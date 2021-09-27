Как покупатель подержанного авто может убедиться в «чистоте» выбранной машины

Мы уже рассказывали, что из-за дефицита новых машин покупатели в массовом порядке отправились на рынок авто с пробегом, спровоцировав тот самый «взрыв продаж». По прогнозам аналитиков, такая ситуация на рынке сохранится надолго, а значит, если покупка подержанной машины действительно назрела, откладывать подбор никак нельзя — дальше цены будут только выше, а ассортимент предложений — скромнее.
Но когда рынок перегрет, мошенникам гораздо проще пристроить откровенный автохлам. Что может скрывать недобросовестный продавец? Да что угодно! Например, тот факт, что авто было восстановлено после серьезного ДТП. Или огромный пробег (как говорится, «столько не живут»), который был скорректирован.
Поэтому перед осмотром конкретного экземпляра важно изучить его реальные кондиции — физические и юридические. Для этого существует «Автотека» — специальный сервис, позволяющий проверить истинную историю автомобиля, так как его создатели получают информацию от ключевых государственных и независимых владельцев данных.
В итоге, имея VIN (или даже просто регистрационный номер), можно получить детальный отчет об эксплуатации автомобиля благодаря действительно полной базе данных. В этом отчете среди прочего будет указана информация об участии в ДТП: дата, время, особенности происшествия и повреждения.
Не секрет, что среди предложений попадаются варианты, что были разбиты до состояния «тотала», а затем восстановлены на продажу. И тут полезен еще один функционал «Автотеки» — отслеживание истории размещений на Авито. Если автомобиль выставлялся на этой площадке битым, нынешнему продавцу не удастся скрыть этот факт.
Наконец, пробег. Даже покупая 15-летнюю «бэушку», многие искреннее надеются найти такую, что прошла не больше 100 000 километров. Поэтому «бизнес» по корректировке пробега расцвел пышным цветом! Притом, учитывая сложную электронную архитектуру современных моделей, показания «исправляются» вдумчиво, в нескольких блоках управления сразу.
Вот только «Автотека» позволит увидеть, как за годы эксплуатации менялся реальный пробег. Даже если его скрутил один из прошлых владельцев! А ведь такое бывает… Показания одометра «подправил» еще самый первый хозяин, а следующий свято верил, что они абсолютно правдивы.
Но это еще не весь объем информации, который можно и нужно проверить не просто перед покупкой, а перед выездом на осмотр. Не менее важно изучить вопрос ограничений: вдруг на транспортное средство наложены ограничения на регистрацию (к слову, нынешний владелец авто по разным причинам может этого даже не знать)? Или выяснить, находится ли машина в залоге или в угоне.
Также чрезвычайно полезен раздел отчета под названием «История владения». И не только потому, что он поведает количество владельцев за всю жизнь машины. Но и потому, что раскроет какие — физические или юридические — лица числились собственниками авто.
Как показывает практика, автомобили, списанные из корпоративных парков и таксомоторных компаний, могут иметь достойный внешний вид, но скрывать полностью изношенные узлы и агрегаты. Хотя, заметим, не всех юрлиц стоит грести под общую гребенку, ведь хозяином запросто могла быть лизинговая компания, а вовсе не таксопарк — этот факт продавец знать обязан.
Понятно, что при наличии столь серьезного инструмента как «Автотека», недобросовестным продавцам становится все труднее искать клиентов на свой некачественный товар. И чтобы продолжать «бизнес», профессиональные махинаторы придумали необычный ответ — в объявлении указывать VIN… другого автомобиля: небитого, некрашеного и с минимальным количеством владельцев.
То есть потенциальный покупатель проверяет понравившийся экземпляр через сервис проверки истории автомобиля «Автотека», но при осмотре встречает совершенно другую машину! Так что, разглядывая предмет своего вожделения, первым делом важно сверить VIN из объявления и тот, что выбит на кузове.
Не совпадают? Разумеется, у обманщиков на такой случай припасено множество отговорок. Вот только выслушивать их не имеет ровно никакого смысла — от такого продавца надо бежать, как от голодного гепарда. Ведь это — совершенно сознательный подлог, на который идут только откровенные мошенники.
Так что благодаря современным онлайн-сервисам купить достойный вариант стало намного проще. Как минимум, «Автотека» сразу поможет отсеять предложения со скрученным пробегом и восстановленным после аварии кузовом. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» вскоре подробно расскажет, что не все повреждения кузова — повод отказываться от покупки.