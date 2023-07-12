Без экспертов и лабораторий: простой способ выявить поддельную автозапчасть

Вопрос ремонта автомобиля сейчас встал необыкновенно остро, ведь путем приобретения новенькой машины уже не пойдешь: цены переросли Олимп, да и выбирать не из чего. Так что ездим на том, что имеем. А значит, набираемся мужества, сил, денег и приводим «ласточку» в порядок.

Однако и тут далеко не все так просто, как хотелось бы. Еще несколько лет назад покупка проверенной фирменной запчасти особого труда не составляла — ее всегда можно было взять у официального дилера. А сегодня в «белый» сервис нужно приезжать со своим: некоторых деталей, узлов и агрегатов у «официалов» нет, срок их ожидания исчисляется месяцами. О цене вообще молчу.