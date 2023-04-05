Где надо покупать моторное масло, чтобы точно не нарваться на подделку

Намедни в столице прошла конференция Союза Автосервисов, где авторемонтники делились друг с другом наработками и методами преодоления проблем, возникших в секторе после 24 февраля 2022 года. Девятибалльный шторм, накрывший отечественный рынок, вызвал невероятное количество трудностей, многие из которых пока не удалось побороть. И главная — подделки.

Некачественные детали, расходники и технические жидкости заполонили полки магазинов и складские помещения, а отвечать за ремонт приходится тому, кто этот самый ремонт и провел. Поэтому чтобы не обжечься и не восстанавливать чужие машины за свой счет, владельцы сервисных центров выработали простую методику, позволяющие покупать проверенные товары. И рассказали несколько забавных историй.

Как известно, львиная доля подделок приходится именно на моторное масло: в лучшем случае удается купить отечественный продукт по завышенной цене в канистре с чужим именем, в худшем — непонятный состав, который двигатель может и не переварить. Надеяться на ошибку в маркировке, низкое качество тары или этикетки не приходится: дельцы научились подделывать и их, запросто обманывая даже профессионалов. Так что же теперь, отдавать каждую канистру в лабораторию? Мастерские, понятное дело, покупают у своих поставщиков масло в бочках, а как быть «самоделкиным»?