Где надо покупать моторное масло, чтобы точно не нарваться на подделку

Намедни в столице прошла конференция Союза Автосервисов, где авторемонтники делились друг с другом наработками и методами преодоления проблем, возникших в секторе после 24 февраля 2022 года. Девятибалльный шторм, накрывший отечественный рынок, вызвал невероятное количество трудностей, многие из которых пока не удалось побороть. И главная — подделки.
Некачественные детали, расходники и технические жидкости заполонили полки магазинов и складские помещения, а отвечать за ремонт приходится тому, кто этот самый ремонт и провел. Поэтому чтобы не обжечься и не восстанавливать чужие машины за свой счет, владельцы сервисных центров выработали простую методику, позволяющие покупать проверенные товары. И рассказали несколько забавных историй.
Как известно, львиная доля подделок приходится именно на моторное масло: в лучшем случае удается купить отечественный продукт по завышенной цене в канистре с чужим именем, в худшем — непонятный состав, который двигатель может и не переварить. Надеяться на ошибку в маркировке, низкое качество тары или этикетки не приходится: дельцы научились подделывать и их, запросто обманывая даже профессионалов. Так что же теперь, отдавать каждую канистру в лабораторию? Мастерские, понятное дело, покупают у своих поставщиков масло в бочках, а как быть «самоделкиным»?
СТО рекомендуют клиентам, намеревающимся самостоятельно приобрести запчасти для ТО, покупать масло в крупных сетевых магазинах. Или оценивать бренд по полкам условных «Лент», «Ашанов» и им подобных, ведь договор с такими «прилавками» заключается не на пару контейнеров, а на регулярные поставки. На тонны, которые ни один производитель контрафакта организовать не сможет. К тому же магазин проверяет товар перед тем, как открыть продажи.
Кроме того, члены Союза Автосервисов рассказали крайне любопытную историю о параллельном импорте: многие, что естественно, решили на этой схеме заработать и бросились покупать продукцию известных брендов в Казахстане, Армении и Грузии. Цены резко выросли, такой бизнес стал очень прибыльным. Однако «купцы» не учли, что на той стороне телефонного провода также сидят «умельцы», которые, ничтоже сумняшеся, начали завозить контрафакт из России, чтобы потом — да-да — продавать его обратно в Россию под видом «оригинала», импортированного из Европы или США. Притом объем таких закупок, как выяснилось, оказался очень большим.
Подводя итог, напомним одну важную истину: от добра добра не ищут. В России давно производят достойные моторные масла, которые по своим характеристикам подходят даже самым требовательным двигателям. Их несложно купить в фирменном магазине или, например, на АЗС крупного нефтяного бренда — там подделки точно не будет. А вот вероятность приобрести «оригинал» иностранной марки с каждым днем становится все ниже.