«Болт Гитлера» в подвеске: как на нем зарабатывают автосервисы

Для начала напомним, что большая немецкая тройка впервые стала применять в подвесках своих машин детали из алюминиевых сплавов. Инновация позволила снизить неподрессоренные массы. А еще инженеры придумали ходовые с большим количеством рычагов. Этим славится, например, фирма Audi.
Все перечисленные решения значительно улучшили управляемость многих моделей. Но в конструкции появился, скажем так, нюанс, который граждане буквально проклинают уже много лет. Поэтому и назвали его «болт Гитлера». Разберемся, что же это такое на примере Audi A6 и как на недоработке зарабатывают мастера в сервисе.
В передней подвеске премиального седана как раз применена многорычажная схема. Сверху идут два рычага с шаровыми опорами (на верхнем фото). Понятно, что со временем их надо менять, потому как появляются люфты. Оба упомянутых рычага крепятся к массивному поворотному кулаку из алюминия. А всю конструкцию удерживает так называемый поперечный болт верхних рычагов. Его и обозвали именем разжигателя Второй мировой войны.
Простейшая стальная запчасть, вкрученная в алюминиевый рычаг, начинает ржаветь из-за грязи и реагентов. Причем коррозирует все очень быстро. Да так, что деталь мертво врастает в этот самый рычаг. Тут и начинаются проблемы. При попытке выкрутить «фиксатор», сталь просто ломается. Одна половина остается в руках механика, другая — внутри. Приходиться высверливать обломки, что долго и муторно.
Бывает и так, что после трех часов мучений человек теряет терпение. В результате начинает бить молотком по алюминиевому кулаку, но попадает по шаровой опоре, либо по верхнему рычагу. Так можно довольно просто повредить детали, что увеличит стоимость ремонта.
Сервисы знают об этой проблеме и стараются немного подзаработать. Например, меняют сразу поворотный кулак в сборе, сославшись на какие-либо несуществующие поломки. Водителю это обходится в очень приличные деньги. Либо заранее накручивают стоимость работ, зная, что предстоит нелегкий труд. Есть ли выход? Только регулярная смазка болтов. Но и она, увы, спасает не всегда.