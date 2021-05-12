Фатальные ошибки водителей, приводящие к повышенному расходу моторного масла

Так или иначе даже новые двигателя подъедают масло. Правда, делают это неохотно — так, что его хватает до следующей плановой замены при прохождении технического осмотра. Для бензиновых двигателей допустимая норма расхода смазки составляет от 5 до 25 грамм на 100 литров сожженной горючки. Если мотор не новый, то он чуть прожорливее, и расходует от 25 до 100 грамм масла.

Дизели еще чуть более голодные. Новый мотор на угар может съедать до 50 грамм масла на одну тысячу километров. Но 200 грамм — уже плохо. Если, конечно, ваш автомобиль не таскает тяжелые грузы и работает в сложных условиях — здесь расход масла также увеличивается, и за его уровнем нужно посматривать.

Турбодвигатели могут съедать до 80 грамм масла и более на 100 литров топлива. А в процессе износа этот показатель может доходить до 1 литра на 1000 километров. Если расход больше, то так же впору везти машину к автомобильному доктору.

В любом случае автопроизводители указывают допустимый расход масла на угар, которому автовладельцам нужно придерживаться. Если наблюдаются отклонения от нормы, то нужна диагностика.

Впрочем, причиной повышенного расхода масла может быть далеко не старость автомобиля, а человеческий фактор. Наиболее частые причины перерасхода смазки двигателем кроются в заливке владельцем подделки или неправильно подобранного масла. Перелив смазывающей жидкости также влечет за собой перерасход.