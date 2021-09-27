Как покупатель подержанного авто может убедиться в «чистоте» выбранной машины

Мы уже рассказывали, что из-за дефицита новых машин покупатели в массовом порядке отправились на рынок авто с пробегом, спровоцировав тот самый «взрыв продаж». По прогнозам аналитиков, такая ситуация на рынке сохранится надолго, а значит, если покупка подержанной машины действительно назрела, откладывать подбор никак нельзя — дальше цены будут только выше, а ассортимент предложений — скромнее.

Но когда рынок перегрет, мошенникам гораздо проще пристроить откровенный автохлам. Что может скрывать недобросовестный продавец? Да что угодно! Например, тот факт, что авто было восстановлено после серьезного ДТП. Или огромный пробег (как говорится, «столько не живут»), который был скорректирован.

Поэтому перед осмотром конкретного экземпляра важно изучить его реальные кондиции — физические и юридические. Для этого существует «Автотека» — специальный сервис, позволяющий проверить истинную историю автомобиля, так как его создатели получают информацию от ключевых государственных и независимых владельцев данных.