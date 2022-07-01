Как удалить застарелую грязь из системы смазки подержанного авто

Тем, кто еще не в теме, напомним, что в процессе работы мотора на его деталях всегда образуется множество самых различных видов загрязнений. Это, прежде всего, оксиды азота, которые, в свою очередь, провоцируют активное окисление моторного масла. Как следствие, в отдельных узлах системы смазки, например, на распредвале, происходит образование отложений и высокотемпературного шлама.
Помимо всего прочего, сам лубрикант частично сгорает и окисляется в двигателе, образуя лаковые отложения на поршнях и кольцах. Кроме того, не стоит забывать и про оксиды серы, которые возникают при работе дизелей и, тем самым, еще больше увеличивает загрязненность моторной смазки.
Понятно, что все эти и другие процессы ведут к основательному загрязнению масляной системы. Поэтому задавать себе вопрос, чистить или не чистить ее при замене моторного масла, вряд ли стоит. Тем более, что сегодня на рынке присутствует масса самых разных, промывочных составов. Среди них много препаратов быстрого действия, так называемых экспресс-промывок. Применение этих средств, кстати, рекомендовано многими автопроизводителями.
Как отмечают специалисты сервис-центров, использование промывающих жидкостей быстрого действия, которые при замене заливаются в систему смазки, дает вполне конкретный эффект. Смешиваясь со старой смазкой, такой препарат придает ей качества промывочного состава, которого при сливе старого масла остается менее 2%. А поскольку любая промывка — это легкоиспаряющаяся жидкость, то ее остатки удаляются через систему отвода картерных газов уже в первые минуты работы двигателя.
В настоящее время в числе промывок, присутствующих на рынке, есть даже препараты, скажем так, узкой специализации, обеспечивающие достаточно неплохую степень очистки систем смазки моторов. Правда, тут многое зависит от того, какова у него степень загрязнения и износа.
Поэтому в последнее время в продажу стали поступать и более «продвинутые» составы, предназначенные для основательной моющей обработки подержанных моторов. Подобного типа промывки позволяют удалить из системы смазки даже застарелые отложения.
К числу таких промывочных составов относится, например, «Долговременная промывка масляной системы» Ruseff, разработанная российскими специалистами (фото ниже). По оценкам экспертов, проверявших этот продукт в действии, его в полной мере можно позиционировать как средство автохимии последнего поколения, изготовленное по современным европейским стандартам. Напомним, что их нормативы выводят на первое место не только эффективность конкретного препарата, но и его безопасность для деталей мотора.
Именно поэтому наши разработчики особое внимание уделили рецептуре своего состава. В частности, долговременная промывка от Ruseff, помимо всего прочего, включает в себя особые присадки, содержащие кальций. Этот химический элемент как раз и является главным компонентом, усиливающим моющие свойства препарата.
Кроме того, в состав также включены цинк и фосфор, которые помогают промывке эффективно противодействовать возникновению задиров металла. Данное качество, как следствие, в последующем заметно снижает износ сопрягающихся деталей двигателя.
Как показал практический опыт использования этой промывки от Ruseff, она в процессе обработки хорошо растворяет и весьма основательно вымывает шлам, а также плотные отложения грязи. Состав легко проникает в самые труднодоступные места системы смазки и очищает внутренние каналы всех ее элементов, включая гидрокомпенсаторы и гидронатяжители.
Отметим, что сам препарат заливается в систему смазки за 150—200 км до планируемого срока замены моторного масла. Это позволяет значительно повысить эффективность ее чистки, поскольку такая долговременная промывка лучше и безопаснее моет «нутро» двигателя. Она бережно, слой за слоем, удаляет с его узлов нагары, лаки и шламы.
Вся эта грязь удерживается во взвешенном состоянии в самом моторном масле, что позволяет полностью удалить ее из системы смазки при сливе отработки.