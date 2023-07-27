Как на глаз определить в автомагазине или сервисе настоящее японское масло

Чем опытнее водитель и чем дороже машина, тем меньше поле для экспериментов. Плюхнуть в «Жигуль» неоднозначную жижу из соседнего «светофора», купленную по скидке — это одно, а вот залить непонятную субстанцию с кривой этикеткой и неизвестным наименованием, например, в Lexus, переборка двигателя которого начинается с отметки в 600 000 рублей — совсем другое.

Новые «масляные» имена на российских полках появляются практически каждый день, но что там в канистре и как на такой ГСМ отреагирует ДВС — большой вопрос. Не мудрствуя лукаво, российский водитель, наученный горьким опытом, предпочитает не экспериментировать: сказано «лить тойоту» — лей, не жалей.

Однако найти сейчас фирменное японское масло непросто. Но возможно: в магазинах и на профильных СТО уже наладили логистику: Киргизия, Эмираты и Армения исправно работают на ниве поставок. Но и производители подделок не дремлют: уж больно выгодно под видом «фирмы» продать какую-нибудь «промжижу» для станков и тяжелой промышленности. Впрочем, отличить контрафакт от оригинала можно и «на глаз».