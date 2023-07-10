Почему после замены масла в коробке передач автомобиль перестает ехать

Второй важный аргумент — фильтры. В некоторых «автоматах» их аж два, причем найти им аналог крайне сложно. Но менять надо обязательно, ведь после долгих лет работы в тяжелых городских условиях, фильтрующие элементы наглухо забиты грязью, а промыть их невозможно. А такой процесс не входит в «дешевую замену масла», так как приходится снимать поддон. Кстати, о пчелках: есть коробки передач, где поддон одноразовый и не подразумевает повторного использования. Поэтому вызванивая «лучшую цену», нужно спрашивать стоимость работ на конкретный автомобиль.

И напоследок: качественная замена масла в коробке передач предусматривает не только разборку, но и последующую сборку. Вот так новость, да? Лишних болтиков, прокладочек и резиновых уплотнителей нет и быть не может. Если по мануалу положен герметик, надо класть, а если нет — то не надо. «На всякий случай» в данном случае не работает.

А вот «утерянная» или «забытая» прокладка приведет к тому, что давление масла в коробке будет недостаточным, она просто откажется переключаться, а машина — ехать. В трех случаях из четырех низкоквалифицированный мастер просто забывает поставить все на свои места, заменить расходники и далее по списку. И именно это пренебрежение в тандеме с безалаберностью становятся истинной причиной некорректной работы узла, а не новая ATF.