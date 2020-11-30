Почему категорически нельзя устанавливать в машину более мощный аккумулятор

Первые морозы больно ударили по многим российским водителям, что решили сэкономить на замене подуставшего аккумулятора. Народ по привычке полез в интернет и обнаружил дельный на первый взгляд совет: вместо штатной батарейки, которая по размеру и объему подойдет лишь телефону, но никак не автомобилю, поставьте АКБ побольше. Больше объем — больше драйва! Сказано — сделано. Промеряем рулеткой свободные площади под капотом, идем в магазин и получаем новый АКБ, который теперь нас на одном токе хоть куда довезет.

Однако практика показывает, что фокус, исправно работавший на «Жигулях» и «Москвичах», отчего-то дает сбой на современных автомобилях, заставляя еще раз раскошелиться на батарею буквально через две-три недели. Может коронавирус и на автомобиль действует? Нет, не действует, все намного проще.

Дело в том, что вселенское увлечение экологией и экономией на топливе вынудили автопроизводителей наделить генератор, который раньше просто заряжал аккумулятор до упора, мозгами. Точнее, отдельным блоком, который и регулирует зарядку АКБ не до 100%, а до 80. Называется эта система BMS — Battery Monitoring System — и она-то и является причиной всех бед. Во-первых, часто дает сбой, особенно на подержанных авто, а во-вторых, требует внимания специалиста при обслуживании и замене батарейки. Плюсы у нее тоже вроде как есть: якобы так и батарея живет дольше, и вреда природа меньше, и топливо расходуется бережнее.