Можно ли заливать в двигатели японских кроссоверов турецкое моторное масло

«Ниссановских» кроссоверов компакт-класса, каковым считается Nissan Qashqai, на нашем рынке пруд-пруди. По оценкам экспертов, сегодня их в нашей стране насчитывается сотни тысяч экземпляров. И для всей этой массы машин дилеры до недавнего времени рекомендовали жидкости и смазки вполне конкретных западных брендов. Однако продукцию этих производителей сейчас почти не найти. С другой стороны, на прилавках появилось много других, ранее неизвестных «масляных» марок.
Такая ситуация, безусловно, добавляет автовладельцам головной боли. Особенно тем хозяевам «японцев», которые до начала известных событий делали ставку исключительно на оригинальные детали и расходники. Тем более, что сегодня в бывших «ниссановских» центрах машины этой марки обслуживают в основном с использованием неоригинальных жидкостей и автокомпонентов.
Отмеченная тенденция касается и смазочных материалов для Nissan Qashqai. Так, за последний год в продаже появились моторные масла, поставляемые в том числе из стран Ближнего Востока, включая Турцию. Однако по многим новым продуктам пока нет информации о их реальных эксплуатационных показателях.
Именно поэтому для многочисленных обладателей подержанных «Кашкаев» весьма полезными представляются любые сведения об испытаниях новых наименований моторных смазок, проведенных непосредственно на автомобилях данной модели. Итоги одного из таких тестов, организованных при участии экспертов портала «АвтоВзгляда» и ресурса «АвтоПарад» (https://auto-parad.ru/), мы предлагаем вашему вниманию.
В частности, сегодня речь пойдет о результатах практических ходовых испытаниях «синтетики» PrimusMV 5W−40 известной турецкой марки Lubex. Это масло в начале нынешнего лета было залито в 2-литровый мотор серии MR20DD, которым комплектуются многие модификации «Кашкая». К моменту начала эксперимента, его пробег составлял 36 500 километров. После заливки масла Primus MV 5W−40 автомобиль накрутил на одометр еще с десяток тысяч километров пробега.
Отметим, что в период проведения испытаний машина ежедневно наматывала километраж по Москве и Подмосковью, и по большей части двигалась в жестком городском цикле. Что, несомненно, добавляло интриги данному тестированию, ведь экспертам представилась возможность проверить продукцию Lubex в экстремальных условиях, к которым можно отнести как жару, так и постоянное «толкание» в дорожных заторах.
По окончании теста лубрикант слили и отправили на исследование в один из столичных центров ГСМ. Оценка реальных эксплуатационных возможностей продукта проводилась путем сопоставления результатов анализа «отработки» с типичными значениями свежего масла Primus MV 5W−40. Итоги приведены выше. Из них следует, что турецкое масло успешно выдержало жесткий цикл дорожных испытаний.
Более того, по мнению экспертов, такой показатель, как ресурсопригодность «синтетики» Primus MV5W−40 при ее использовании в Nissan Qashqai можно оценить на «отлично». В частности, моторная смазка показало неплохую стабильность рабочих параметров. Это, как видно из таблицы, относится и к вязкостным, и к защитным параметрам турецкого продукта. То же самое можно сказать и в отношении моющих свойств. Значения их показателей за время тестирования, понятное дело, понизились, но остались на вполне приемлемом уровне.
Впрочем, достоинства проверенного масла от Lubex не ограничиваются приведенными выше результатами. Эксперты сравнили физико-химические свойства «синтетики» Primus MV 5W−40 с аналогичными показателями оригинального масла Nissan Oil 5W40. И выяснилось, что она по отдельным параметрам не только не уступает «оригиналу», но даже превосходит его.