Гонка с препятствиями: можно ли сегодня сэкономить на обслуживании машины

Ситуация на российском рынке автокомпонентов после 2022-го напоминает хождение по минному полю. Цены на товары и услуги ползут вверх, дефицит надежных деталей становится привычным фоном, а волна контрафакта захлестывает даже те категории товаров, которые раньше считались защищенными. Для автовладельца, который думает не только о кошельке, но и о жизни своей, пассажиров и тех, кто едет рядом, вопрос безопасности превращается в настоящий квест. Существует ли выход из этого лабиринта, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Эксперт рассказал о проблемах с ремонтом тормозных систем авто в этом году

Минувший год запомнится автовладельцам не только километрами пройденных дорог, но и головной болью от ценников в автосалонах и автомагазинах. Рост стоимости запчастей был неравномерным, но неумолимым. В среднем по рынку прайсы прибавили 10-20 процентов.

Однако те, кто менял тормозные диски или элементы подвески (и особенно владельцы премиальных марок) ощутили удар по кошельку в 25-30 процентов. Как отмечают эксперты, причина не столько в жадности продавцов, сколько в логистических проблемах, вызванных, как все мы понимаем, антироссийскими санкциями.

О привычной схемы «заказал — получил завтра по старой цене» можно забыть. Даже застывший в относительном спокойствии курс рубля не спасает: конечная стоимость детали сегодня вбирает в себя удлиненные маршруты доставки, дорожающую аренду складов и необходимость держать двойной, а то и тройной запас прочности.

— В сегменте тормозных дисков и колодок география поставок в РФ широка: от США и Европы до Китая, — рассказывает руководитель отдела продаж компании Brannor Кирилл Арзамазов. — И новая реальность такова, что сейчас быстрых и дешевых поставок «как раньше», больше не существует. Но если раньше мы могли позволить себе работать с перебоями, то сейчас каждая цепочка выстроена как часовой механизм. — Более того, на «тормоза» для авто некоторых брендов (BMW, Jaguar и другого премиума, включая ряд китайских моделей) вполне возможен даже острый дефицит.

И все это — из-за логистических сбоев и угрозы вторичных санкций, если говорить о производителях Поднебесной. В тормозных системах проблема усугубляется контрафактом, оригиналы исчезают с рынка. В массовом сегменте (Geely, Haval, Kia) ситуация менее напряженная, но с возможностью задержек доставки заказов.

Некоторые компании, включая нашу, с этими проблемами справляются за счет работы в узкоспециализированной сфере и грамотно налаженных цепочек поставок (за счет большого запаса продукции и налаженной логистики мы способны задерживать удорожание и дефицит деталей за счет своей маржинальности). Но в этой связи вот, что любопытно: простые автовладельцы все чаще выбирают проверенные бренды и поставщиков, а не самый низкий ценник, — утверждает специалист.

Да, услуги подобных поставщиков «кусаются». Но если говорить о тормозных системах, то в автомобиле это не просто узел, а фундамент безопасности. В погоне за экономией многие готовы рискнуть, взять подешевле и даже «ноунейм», но ставки в игре слишком высоки. Подделка может выглядеть убедительно, но в критический момент цена ошибки в выборе будет измеряться не рублями, а жизнями...

При этом, в 2026-м ситуация на рынке вряд ли кардинально изменится. Эксперты единодушны: дешеветь запчастям просто не с чего. Впрочем, полного коллапса, скорее всего, удастся избежать. Так, повторим, оригинальные детали или их надежные аналоги к ТС массового сегмента будут присутствовать на рынке, хотя и с риском долгого ожидания заказанной номенклатуры.

Настоящая головная боль ждет владельцев «европейцев» и части китайских моделей премиального сегмента: для них дефицит уникальных позиций вполне реален. Что касается роста цен, то и здесь по словам представителя Brannor, особого позитива не предвидится:

— Даже при относительной стабильности отечественной валюты, поставщики импортных компонентов продолжают закладываться в их цену с запасом, страхуя валютные риски, что напрямую отражается на стоимости тех же дисков, колодок и других комплектующих, — подчеркивает г-н Арзамазов. — Иными словами, прогноз на 2026-й — умеренный, но стабильный рост прайсов в коридоре 8-15 процентов неизбежен.

Уже сейчас, после повышения НДС, многие позиции прибавили в цене первые проценты, и это только начало цепной реакции. К факторам давления добавились все еще высокая ключевая ставка, которая делает кредиты на закупку запчастей непомерно дорогими (а для этого сегмента рынка, где важно наличие запаса на складе, это означает рост себестоимости даже без изменения закупочных цен), и внутренняя инфляция, удорожающая логистику и труд персонала, — объясняет собеседник портала «АвтоВзгляд»

То есть, если по гамбургскому счету, в таких условиях перед каждым российским автовладельцем встает дилемма: тратить немалые деньги в старого «железного коня» или бежать в салон за новым? Универсального ответа нет, но есть формула расчета.

Вкладываться в ремонт имеет смысл, если пробег автомобиля не перевалил за четверть миллиона километров, а стоимость предстоящего его «лечения» не превышает трети рыночной цены самой машины. В противном случае лучше фиксировать расходы здесь и сейчас, купив новое авто, ведь средний чек на сервисе в 2026-м, по прогнозам, вырастет еще на 10-15 процентов.

Главный же итог, к которому приходит рынок, — смена приоритетов. Вопрос «сколько стоит?» постепенно уступает место другому: «а будет ли это работать безопасно и стабильно?». И в этом смысле поиск надежного поставщика, который дорожит репутацией и выстроил честные цепочки поставок, становится для водителя вопросом выживания на дороге.