Почему зимой может неожиданно перестать работать печка в автомобиле

Мотор прогрелся, а в салоне все еще морозильник. Как же так? Да очень просто: печка не справляется со своей прямой обязанностью — прогреть пассажирский отсек. Кто виноват и куда копать — ключевые вопросы, ведь подобный ремонт может влететь в копеечку, которой не найдется ни у кого в преддверии Нового года. Чтобы проблему нивелировать с наименьшими потерями, в вопросе предстоит разобраться самостоятельно. Тем более, что не боги горшки обжигают.

Звучит странно, но «плясать нужно от печки»: вентилятор самого нагревателя, который и гонит воздух в салон, может с годами «потерять мотивацию». Износиться. Печка-то греет, только вот горячий воздух в салон не поступает. Диагностировать проблему не сложно: звука работы «ветерка», который должен усиливаться при добавлении оборотов обдува, либо нет совсем, либо слишком много. Отсутствие звуков говорит либо о сгоревшем предохранителе, либо о выходе из строя мотора. А вот скрипы и стоны «зовут» к мастеру — узел надо ремонтировать, пока он совсем не развалился.

Вторая в списке и первая по периодичности проблема, вызывающая вечный холод в салоне — заклинивший термостат. Охлаждающая жидкость даже после прогрева двигателя продолжает циркулировать по малому кругу, и тепло до радиатора печки просто не доходит. Тут сколько не грей автомобиль, в салоне будет холодно. Чистить и разбирать термостат бесполезно, его только меняют, притом исключительно на новую деталь. С другой стороны, в салоне холодно и дискомфорт, зато автомобилю такая поломка безопасна, можно ехать.