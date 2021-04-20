Городской сканер: какой видеорегистратор обезопасит от камер и «развода» ГИБДД

Современный видеорегистратор — это гораздо больше, чем широкоугольная видеокамера. Продвинутое поколение «бортовых самописцев» способно информировать водителя о стационарных радарах и передвижных комплексах фотофиксации нарушений, записывать видео в формате Super HD с разрешением картинки 2304х1296 пикселей и GPS-привязкой к месту съемки. А еще вешаться на лобовой стекло не с помощью вечно отваливающейся присоски, а на магнитное крепление. Всем этим функционалом обладает одна из последних новинок рынка — City Scanner от небезызвестного бренда SilverStone F1. Опробуем его в деле.

Компактное устройство способно записывать картинку хорошего качества даже в условиях кромешной тьмы или когда автомобиль едет против солнца. Весь отснятый «Сити Сканером» материал сопровождается GPS координатами и информацией о скорости движения автомобиля, в котором установлен этот приборчик.

Так называемого антирадара у героя нашего рассказа нет, то есть он не способен считывать излучения от переносных приборов фиксации нарушений. Однако на вооружении стоит GPS-информатор, который сопоставляет местонахождения автомобиля с City Scanner с актуальной базой дислокации «кузниц писем счастья».