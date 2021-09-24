Почему в России резко вырос спрос на автомобили с пробегом

В этой истории важно понять первопричину возникшего бума. А для этого придется вспомнить весну 2020-го, когда автозаводы замедлялись или останавливались по причине локальных коронавирусных локдаунов. В этот момент поставщики электронных компонентов оперативно переориентировались на производителей гаджетов — у последних из-за всеобщей «удаленки» спрос на смартфоны и ноутбуки резко рванул вверх.
Когда же заводы запустились, а автосалоны открылись, возник отложенный спрос — проще говоря, люди бросились покупать новые автомобили. Понятно, что почти мгновенно образовался острый дефицит. Производители, разумеется, захотели дать рынку максимально возможное количество машин, но не смогли: когда электронные чипы понадобились автопрому, в достаточном количестве таковых просто не нашлось.
Ситуацию усугубила серьезнейшая засуха на Тайване, где выпускают 90% мощных процессоров — на всякий случай напомним, что для промывки кристаллов кремния требуются колоссальные объёмы воды. Вдобавок на выпуск чипов повлиял крупный пожар на заводе, который обеспечивает полупроводниками 20% мирового автопрома. При этом спрос на гаджеты продолжает оставаться высоким!
В итоге, автозаводам банально не хватает электронных компонентов, отчего конвейеры периодически встают по всему миру. Этой ситуацией не преминули воспользовались автодилеры: сейчас, чтобы купить новое авто, надо вдобавок оплатить внушительный список «допов». А потому даже скромный «бюджетник» нынче может запросто стоить, как однокомнатная квартира в недалекой от Москвы провинции…
Поражаясь жадности «официалов», покупатели обратили самое пристальное внимание на вторичный рынок, что спровоцировало тот самый «взрыв продаж». Для продавцов такая ситуация стала самым настоящим подарком: приличные экземпляры находят своих новых владельцев практически мгновенно. Главное — выбрать правильную площадку для размещения (например, весьма популярный ресурс Авито Авто).
Само собой, рост спроса также спровоцировал повышение цен. Надо ли уточнять, что для продавца это очень хорошо: в текущих условиях он — стопроцентный хозяин положения. Как показывает практика, на автора свежего объявления мгновенно обрушивается шквал звонков, что позволяет начать «игру на повышение» — то есть продать ставший ненужным транспорт тому, кто банально даст больше денег.
А что же покупатели? Да, за последние месяцы «бэушки» подорожали. Но их ассортимент стал шире: часть автовладельцев просто не планировала избавляться от своих «железных коней», а сейчас, когда имеется возможность получить действительно приятную сумму, решилась на их продажу. И это касается абсолютно всех ценовых сегментов: от самых доступных до наиболее дорогих автомобилей.
Отсюда общий вывод: по прогнозам аналитиков сервиса Авито Авто такая ситуация на рынке сохранится надолго, а значит, если покупка подержанного автомобиля действительно назрела, откладывать подбор никак нельзя — дальше цены будут только выше, а ассортимент предложений — скромнее. Как говорится, «успейте купить».
Но в пылу ажиотажа важно вдумчиво подбирать, а не «хватать» первый попавшийся вариант. И в подборе наиболее достойных экземпляров поможет «Автотека» — это онлайн-сервис проверки истории автомобиля перед его покупкой, благодаря которому можно получить детальный отчет об эксплуатации транспортного средства, благодаря самой полной негосударственной базе данных в РФ.
Также «Автотека» позволяет проверить историю автомобиля, убедившись, что продавец не корректировал пробег. Кроме того, к сервису сейчас подключено более 2500 дилерских центров и независимых СТО, а значит у потенциального покупателя имеется возможность оценить историю технического обслуживания понравившегося авто.
А вообще, подробный отчет включает информацию об авариях, залогах, ограничениях, использовании автомобиля в такси или каршеринге и другие данные из множества официальных и независимых источников. Имея такой «багаж знаний», можно отсекать сомнительные предложения прямо на стадии просмотра объявлений!
Кстати, пользуясь всеми возможностями «Автотеки», портал «АвтоВзгляд» решил провести ликбез, как потенциальный покупатель сможет понять, побывала ли понравившаяся машина в аварии, а также уточнить, что не все повреждения кузова могут стать поводом отказаться от покупки. Следите за нашими публикациями!