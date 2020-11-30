Почему категорически нельзя устанавливать в машину более мощный аккумулятор

Первые морозы больно ударили по многим российским водителям, что решили сэкономить на замене подуставшего аккумулятора. Народ по привычке полез в интернет и обнаружил дельный на первый взгляд совет: вместо штатной батарейки, которая по размеру и объему подойдет лишь телефону, но никак не автомобилю, поставьте АКБ побольше. Больше объем — больше драйва! Сказано — сделано. Промеряем рулеткой свободные площади под капотом, идем в магазин и получаем новый АКБ, который теперь нас на одном токе хоть куда довезет.
Однако практика показывает, что фокус, исправно работавший на «Жигулях» и «Москвичах», отчего-то дает сбой на современных автомобилях, заставляя еще раз раскошелиться на батарею буквально через две-три недели. Может коронавирус и на автомобиль действует? Нет, не действует, все намного проще.
Дело в том, что вселенское увлечение экологией и экономией на топливе вынудили автопроизводителей наделить генератор, который раньше просто заряжал аккумулятор до упора, мозгами. Точнее, отдельным блоком, который и регулирует зарядку АКБ не до 100%, а до 80. Называется эта система BMS — Battery Monitoring System — и она-то и является причиной всех бед. Во-первых, часто дает сбой, особенно на подержанных авто, а во-вторых, требует внимания специалиста при обслуживании и замене батарейки. Плюсы у нее тоже вроде как есть: якобы так и батарея живет дольше, и вреда природа меньше, и топливо расходуется бережнее.
Но минусов все же больше. Новомодные генераторы, заточенные под определенный, установленный заводом объем аккумулятора, естественно оставляют большую батарейку, которую мы самостоятельно установили, постоянно разряженной. Что в свою очередь, естественно, ведет к быстрому выходу обновки из строя. Ведь держать АКБ разряженным постоянно нельзя.
Вариантов комфортного совместно времяпрепровождения с автомобилем, оснащенным BMS, немного. Собственно говоря, их два: либо ставить батарейку строго по инструкции, либо подключать компьютер и прописывать новый АКБ. Для последнего потребуется специальное программное обеспечение и собственно модуль, который, правда, можно приобрести весьма бюджетно на известной китайской барахолке.
Стоит так же помнить, что приобретая высокотехнологичный автомобиль, современный и комфортабельный, автовладелец вынужден подписываться и на соответствующий сервис. Далеко не каждая машина согласиться просто «принять» новую батарейку: теже Range Rover, которые столь привлекательно выглядят подержанными, потребуют сервисмена даже на такой простой, казалось бы, операции, как замена аккумулятора. Новую батарею нужно будет «прописать» в ЭБУ, и только потом автомобиль согласиться с ней «сотрудничать».
Простыми словами — не надо изобретать велосипед.