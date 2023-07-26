Стоит ли покупать моторное масло, выпущенное в прошлом или позапрошлом году

Покупатели — те, что начитались интернета и внимательно осматривают каждую флягу — таких составов сторонятся. Мол, масло уже старое, осадки в нем «осели», присадки — присели, наливать в мотор негоже. Лучше возьму отечественное и поменяю через 5000 км или попробую «новый бренд» и махну через три. Логика в таком порядке вещей есть — 5000 км проходит любой лубрикант, а ДВС за столь частый сервис только «спасибо» скажет. А вот с лекцией о сроке годности — не согласен в корне.

В закрытой таре — открытую вы обнаружите сразу — моторное масло без каких-либо ограничений хранится пять лет. Все это время состав целиком и полностью соответствует всем тем характеристикам, что заложены производителем, и может применяться в двигателях внутреннего сгорания. Хоть в первый месяц после изготовления, хоть в последний. Разницы нет никакой. Более того: срок годности в пять лет одинаков и для бочки, и для канистры. А вот в открытой бочке смазка хранится не более года.

Поставки фирменных моторных масел в Россию сейчас идут по сложному логистическому пути, в который производитель официально не вмешивается. Официально! Отгружают ГСМ дилеры и продавцы со всего света, которые по случаю такого невиданного спроса выгребают все свои склады и залежи: никто ж не ожидал, что появится столь щедрый покупатель на большие объемы. Поэтому зачастую к нам приезжает моторное масло и 2020, и 2021 года выпуска. И ничего страшного в этом нет — можно смело пользоваться. Главное, чтобы тара была цела и герметична.