Как выгоднее продать подержанную машину

Итак, решение принято: надо продавать! С чего начать? Если на кузове имеются серьезные дефекты, то стоит понять, в какую сумму встанет их устранение. Ведь если за избавление от вмятин, царапин и коррозии мастера возьмут, например, 50 000 рублей, но это позволит поднять цену автомобиля на 70 000 «целковых», то затевать подобную реанимацию однозначно стоит.
А вот следующий этап надо обязательно выполнять всем и каждому — это мойка и полировка кузова (при наличии времени и желания «банный день» можно провести своими силами), ведь неопрятное авто отпугивает потенциальных покупателей. Также им точно не понравятся помутневшие колпаки фар и треснутое лобовое стекло.
Оставлять без внимания салон, разумеется, нельзя. И кто бы ни говорил, что отполированная машина вызывает больше сомнений, чем доверия, не верьте: даже приобретая откровенно пожилое авто, человек надеется на маленькое чудо — получить идеально сохранившийся экземпляр. Ну, или, как минимум, опрятный и чистый.
Мыть ли моторный отсек? Скорее нет. Многие покупатели уверены, что тщательно отмытый мотор — отнюдь не доказательство дотошности и аккуратности автовладельца, а однозначный признак того, что хозяин пытается скрыть потеки масла или антифриза. Поэтому гораздо больше доверия вызовет припорошенный пылью силовой агрегат.
И, конечно, особое внимание следует уделить фотографиям: кое-как сделанные снимки на тесной парковке — реклама отвратительная. Придется отыскать симпатичную локацию, где можно снять свой четырехколесный товар с самых выгодных ракурсов. Поверьте, хорошая фотосессия на красивом фоне сделает именно ваше предложение гораздо привлекательнее остальных!
В тексте объявления не увлекайтесь штампами, но напишите самое главное: как эксплуатировалась и почему продается машина, а заодно укажите, какие операции по обслуживанию и ремонту проводились в последнее время. И совсем хорошо — отметить недостатки, чтобы не тратить свое и чужое время на пустые просмотры.
Кстати, многие сопровождают текст объявления припиской «автосалоны и перекупщиков» прошу не беспокоиться. Но почему? Ведь и первые, и вторые запросто могут дать справедливую цену. Особенно, если перекупщику или автоподборщику дали задание отыскать достойного представителя конкретной марки и модели.
И, тем более, не вздумайте приукрашивать действительность! То есть корректировать пробег или скрывать ДТП. В России существует специальный сервис под названием «Автотека», позволяющий проверить истинную историю автомобиля. А значит, любой обман со стороны продавца будет обязательно вскрыт потенциальным покупателем.
Вот пример. Имея VIN (или просто регистрационный номер), интересант может запросить отчет, в котором среди прочего будет указана информация об участии во всех ДТП, включая особенности происшествия и возможные повреждения. Вдобавок «Автотека» позволяет отслеживать, как за годы эксплуатации менялся реальный пробег…
Удивлены, что мы сразу начали рассказывать, как продать автомобиль онлайн, минуя другие способы? Дело в том, что совсем недавно портал «АвтоВзгляд» проводили эксперимент, как быстро — и, разумеется, максимально выгодно — продать своего «стального коня». И в качестве оптимального способа назвали электронные доски объявлений — такие как Авито Авто.
А все потому, что онлайн-площадки сделали продажу подержанного автомобиля максимально цивилизованной: есть предложение, есть спрос, а дальше действуют законы свободного рынка. И появление Автотеки лишь добавило привлекательности такому способу подбора авто: клиент может отсеивать сомнительные варианты, не выходя из дома.
И кстати: самое оптимальное время, чтобы пристроить подержанную машину — это осень, а точнее, сентябрь и октябрь. Поэтому советуем не тянуть, а как можно скорее разместить объявление.