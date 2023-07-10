Почему после замены масла в коробке передач автомобиль перестает ехать

Разговоры о необходимости замены масла в коробке передач идут годами: сторонников хватает и у одной, и у другой позиции. Изначально рознь породили сами же автопроизводители, утверждая, что смазка залита «на весь срок службы». Ну, маркетинг же чистой воды — не обновляйте жидкости, не обслуживайте агрегаты, а сразу, мол, покупайте свежую машину.
Безусловно, масло в коробке передач менять нужно, причем достаточно часто: каждые 60 000 — 80 000 км в зависимости от модели трансмиссии. Но после этой операции могут возникнуть неисправности: машина не едет, ревет, еле трогается, а порой и вообще не отзывается на команды водителя. Так, может, не стоило ничего не менять? «Не ломается — не трогай»?
Да нет, просто такую процедуру нужно проводить не у «дяди Васи» в гараже, не у бойких среднеазиатских парней за три копейки, а в нормальной мастерской, где понимают, с чем имеют дело. Ведь замена масла в коробке — это не слил/залил. Все намного сложнее.
Первым делом, следует четко разобраться с составом, которому предстоит работать в узле следующие 60 000 — 80 000 км. Кто бы что ни рассказывал, каждый агрегат рассчитан на специальную ATF, зачастую не подразумевающую аналоги. Залил, что есть? Коробка в лучшем случае сразу начнет дергать при переключении передач, а в худшем — «сожрет» сама себя. И тогда вместо продления срока службы трансмиссии получим шестизначный счет за ремонт.
Второй важный аргумент — фильтры. В некоторых «автоматах» их аж два, причем найти им аналог крайне сложно. Но менять надо обязательно, ведь после долгих лет работы в тяжелых городских условиях, фильтрующие элементы наглухо забиты грязью, а промыть их невозможно. А такой процесс не входит в «дешевую замену масла», так как приходится снимать поддон. Кстати, о пчелках: есть коробки передач, где поддон одноразовый и не подразумевает повторного использования. Поэтому вызванивая «лучшую цену», нужно спрашивать стоимость работ на конкретный автомобиль.
И напоследок: качественная замена масла в коробке передач предусматривает не только разборку, но и последующую сборку. Вот так новость, да? Лишних болтиков, прокладочек и резиновых уплотнителей нет и быть не может. Если по мануалу положен герметик, надо класть, а если нет — то не надо. «На всякий случай» в данном случае не работает.
А вот «утерянная» или «забытая» прокладка приведет к тому, что давление масла в коробке будет недостаточным, она просто откажется переключаться, а машина — ехать. В трех случаях из четырех низкоквалифицированный мастер просто забывает поставить все на свои места, заменить расходники и далее по списку. И именно это пренебрежение в тандеме с безалаберностью становятся истинной причиной некорректной работы узла, а не новая ATF.