Почему в России резко вырос спрос на автомобили с пробегом

В этой истории важно понять первопричину возникшего бума. А для этого придется вспомнить весну 2020-го, когда автозаводы замедлялись или останавливались по причине локальных коронавирусных локдаунов. В этот момент поставщики электронных компонентов оперативно переориентировались на производителей гаджетов — у последних из-за всеобщей «удаленки» спрос на смартфоны и ноутбуки резко рванул вверх.

Когда же заводы запустились, а автосалоны открылись, возник отложенный спрос — проще говоря, люди бросились покупать новые автомобили. Понятно, что почти мгновенно образовался острый дефицит. Производители, разумеется, захотели дать рынку максимально возможное количество машин, но не смогли: когда электронные чипы понадобились автопрому, в достаточном количестве таковых просто не нашлось.

Ситуацию усугубила серьезнейшая засуха на Тайване, где выпускают 90% мощных процессоров — на всякий случай напомним, что для промывки кристаллов кремния требуются колоссальные объёмы воды. Вдобавок на выпуск чипов повлиял крупный пожар на заводе, который обеспечивает полупроводниками 20% мирового автопрома. При этом спрос на гаджеты продолжает оставаться высоким!