Как удалить застарелую грязь из системы смазки подержанного авто

Тем, кто еще не в теме, напомним, что в процессе работы мотора на его деталях всегда образуется множество самых различных видов загрязнений. Это, прежде всего, оксиды азота, которые, в свою очередь, провоцируют активное окисление моторного масла. Как следствие, в отдельных узлах системы смазки, например, на распредвале, происходит образование отложений и высокотемпературного шлама.

Помимо всего прочего, сам лубрикант частично сгорает и окисляется в двигателе, образуя лаковые отложения на поршнях и кольцах. Кроме того, не стоит забывать и про оксиды серы, которые возникают при работе дизелей и, тем самым, еще больше увеличивает загрязненность моторной смазки.

Понятно, что все эти и другие процессы ведут к основательному загрязнению масляной системы. Поэтому задавать себе вопрос, чистить или не чистить ее при замене моторного масла, вряд ли стоит. Тем более, что сегодня на рынке присутствует масса самых разных, промывочных составов. Среди них много препаратов быстрого действия, так называемых экспресс-промывок. Применение этих средств, кстати, рекомендовано многими автопроизводителями.