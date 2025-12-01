5 расходников и жидкостей, которые водители меняют в 2 раза чаще, чем нужно

Существует целый ряд расходников и жидкостей, замену которых нам навязывают с пугающей регулярностью, ссылаясь на предписания автопроизводителя. Но часто этот регламент рассчитан на самые тяжелые условия эксплуатации от греха подальше или просто на коммерческую выгоду сервиса. В случае некоторых элементов интервалы замены вполне можно сократить — без малейшего ущерба для машины. А подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

На чем можно сэкономить без вреда для автомобиля

Первое, что стоит пересмотреть, если вы хотите сократить расходы на обслуживание своего железного коня — это график замены моторного масла. Миф о необходимости обновления смазки строго каждые 10-15 тысяч км невероятно живуч. Хотя современные синтетические продукты высокого качества сохраняют свои свойства значительно дольше.

Ключевой фактор здесь — не пробег, а условия эксплуатации. Если вы ездите в основном по трассе, а не простаиваете в городских пробках, и двигатель работает на качественном топливе и не перегревается, интервал можно безопасно увеличить на 30-40%. Следите не за одометром, а за состоянием самого масла. Прислушивайтесь к рекомендациям производителя, а не менеджера автосервиса.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

С воздушным фильтром история похожая. Механики любят показывать слегка потемневший элемент и с серьезным видом констатировать, что он «уже все». На деле же даже чуть загрязненный фильтр отлично справляется со своей работой. Реальная необходимость в замене наступает лишь тогда, когда засорение становится критическим, что видно невооруженным глазом — он будет не просто серым, а плотно забитым пылью и мусором.

В обычных условиях (то есть без активной езды по пыльным грунтовкам) воздушный фильтр легко отхаживает два, а то и три заявленных сервисом интервала. Просто доставайте и проверяйте его визуально при каждом ТО.

Тормозная жидкость — еще одна статья расходов, где маркетинг победил здравый смысл. Да, она гигроскопична и со временем набирает влагу. Но процесс этот не столь стремителен, как нас пытаются убедить. Замена раз в два года или каждые 40 000 км — это зачастую избыточно.

Более рациональный подход — контролировать состояние жидкости специальным тестером, измеряющим процент влаги. Пока он не показывает критических значений, жидкость исправно выполняет свою функцию. А «слепая» замена по времени — это лишь гарантированная прибыль для сервиса и необоснованные траты для вас.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Свечи зажигания для бензиновых двигателей тоже давно перестали быть «расходником» на каждом втором ТО. Простые никелевые свечи действительно требуют замены чаще. Но если установлены иридиевые или платиновые, их ресурс достигает 90-100 тысяч км, а не 30-40, которые часто указывают в сервисной книжке. Симптомы «усталости» свечей — потеря мощности, подтраивание двигателя, повышенный расход топлива. Если этих признаков нет, можно сэкономить.

Наконец, пятый пункт — тормозные колодки. Давление со стороны автосервисов тут колоссальное. Механикам выгоднее менять их при каждом удобном случае, но современные колодки имеют индикатор износа — металлическую пластину, которая начинает скрипеть при истирании основного слоя. Ориентируйтесь на него, а не на «осталось еще миллиметра три». Этих трех миллиметров хватит на тысячи километров спокойной езды.

Подводя итог, следует оговориться, что учитывать рекомендации завода-изготовителя, прописанные в сервисной книжке, безусловно, важно. Но не менее важно проверять реальное состояние расходников и технических жидкостей. Особенно, если речь идет об автомобиле, который уже давно сошел с гарантии.