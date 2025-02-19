Онлайн-автосервис: почему цифровизация не приживается на СТО и не нужна клиентам

Цифровые технологии используют руководители разных бизнесов с целью увеличения эффективности и оптимизации рабочего процесса. Автосервисы тоже внедряют инновационные решения в свою сферу деятельности. Одни СТО ведут на сайте круглосуточную онлайн-трансляцию с камер, работая над повышением лояльности и доверия заказчиков. Другие практикует удаленные консультации, первичную диагностику по фото- и видео, а также предлагают рассчитать стоимость ремонта машины в онлайн-режиме. Однако в целом цифровизация не сильно повлияла на процессы авторемонта. Почему, порталу «АвтоВзгляд» рассказал автор ютуб-канала «Директор Автосервиса» пояснив, какими технологиями пользуется его команда для успешной работы автосервиса и, какие инновации он считает бессмысленными.

Наш собеседник, который более 20 лет занимается ремонтом машин и 9 лет руководит автосервисом в Санкт-Петербурге, отмечает, что за последнее десятилетие подход к обслуживанию автомобиля и взаимодействию с клиентами, в целом, не поменялся. Хотя, безусловно, некоторые рабочие инструменты идут бизнесу на пользу.

— Цифровые технологии для нас остановились на уровне подбора запчастей по каталогам и заказов у поставщиков через интернет. Если говорить о сервисах, которые помогают работать с информацией, то, как руководитель СТО, я для удобства систематизации данных использую CRM-систему с облачным хранилищем, — говорит собеседник портала «АвтоВзгляд».

Многие автосервисы сегодня предлагают потенциальным клиентам услугу по онлайн-подбору и заказу новых и б/у запчастей. Например, автосервис «X-AUTO» в Костроме ведет клиента от онлайн-записи на услуги техцентра и заказа запчастей до ремонта и выдачи автомобиля, тем самым упрощая диалог с пользователем.

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Другой же автосервис, «Mot_Arz», базирующийся в Арзамасе, помимо всего прочего, делает профессиональную компьютерную диагностику автомобиля, позволяющую выявить неисправности и предотвратить поломки, которые еще не случились. Также сотрудники сервиса проводят видеоэндоскопию двигателя и онлайн-консультации для клиентов.

— Некоторые автосервисы даже практикуют удаленную диагностику машины по фото- и видео. Но ведь это так не работает. Лучше сразу привезти ТС в сервис для более детального осмотра, — советует автор канала «Директор Автосервиса».

Группа компаний «Кабриолет» в Вологде использует в своей работе 3D сход-развал, который является самым точным и быстрым способом регулировки развала-схождения колес автомобиля. Также здесь в наличии 6 диагностических сканеров, а работы и стоимость сотрудники согласовывают с клиентами дистанционно в чатах и по телефону.

— Отдельные автосервисы предлагают в своих группах в «ВКонтакте» рассчитать стоимость ремонта машины онлайн. Мы подобными приложениями не пользуемся, потому что предпочитаем делать точный расчет на месте, пусть и по старинке, в Excel, — комментирует новации наш эксперт.

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С помощью цифровых сервисов клиенты могут контролировать состояние своего автомобиля в режиме реального времени, что делает общение с автосервисом более открытым и понятным.

Например, АТЦ «АвтоЛегион» в Красноярске при ремонте автомобиля предоставляет клиенту доступ к круглосуточной онлайн-камере для наблюдения за машиной из любой точки.

В конце 2024 года в Гараже Авто.ру появилась цифровая сервисная книжка, которая позволяет пользователям следить за состоянием своего ТС, расходами на обслуживание и спрогнозировать будущие траты. Эта функция помогает автовладельцу фиксировать информацию о проделанных в сервисе работах. Нужно только сфотографировать документы и чеки, которые будут оцифрованы при помощи технологии компьютерного зрения от Yandex Research и загружены в ваш личный кабинет.

В общем, несмотря на серьезные возможности, которые открывают цифровые технологии, многие игроки рынка, особенно небольшие автосервисы, в силу высокой стоимости внедрения инноваций и необходимости обучать сотрудников работе с новыми инструментами, предпочитают минимизировать их присутствие в своей деятельности. Да и большинству отечественных клиентов оффлайн общение с сервисменами пока куда привычнее и понятнее. Хотя, конечно, онлайн-запись на прием — дело хорошее...