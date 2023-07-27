Как на глаз определить в автомагазине или сервисе настоящее японское масло

Чем опытнее водитель и чем дороже машина, тем меньше поле для экспериментов. Плюхнуть в «Жигуль» неоднозначную жижу из соседнего «светофора», купленную по скидке — это одно, а вот залить непонятную субстанцию с кривой этикеткой и неизвестным наименованием, например, в Lexus, переборка двигателя которого начинается с отметки в 600 000 рублей — совсем другое.
Новые «масляные» имена на российских полках появляются практически каждый день, но что там в канистре и как на такой ГСМ отреагирует ДВС — большой вопрос. Не мудрствуя лукаво, российский водитель, наученный горьким опытом, предпочитает не экспериментировать: сказано «лить тойоту» — лей, не жалей.
Однако найти сейчас фирменное японское масло непросто. Но возможно: в магазинах и на профильных СТО уже наладили логистику: Киргизия, Эмираты и Армения исправно работают на ниве поставок. Но и производители подделок не дремлют: уж больно выгодно под видом «фирмы» продать какую-нибудь «промжижу» для станков и тяжелой промышленности. Впрочем, отличить контрафакт от оригинала можно и «на глаз».
Японцы поставляют моторные масла в жестяных канистрах, которые, о чудо, делаются одним производителем всего на двух заводах. Подделать этикетки и маркировки не так уж и сложно, а вот точечно приварить ручку к таре так, как это делают в Японии, то еще испытание. Если ручка на «сидит» криво или ровным швом «прикреплена» к самой упаковке — перед вами подделка. А вот когда сварка идеальная с точки зрения геометрии и сделана точечно — оригинал.
Далее смотрим на шов: никаких заусенцев, острых краев, кривых срезов и прочих «артефактов» на нем быть не может, иначе японцы не были бы японцами. Идеальный ровный шов — фирма, кривой и «внахлест» — подделка. Последний верный знак — размер самой канистры. А коли у вас валяется заведомо «оригинал» — не поленитесь взять его с собой и сличить параметры: контрафакт будет отличаться.
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал, что ажиотаж зачастую создается искусственно и только ради обогащения продавцов. За год ситуация стабилизировалась, а многие цены месяцами снижаются, независимо от курса валют. Рынок был слишком раздут за прошлый год, так что нынешнее его состояние, успокоение, было целиком и полностью предсказуемо. Аналогичная ситуация со временем произойдет и с автомобилями. Да чего там: уже происходит.