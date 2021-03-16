Как автовладельцев «разводят» на СТО при кузовном ремонте

ДЕШЕВКА С СЮРПРИЗОМ

Обман может строиться и на применении дешевых грунтовок и красок, хотя клиенту объявляется, что используются дорогие и высококачественные расходные материалы. Неприятность тут в том, что сразу по окончании ремонта обычный автовладелец вряд ли сможет понять, чем именно покрасили его машину. Выглядеть все будет прекрасно. Низкое качество шпатлевки, например, «вылезет» лишь через несколько месяцев, когда она усохнет и на поверхности ЛКП предательски проявится контур отремонтированной вмятины в металле кузова. Или сам лак помутнеет и каждому встречному станет ясно, какую именно кузовную деталь машины перекрашивали.

Чтобы хоть как-то подстраховаться от подобных неприятных сюрпризов, следует еще на стадии предварительных переговоров с авторемонтниками настоять на закрепленной в договоре гарантии на сохранность отремонтированного лакокрасочного покрытия в течении, как минимум, одного календарного года.

НОВОЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО

Заслуживает упоминания и метод «развода» автовладельца, заключающийся в настойчивой рекомендации заменить поврежденную деталь на новую тогда, когда вполне реально обойтись небольшим ремонтом. Вывести жуликов на чистую воду можно, обратившись в пару других автосервисов и послушав, что предложат вам там.