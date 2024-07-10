Живородящий: чем чревато увеличение уровня масла в двигателе машины

Российский водитель привык к постоянной проверке уровня моторного масла: машины у нас старые, двигатели зачастую изъезженные и плохо обслуженные, запчасти поддельные, а масло — чистый контрафакт. Чтобы не получить «масляное голодание», уровень смазки в движке надо постоянно проверять и по необходимости доливать живительный лубрикант. Но что делать, если уровень «жижи» не упал, а наоборот — поднялся? Глазам не верить или начинать подготовку к большому ремонту? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Как часто среднестатистический отечественный водитель, за вычетом пары городов федерального значения, проверяет уровень моторного масла? Да регулярно: в подержанном, пробежавшем уже немало километров по необъятным российским просторам моторе «главная смазка» либо сгорает в цилиндрах, либо вытекает через многочисленные «прорехи».

Где-то сальник свое отходил или датчик потек, сгнил поддон, а в некоторых случаях — и ГБЦ лопнула. Ремонт дорог, сложен и требует привлечения внешних помощников, которые за свои услуги обязательно попросят оплату. Вот и доливаем всей страной, откладывая капиталовложения на завтра. И так — годами.

Процедура проста: утром, перед тем как «взбодрить» мотор поворотом ключа, из дверного кармана достается припасенная заранее тряпочка или салфетка, с щупа смахивается «погрешность», а потом замеряется уровень масла «на чистую». Есть уровень? Нет? Ну так долей, канистра в багажнике.

Однако во время очередной проверки можно увидеть совсем уж невероятную картину: смазки в силовом агрегате — выше нормы. Перелил вчера?

БЛОК

Вряд ли. Можно, конечно, долю малую откачать специальным шприцем, но на следующий день показатели снова будут выше риски. Неужто так «нажрался» масла, что начал его вырабатывать? Шутки в сторону, ситуация серьезная.

Увеличение уровня лубриканта в картере говорит только об одном: в него начал попадать бензин. Происходит это по ряду причин, но начинать надо с самой простой: изношенные свечи дают долгий пуск двигателя, но бензонасос успевает накачать в камеру сгорания воздушно-топливную смесь, которая, не успевая сгореть, просачивается вниз и уходит в «тазик» вместе с маслом.

Аналогичный эффект дают форсунки, когда начинают «лить» в связи с износом или попаданием грязи. Придется чистить на стенде, а может быть — и менять. Так же подобный эффект связан с фатальным износом прокладок и колец на поршнях. Бензин является слабым, но все же растворителем, поэтому будет смывать тонкий масляный слой со стенок цилиндров и поршней, кратно увеличивая вероятность появления задиров.

При повышенном уровне стекающего бесцельно топлива, возможен даже гидроудар: в камере сгорания скопится жидкость, сжимая которую шатун просто загнется, а коленвал получит знатный удар. Заметив такое стечение обстоятельств, автомобиль следует оставить на парковке, похвалив себя за прозорливость, и воспользоваться общественным транспортом. Далее — только в ремонт, который обойдется тем дешевле, чем раньше его начать. Иного рецепта, увы, не существует.