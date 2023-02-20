Какие особенности промывок двигателя надо учитывать при их применении

Сегодня на нашем рынке присутствует масса самых разных промывочных составов. Среди них много препаратов быстрого действия, так называемых экспресс-промывок, а также препаратов узкой специализации. Последние обеспечивают чистку систем смазки, различающихся степенью загрязнения и износа деталей.

Кроме того, в последнее время в продажу стали поступать составы, предназначенные для длительной моющей обработки моторов. Подобного типа продукты в основном используются для мягкой промывки системы при регламентной замене лубриканта. В то же время, они эффективны и при проведении усиленных моющих процедур, направленных на удалении из системы смазки застарелых отложений.

Впрочем, утверждают специалисты, одних только этих свойств для качественной чистки силового агрегата недостаточно. Промывка должна быть не просто эффективной, но и безопасной для деталей движка. Напомним, что для полноценного удаления отложений препарат должен содержать моюще-диспергирующие компоненты по типу тех, что присутствуют в современных моторных маслах.