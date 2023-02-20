Какие особенности промывок двигателя надо учитывать при их применении

Сегодня на нашем рынке присутствует масса самых разных промывочных составов. Среди них много препаратов быстрого действия, так называемых экспресс-промывок, а также препаратов узкой специализации. Последние обеспечивают чистку систем смазки, различающихся степенью загрязнения и износа деталей.
Кроме того, в последнее время в продажу стали поступать составы, предназначенные для длительной моющей обработки моторов. Подобного типа продукты в основном используются для мягкой промывки системы при регламентной замене лубриканта. В то же время, они эффективны и при проведении усиленных моющих процедур, направленных на удалении из системы смазки застарелых отложений.
Впрочем, утверждают специалисты, одних только этих свойств для качественной чистки силового агрегата недостаточно. Промывка должна быть не просто эффективной, но и безопасной для деталей движка. Напомним, что для полноценного удаления отложений препарат должен содержать моюще-диспергирующие компоненты по типу тех, что присутствуют в современных моторных маслах.
Чтобы детальнее разобраться в специфике действия продуктов этой категории, тест-редакторы «АвтоВзгляда» провели в одном из столичных экспертных центров исследование новой промывки длительного действия — состава «Engine Flush 200 км» бренда Ruseff. В ходе проверки у него оценивались щелочные показатели (TBN), а также наличие щелочноземельных металлов: в частности, кальция. Чем его больше, тем лучше проявляются моющие свойства промывки.
В свою очередь, безопасность действия данной промывки двигателя проверялась по количеству цинка и фосфора. Суть в том, что основу моющего состава составляет растворитель. Он в процессе чистки может истончить масляную пленку на деталях системы смазки и привести к задирам металла. Последнее особенно критично для современных высокофорсированных моторов.
Чтобы подобного не происходило, производители добавляют в промывки антизадирные присадки, схожие с теми, что применяют в моторных маслах. О наличии подобных компонентов как раз и говорит повышенное содержание цинка и фосфора. И чем их больше в конкретной промывке, тем она безопаснее для мотора. Кроме того, в части оценки безопасности важно и значение кислотного числа (TАN). Чем оно ниже, тем меньше риск появления коррозии в системе.
Результаты исследований долговременной промывки от Ruseff приведены на фото выше. Сопоставление измеренных параметров этого препарата с аналогичными показателями свежего синтетического масла класса 10W40 свидетельствует о том, что протестированный образец обладает отменными моющими свойствами.
Наглядные доказательства тому — высокие значения TBN и содержания кальция, существенно превышающие аналогичный показатели у эталонной «синтетики». Неплохие результаты исследований промывки зафиксированы и по показателям безопасности. В частности, содержание цинка и фосфора в исследованном образце превышает эталон примерно на 20%.
В итоге эксперты позиционировали препарат от Ruseff как оптимально сбалансированный по своим рабочим параметрам. Согласно рекомендациям производителя, он заливается в систему смазки примерно за 200 км до планируемого срока замены моторного масла. Это также позволяет повысить безопасность и эффективность ее чистки, поскольку такая жидкость отмывает «нутро» двигателя в щадящем режиме. Она бережно, слой за слоем, удаляет с его узлов нагары, лаки и шламы. Вся эта грязь удерживается во взвешенном состоянии в самом моторном масле, что позволяет полностью удалить ее из системы при сливе отработки.