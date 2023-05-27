Какие запчасти для китайских автомобилей уже делают в России

Судя по релизу, «CTO Expo 2023» позиционируется как международная выставка запчастей, послепродажного обслуживания и сервиса. Между тем, даже эти три направления включают в себя кучу разделов, начиная с автокомпонентов, расходников и ремкомплектов, и заканчивая сервисным оборудованием, аксессуарами и электроникой.

Понятно, что все это сегодня вызывает повышенный интерес не только рядовых автовладельцев, но и профильных специалистов. А поскольку экспозиции «CTO Expo 2023» располагались рядом с выставками коммерческого транспорта COMvex и спецтехники «СТТ Экспо», то высокая посещаемость всем трем мероприятиям была гарантирована по умолчанию.

С Запада и Востока

Так, одними из самых посещаемых стали экспозиции поставщиков и производителей смазочных материалов, технических жидкостей и сервисной автохимии. Что, в общем-то, неудивительно, учитывая растущий спрос на расходные компоненты для обслуживания автомобилей. Здесь среди экспонентов стоит выделить стенд компании «Alleya Group». Это один из ведущих эксклюзивных дистрибьюторов высококачественных импортных масел, сервисных продуктов и автокосметики, поставляемых в том числе из Германии (Bizol), Южной Кореи (The Beast) и Турции (Opet и Lubex). Есть у фирмы и собственные бренды, например, ReinWell.