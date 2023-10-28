Можно ли заливать в двигатели японских кроссоверов турецкое моторное масло

«Ниссановских» кроссоверов компакт-класса, каковым считается Nissan Qashqai, на нашем рынке пруд-пруди. По оценкам экспертов, сегодня их в нашей стране насчитывается сотни тысяч экземпляров. И для всей этой массы машин дилеры до недавнего времени рекомендовали жидкости и смазки вполне конкретных западных брендов. Однако продукцию этих производителей сейчас почти не найти. С другой стороны, на прилавках появилось много других, ранее неизвестных «масляных» марок.

Такая ситуация, безусловно, добавляет автовладельцам головной боли. Особенно тем хозяевам «японцев», которые до начала известных событий делали ставку исключительно на оригинальные детали и расходники. Тем более, что сегодня в бывших «ниссановских» центрах машины этой марки обслуживают в основном с использованием неоригинальных жидкостей и автокомпонентов.

Отмеченная тенденция касается и смазочных материалов для Nissan Qashqai. Так, за последний год в продаже появились моторные масла, поставляемые в том числе из стран Ближнего Востока, включая Турцию. Однако по многим новым продуктам пока нет информации о их реальных эксплуатационных показателях.