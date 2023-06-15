«Болт Гитлера» в подвеске: как на нем зарабатывают автосервисы

Для начала напомним, что большая немецкая тройка впервые стала применять в подвесках своих машин детали из алюминиевых сплавов. Инновация позволила снизить неподрессоренные массы. А еще инженеры придумали ходовые с большим количеством рычагов. Этим славится, например, фирма Audi.

Все перечисленные решения значительно улучшили управляемость многих моделей. Но в конструкции появился, скажем так, нюанс, который граждане буквально проклинают уже много лет. Поэтому и назвали его «болт Гитлера». Разберемся, что же это такое на примере Audi A6 и как на недоработке зарабатывают мастера в сервисе.

В передней подвеске премиального седана как раз применена многорычажная схема. Сверху идут два рычага с шаровыми опорами (на верхнем фото). Понятно, что со временем их надо менять, потому как появляются люфты. Оба упомянутых рычага крепятся к массивному поворотному кулаку из алюминия. А всю конструкцию удерживает так называемый поперечный болт верхних рычагов. Его и обозвали именем разжигателя Второй мировой войны.