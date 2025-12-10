Страсти по бензину, или Можно ли своими руками «забодяжить» в баке авто АИ-95

В ассортименте многих производителей автохимии есть продукты под названием октан-бустеры, направленные на повышение октанового числа бензина. При этом значительная часть автолюбителей уверена, что с их помощью можно за буквально пару секунд «переделать» 92-й бензин в 95-й. У экспертов портала «АвтоВзгляда», которые неоднократно на практике и лабораториях проверяли препараты данной категории, по этому вопросу сложилось свое, особое мнение.

Во время подготовки этого материала наш корреспондент проехал по ряду крупных столичных и подмосковных сетевых автомагазинов, чтобы проверить ассортимент октан-бустеров. В общем-то, они везде есть в наличии, однако по некоторым позициям (прежде всего, зарубежного производства) наблюдается временный дефицит.

Продавцы связывают такую ситуацию с повышением спроса, который обусловлен рядом причин. Прежде всего, это критическое старение парка машин и их моторов. Например, пытаясь устранить детонацию на изношенном двигателе, некоторые автовладельцы часто пробуют «вылечить» ее подобного рода присадками.

Другая причина — использование бустеров в смеси с АИ-92, чтобы получить «дешевый 95-й». Но все это, отмечают специалисты, провальная стратегия. Стоимость литра такой смеси почти всегда превысит стоимость литра заводского АИ-95. Что же касается детонации, то она может быть вызвана не только топливом, но и нагаром в камере сгорания, и неправильным углом зажигания, и перегревом. Так что применение октан-бустера и в той, и в другой схеме выступает лишь как маскировка симптома, ведущая к усугублению проблемы.

Фото аvtovzglyad.ru

На самом же деле разработчики октан-корректоров прежде всего создавали их как средства спасения для форс-мажорных ситуаций в дальней дороге. Например, когда вы оказались вдали от цивилизации, а в бак дорогого турбомотора, требующего АИ-95 (или, что еще жестче, АИ-98) пришлось поневоле лить бензин с цифрой 92 на колонке.

Собственно, именно для такого экстремального сценария и стоит рассматривать правомерный аспект применения октан-корректоров (бустеров). Речь, как правило, идет о концентрированных присадках, этикетки которых обещают повысить детонационную стойкость бензина. А вот можно ли им безоглядно доверять — тот еще вопрос!

Как убедились эксперты «АвтоВзгляда», в спорах относительно использования жидких октан-корректоров следует сразу же избавиться от образа «волшебного эликсира». Любой бустер — это не топливо, а сложный химический коктейль.

Его эффективность и безопасность на все 100% определяются химическим составом, разработанным производителем. Но не только: польза от такой присадки в значительной степени зависит от и от качества исходного горючего, в которое добавляется препарат.

Фото производителя

Это подтверждают и результаты исследований более полутора десятков октан-корректоров, которые портал «АвтоВзгляд» в последние годы провел в ряде авторитетных экспертных организаций.

Из них однозначно следует, что при выборе топливного бустера сначала надо тщательно изучить инструкцию по его применению, особенно места с мелким шрифтом. И, если в этом тексте какой-нибудь малоизвестный бренд обещает «гарантированное» повышение «октана» сразу на несколько единиц, от такого препарата лучше отказаться.

Иное дело — крупные серьезные производители, давно присутствующие на рынке. Взять, к примеру, известный препарат Octane Plus от немецкой Liqui Moly, неоднократно побеждавший в сравнительных тестах октан-бустеров. На его этикетке обязательно указывается диапазон (от 2 до 5,5 единиц) возможного прироста октанового числа. Что логично, ведь конкретная его величина «на выходе» будет определяться составом исходного бензина.

Не стоит приобретать и те бустеры, применение которых, согласно описанию, ограничивается наличием в исходном бензине других присадок. По факту — это издевательская словесная казуистика для пользователя. Ну скажите, где и как водитель, приехавший на АЗС, должен это выяснять?

Ну и, наконец, категорически не рекомендуем брать дешевые составы, особенно неизвестного происхождения и рецептуры. Иначе последствия могут быть катастрофическими, начиная от коррозии элементов топливной системы до полного отказа датчиков и закоксовывания поршневых колец.