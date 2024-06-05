Почему после долива масла в мотор оно может вспениться

В любом двигателе внутреннего сгорания масло должно вести себя так, как задумывали конструкторы механизма. Для этого существуют соответствующие инструкции для автовладельцев и работников СТО. Однако порой масло может выйти из-под контроля человека и спровоцировать проблемы в силовом агрегате.

Стоит напомнить, что ДВС в процессе работы тратит не только топливо, но и масло. Какие-то «движки» по чуть-чуть, а какие-то помногу. Дело в том, что для беспрепятственного движения поршня по цилиндру в любом случае требуется смазка. При этом какое-то ее количество неизбежно остается в камере сгорания и в прямом смысле «вылетает в трубу» — в выхлопную. То есть работа любого мотора сопровождается расходом масла «на угар».

В немолодых двигателях, с уже изношенной поршневой группой, лубрикант может «угорать» достаточно быстрыми темпами. А у некоторых породистых «немцев», например, повышенный расход смазочного материала в движке — фирменная особенность даже для абсолютно новой машины. Так или иначе, но долив некоторого количества масла в мотор между его регулярными заменами при ТО — дело вполне заурядное.

Проверил по щупу уровень этой жидкости в картере — долил недостающее. Проще простого. Однако после такой рутинной операции масло в движке может вспениться, полезть, как говорится «из всех щелей» наружу и даже угробить двигатель.

Достичь такого эффекта позволяют несколько способов. Например банально «ухнуть» в горловину больше масла, чем требуется. Его уровень в картере из-за подобной ошибки порой бывает таков, что коленвал оказывается частично затоплен смазочным материалом. При запуске движка он начинает банально взбивать масло в пену. Она рвется наружу где может, заполняя все свободные полости в моторе.

Фото johnnyholland.org

Известен и другой «способ» вспенить масло в моторе: путем использования для долива не тот смазочный материал, что был изначально был залит. И в реальности подобного сценария уверена достаточно внушительная часть автовладельцев. Собственное мнение на этот счет высказал порталу «АвтоВзгляд» гендиректор компании «РусМото» Владислав Давыденко:

— «Никогда не добавляйте в двигатель другое масло, потому что разный лубрикант в моторе может вспениться и убить двигатель», — эта страшилка родом из прошлого века до сих пор крайне живуча. И надо сказать, что лет 40 тому назад несовершенные технологии изготовления масла действительно приводили к тому, что даже смазки одного производителя здорово отличались по своим свойствам. Если в мотор с синтетическим маслом доливалась, например, «минералка», смесь могла вспениться. Однако за последние 25 лет я не припомню таких случаев, хотя мне доводилось смешивать масла и разных типов, и разных производителей, — рассказал Владислав Давыденко.