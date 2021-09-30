Как выгоднее продать подержанную машину

Итак, решение принято: надо продавать! С чего начать? Если на кузове имеются серьезные дефекты, то стоит понять, в какую сумму встанет их устранение. Ведь если за избавление от вмятин, царапин и коррозии мастера возьмут, например, 50 000 рублей, но это позволит поднять цену автомобиля на 70 000 «целковых», то затевать подобную реанимацию однозначно стоит.

А вот следующий этап надо обязательно выполнять всем и каждому — это мойка и полировка кузова (при наличии времени и желания «банный день» можно провести своими силами), ведь неопрятное авто отпугивает потенциальных покупателей. Также им точно не понравятся помутневшие колпаки фар и треснутое лобовое стекло.

Оставлять без внимания салон, разумеется, нельзя. И кто бы ни говорил, что отполированная машина вызывает больше сомнений, чем доверия, не верьте: даже приобретая откровенно пожилое авто, человек надеется на маленькое чудо — получить идеально сохранившийся экземпляр. Ну, или, как минимум, опрятный и чистый.

Мыть ли моторный отсек? Скорее нет. Многие покупатели уверены, что тщательно отмытый мотор — отнюдь не доказательство дотошности и аккуратности автовладельца, а однозначный признак того, что хозяин пытается скрыть потеки масла или антифриза. Поэтому гораздо больше доверия вызовет припорошенный пылью силовой агрегат.