Какие запчасти для китайских автомобилей уже делают в России

Судя по релизу, «CTO Expo 2023» позиционируется как международная выставка запчастей, послепродажного обслуживания и сервиса. Между тем, даже эти три направления включают в себя кучу разделов, начиная с автокомпонентов, расходников и ремкомплектов, и заканчивая сервисным оборудованием, аксессуарами и электроникой.
Понятно, что все это сегодня вызывает повышенный интерес не только рядовых автовладельцев, но и профильных специалистов. А поскольку экспозиции «CTO Expo 2023» располагались рядом с выставками коммерческого транспорта COMvex и спецтехники «СТТ Экспо», то высокая посещаемость всем трем мероприятиям была гарантирована по умолчанию.
С Запада и Востока
Так, одними из самых посещаемых стали экспозиции поставщиков и производителей смазочных материалов, технических жидкостей и сервисной автохимии. Что, в общем-то, неудивительно, учитывая растущий спрос на расходные компоненты для обслуживания автомобилей. Здесь среди экспонентов стоит выделить стенд компании «Alleya Group». Это один из ведущих эксклюзивных дистрибьюторов высококачественных импортных масел, сервисных продуктов и автокосметики, поставляемых в том числе из Германии (Bizol), Южной Кореи (The Beast) и Турции (Opet и Lubex). Есть у фирмы и собственные бренды, например, ReinWell.
Сегодня «Alleya Group» поставляет широкий ассортимент товаров практически для всех направлений автоиндустрии, включая разные категории коммерческого транспорта. Так, среди предлагаемых на выставке образцов посетители могли увидеть оригинальное всесезонное масло Robus PRO 15W−40 марки Lubex. Данный продукт весьма востребован на нашем рынке, так как ориентирован на применение в подержанных грузовых автомобилях и автобусах, каковых с избытком в нашей стране. На многих из них стоят дизеля предыдущего поколения, которым как раз и рекомендован лубрикант Robus PRO 15W−40 от Lubex.
Сделано в России
Свои экспозиции показали и ведущие российские производители масел и жидкостей, из которых особо отметим компанию Sintec Lubricants. Выпускаемая ею продукция марки Sintec отвечает всем нормам международных стандартов API, ACEA и OEM, а также стандартам автопроизводителей. Ассортимент Sintec включает в себя масла для любых видов двигателей и трансмиссий.
Ряд оригинальных разработок продемонстрировала и компания «Лубри Груп», выпускающая под маркой Lubrigard широкий спектр смазочных материалов. При этом фирма использует только импортные базовые масла с высоким индексом вязкости и пакеты присадок от таких известных производителей как, например, Oronite, Lubrizol и Infineum.
Конечно же, многих посетителей «CTO Expo» волновала и проблема поставок запчастей и возможного их дефицита. Однако, судя по разнообразию демонстрируемых на выставке комплектующих, подобные опасения автовладельцев явно преувеличены. Чтобы убедиться в этом, достаточно было побывать на стенде фирмы Fenox.
Компания не только наращивает выпуск своих запчастей, но и стабильно расширяет их ассортимент. В числе ее свежих разработок — тормозные диски, а также колодки для китайских автомобилей. Новые колодки, кстати, сертифицированы по евростандарту ECE R− 90 и отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Ставка на энергоемкость
Инновационные разработки были отмечены и в тех разделах «CTO Expo», где демонстрировались автомобильные источники питания. В этом сегменте рынка регулярно происходят определенные подвижки, поэтому аккумуляторная тематика была и остается для многих водителей более чем актуальной.
Так, особый интерес посетителей выставки вызвала обновленная линейка батарей Taxxon EFB европейского типа. Аккумуляторы данной серии, разработка которых ведется при прямом участии российских инженеров, производятся в Турции и относятся к АКБ повышенной надежности. В частности, они не боятся глубокого разряда и других экстремальных условий эксплуатации.
Эти достоинства батарей Taxxon EFB были неоднократно подтверждены реальными испытаниями в сложных автогонках. Напомним, что в прошлом сезоне аккумуляторы Taxxon EFB с большим успехом выступили в международном ралли «Шелковый путь» на машинах команды 'ГАЗ Рейд Спорт. В итоге она стала призером этих престижных соревнований, заняв 2-е и 3-е место.
Что касается АКБ из обновленной линейки Taxxon EFB, то эти батареи отличаются от своих предшественниц улучшенными характеристиками. У них повышена энергоемкость и почти на 10% увеличены показатели пускового тока. А это очень важно для надежной работы АКБ, особенно при их эксплуатации в регионах со сложными климатическими условиями.