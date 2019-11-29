Что стоит учесть при выборе автозапчастей в 2020 году

Фактор цены и так стоял не на последнем месте, а теперь, в связи с рядом экономических проблем страны, плавно перемещается вверх. С одной стороны, не хочется переплачивать за бренды в 1,5—2 раза. С другой, нужно помнить, что скупой платит дважды. Демократичная стоимость, по которой есть шансы приобрести качественную деталь, всегда будет посередине: между «официалами» и предложениями с рук.

В качестве примера приведем возьмем прайс на внутренний шрус VAG в федеральном интернет-магазине — 21 500 ₽ Немало, согласитесь. Зато aftermarket (вторичный рынок) и менее известный бренд предлагают ту же запчасть за 4000 ₽ Цена детали с рук на популярной доске объявлений: менее 2000 ₽ Правда, если стоимость подозрительно низкая, стоит отказаться от покупки.

Давление официальных дилеров

Жителям регионов сама жизнь велит выбирать бюджетные запчасти. Однако представители и дистрибьюторы «оригиналов» тоже следят за рынком и вероятными потерями на нем. И начинают порой откровенно навязывать свой продукт, запугивая клиентов заполонившем прилавки контрафактом и поломками авто, если те выберут запчасти и расходники в других местах. Подмечайте манипуляции прямо в центрах, и косвенные: в контекстной рекламе и заказных отзывах.