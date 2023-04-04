Зачем водители скупают лимонную кислоту и перекись водорода

Корейская или японская, немецкая или американская — россияне хотят эксплуатировать иномарки, хотя в последнее время с этим стало непросто. Обслуживание более-менее наладили, спасибо параллельному импорту, а вот с ремонтом — беда. Некоторые детали приходится искать месяцами. И сложнее всего с мелочами, которые и так не слишком часто завозились, а теперь и вовсе пропали с полок.
Найти какой-нибудь крепеж или специфический болтик — целое приключение. А токарь, собравший у дверей своей мастерской уже целую очередь, непременно попросит за изготовление детали целое состояние. И то — лишь в том случае, если под рукой есть знакомый токарь. Что же теперь? Восстанавливать то, что есть, своими силами.
Представить, что ржавый огрызок железа может вновь заблистать, непросто. Щетка и пескоструйный аппарат — не варианты, больше вреда нанесешь. Так что нужно другое средство — простое и дешевое. То, что позволит восстановить мелкий крепеж и вновь его использовать. И оно есть! Его состав активно применялся еще во времена развитого социализма, когда найти запчасть было еще сложнее, чем сейчас. Да-да, все новое — это хорошо забытое старое.
Итак, для восстановления любого ржавого и страшного крепежа, будь то болт, гайка, винт, сложная шайба, кронштейн или что-то другое, достаточно сходить в аптеку и заглянуть в соседний продуктовый магазин. У фармацевта берем пару флаконов перекиси водорода (24 рубля за 40 мл или 40 рублей за 100 мл), а у продавца в универсаме — лимонную кислоту в пакетиках (13 рублей за 10 гр). И лучше сразу несколько, чтобы два раза не вставать.
Размешиваем полученное снадобье в любой таре, которую после не жалко будет утилизировать в большом весеннем костре, и погружаем в нее наш «сгусток ржавчины» — тот, что прежде являлся неотъемлемой частью драгоценного семейного транспорта. Драгоценного, замечу, без кавычек, поскольку владение личным автомобилем вновь становится роскошью… Впрочем, вернемся к теме.
Ожидать мгновенного результата не стоит, но через 8−12 часов химия сделает свое дело: крепеж чудесным образом очистится. По завершении процедуры стоит сполоснуть и обработать «полученный результат», а после — вернуть его на свое место, не забыв смазать и обработать специальными составами.
Увы, но к такому придется привыкать, ведь теперь возможность ездить на собственном автомобиле сопряжена с огромным количеством подобных лайфхаков. И о них хорошо бы знать: в противном случае седые волосы и пустой кошелек гарантированы.