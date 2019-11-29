Что стоит учесть при выборе автозапчастей в 2020 году

Фактор цены и так стоял не на последнем месте, а теперь, в связи с рядом экономических проблем страны, плавно перемещается вверх. С одной стороны, не хочется переплачивать за бренды в 1,5—2 раза. С другой, нужно помнить, что скупой платит дважды. Демократичная стоимость, по которой есть шансы приобрести качественную деталь, всегда будет посередине: между «официалами» и предложениями с рук.
В качестве примера приведем возьмем прайс на внутренний шрус VAG в федеральном интернет-магазине — 21 500 ₽ Немало, согласитесь. Зато aftermarket (вторичный рынок) и менее известный бренд предлагают ту же запчасть за 4000 ₽ Цена детали с рук на популярной доске объявлений: менее 2000 ₽ Правда, если стоимость подозрительно низкая, стоит отказаться от покупки.
Давление официальных дилеров
Жителям регионов сама жизнь велит выбирать бюджетные запчасти. Однако представители и дистрибьюторы «оригиналов» тоже следят за рынком и вероятными потерями на нем. И начинают порой откровенно навязывать свой продукт, запугивая клиентов заполонившем прилавки контрафактом и поломками авто, если те выберут запчасти и расходники в других местах. Подмечайте манипуляции прямо в центрах, и косвенные: в контекстной рекламе и заказных отзывах.
Интернет-площадки: гиганты и поменьше
Кстати, про интернет. Ни разу не покупали запчасти в Сети? 2020 год — самое время начать. По некоторым данным, в интернете обрабатывается около 100 млн. заявок на покупку запчастей только за месяц. Сервис улучшается. Покупки доступны круглосуточно, выбор такой, что не поместится в обычный магазин, да и цены разнообразные. Минус один: невозможность оценить товар вживую перед покупкой.
Но если этот факт не смущает, стоит обращаться к гигантам интернет-продаж вроде Autodoc и Emex. В них собраны каталоги для большинства автомобильных марок, можно найти запчасть по номеру, заказать оригинал/неоригинал. Нужно сообщить менеджеру стандартные данные (как правило, VIN/FRAME) и получить готовое решение. Что касается подделок, крупные, особенно сетевые, магазины не допускают таких ситуаций, поскольку дорожат имиджем.
Другой «адрес» — «магазины в кармане». Это тоже официальные продавцы — небольшие (региональные) фирмы, у которых есть сертификаты на продукцию. Они не только создают свои сайты, но и выходят в соцсети. По скорости доставки могут опережать коллег-гигантов: если продукция есть на складе, в региональном магазине вы можете получить товар за 1 день и выиграть в цене 10—15%. Сражаясь за ваше внимание, такие магазины так же трепетно подходят не только к ценообразованию, но и к сервису, и тоже дорожат репутацией.
Гарантии
По словам автоэкспертов, объем контрафакта в стране достигает 30%. Детали могут быть сделаны на том же заводе, где выпускается продукция для «официалов». Но какая-то часть проводится через «серые схемы» для других закупщиков. Но имеются и откровенные подпольщики, штампующие товары по оригинальной номенклатуре и документации фирменных производителей. Проблема в том, что эти детали упакованы зачастую… хорошо. Есть упаковка, наклейки, штрихкоды. И разобраться в качестве товара сможет только профессионал — автолюбителю не под силу.
Во-первых, продавец должен работать официально, даже если это небольшая фирма. В случае поломки или брака детали вы сможете заменить или отремонтировать ее. Храните чеки. Во-вторых, заранее выясняйте, есть ли функция возврата и обмена, в том числе если на запчасти останутся следы установки. А вот на авторазборках нет ни гарантии, ни чеков. В крайнем случае, рассматривайте запчасти, не влияющие на безопасность движения. Не покупайте узлы ходовой, тормозные детали, ступицы, стойки, амортизаторы и рычаги. Они изнашиваются, и при разборе их можно повредить еще сильнее.
Бизнес диктует условия рынка, но у нас по-прежнему остается возможность делать выбор. Каким он будет? Вопрос вовсе не риторический.