Без экспертов и лабораторий: простой способ выявить поддельную автозапчасть

Вопрос ремонта автомобиля сейчас встал необыкновенно остро, ведь путем приобретения новенькой машины уже не пойдешь: цены переросли Олимп, да и выбирать не из чего. Так что ездим на том, что имеем. А значит, набираемся мужества, сил, денег и приводим «ласточку» в порядок.
Однако и тут далеко не все так просто, как хотелось бы. Еще несколько лет назад покупка проверенной фирменной запчасти особого труда не составляла — ее всегда можно было взять у официального дилера. А сегодня в «белый» сервис нужно приезжать со своим: некоторых деталей, узлов и агрегатов у «официалов» нет, срок их ожидания исчисляется месяцами. О цене вообще молчу.
Владельцам корейских и японских авто, можно сказать, повезло: большой выбор аналогов, да и оригиналы разными маршрутами в Россию поступают. Даже прайсы начали падать, причем ощутимо — рынок насытился. С «европейцами» же все намного сложнее: у того же Mercedes-Benz «вариативности» нет вообще: брать можно либо б/у, либо новую оригинальную деталь, тогда как цены первой и последней могут не отличаться. Подержанная есть в наличии, а новую — поди найди.
Машины в сервисах стоят годами — руки опускаются, нервы ни к черту, а тут на доске объявлений нужная железка. Скорее, быстрее, не глядя, только дайте! Этим и пользуются «фальшивомонетчики», впаривающие подделки или дурно восстановленные изношенные запчасти. А ведь для того, чтобы не попасть впросак, не нужны специалисты и лаборатории. Надо лишь успокоиться, выдохнуть и внимательно осмотреть товар. Как правило, он сам о себе все рассказывает.
Подделка не сможет похвастаться качеством токарной обработки, нанесения шрифтов и внешним видом вообще. Давайте начистоту: при хорошем освещении да тотальном спокойствии оригинальную деталь, особенно если речь идет о премиальном авто, видно издалека. В качестве подтверждения приложим фотографии (см. выше) фирменного поворотного кулака на Mercedes-Benz, который был доставлен в Россию по схеме параллельного импорта.
Грани, аккуратность проточки, отсутствие царапин, зазубрин, брака при отливке и обработке, а также бережно нанесенные оригинальные шрифты — эту информацию можно почерпнуть в интернете: все свидетельствует о том, что перед нами самый настоящий оригинал. Наклейку легко подделать, а оттиск или объемную надпись — невероятно сложно. Будут жулики тратить кучу времени и сил на одну деталь? Конечно, нет.
Так что спокойствие, ясный взор и заранее проведенная информационная подготовка — полный перечень «оснащения», позволяющего не попасться на удочку мошенников. Причем на первом месте именно спокойствие.