Зачем водители скупают лимонную кислоту и перекись водорода

Корейская или японская, немецкая или американская — россияне хотят эксплуатировать иномарки, хотя в последнее время с этим стало непросто. Обслуживание более-менее наладили, спасибо параллельному импорту, а вот с ремонтом — беда. Некоторые детали приходится искать месяцами. И сложнее всего с мелочами, которые и так не слишком часто завозились, а теперь и вовсе пропали с полок.

Найти какой-нибудь крепеж или специфический болтик — целое приключение. А токарь, собравший у дверей своей мастерской уже целую очередь, непременно попросит за изготовление детали целое состояние. И то — лишь в том случае, если под рукой есть знакомый токарь. Что же теперь? Восстанавливать то, что есть, своими силами.

Представить, что ржавый огрызок железа может вновь заблистать, непросто. Щетка и пескоструйный аппарат — не варианты, больше вреда нанесешь. Так что нужно другое средство — простое и дешевое. То, что позволит восстановить мелкий крепеж и вновь его использовать. И оно есть! Его состав активно применялся еще во времена развитого социализма, когда найти запчасть было еще сложнее, чем сейчас. Да-да, все новое — это хорошо забытое старое.