущий или забитый радиатор: циркуляция ОЖ нарушена, тепло поступает неравномерно или не поступает вообще. Любой антифриз выпадает осадком, а большинство систем еще и не герметично. В «потроха» попадает влага, которая так или иначе приведет к появлению ржавчины. Радиатор может быть стерильно чист снаружи, но при этом наглухо забит внутри. Как ни странно, этот узел надо иногда чистить.
Причиной некорректной работы печки может стать и блок управления. Если были замечены «протечки» за лобовым стеклом, то под приборной панелью наверняка образовались окислы и ржавчина, которые рано или поздно обязательно доберутся и до электроники. Однако блок управления умирает не сразу: сначала панель начинает призывно моргать, может отказываться включаться и внезапно оживать при движении. Перед тем, как она окончательно «уснет» пройдет время, которое опытный водитель, заметивший нестандартное поведение, должен потратить на деинсталляцию, чистку и, главное, решение настоящей причины поломки.
Белый дым и неработающая печка — классические симптомы пробитой прокладки ГБЦ или того хуже, трещины в самой «голове». Притом проблемы с печкой появляются раньше, чем характерный выхлоп, поэтому к работе обогревателя стоит относиться с повышенным вниманием не только с точки зрения собственного здоровья, но и относительно «здоровья» двигателя, который по нынешним временам стоит уж совсем не гуманно.