Как автовладельцев «разводят» на СТО при кузовном ремонте

Список способов взять за ремонт побольше денег с минимальными затратами стоит начать с самых примитивных. Скажем, с помощью экономии на подготовительных операциях. Недобросовестные сотрудники СТО могут, например, «забыть» снять краску с металла вокруг помятой части кузовной детали — только зашпатлевать и покрасить новой. Впоследствии это практически гарантирует появление «ступеньки» на ЛКП.
И ТАК СОЙДЕТ
Порой, вместо обязательного демонтажа обвеса (молдингов, уплотнителей, дверных ручек и тому подобных деталей) «мастера кузовщины» просто оклеивают их малярным скотчем для защиты от попадания новой краски. Для ремонтников так быстрее и проще, однако в местах, где располагаются края клейкой ленты, в последующем вполне вероятно отслоение новой краски.
ДЕШЕВКА С СЮРПРИЗОМ
Обман может строиться и на применении дешевых грунтовок и красок, хотя клиенту объявляется, что используются дорогие и высококачественные расходные материалы. Неприятность тут в том, что сразу по окончании ремонта обычный автовладелец вряд ли сможет понять, чем именно покрасили его машину. Выглядеть все будет прекрасно. Низкое качество шпатлевки, например, «вылезет» лишь через несколько месяцев, когда она усохнет и на поверхности ЛКП предательски проявится контур отремонтированной вмятины в металле кузова. Или сам лак помутнеет и каждому встречному станет ясно, какую именно кузовную деталь машины перекрашивали.
Чтобы хоть как-то подстраховаться от подобных неприятных сюрпризов, следует еще на стадии предварительных переговоров с авторемонтниками настоять на закрепленной в договоре гарантии на сохранность отремонтированного лакокрасочного покрытия в течении, как минимум, одного календарного года.
НОВОЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО
Заслуживает упоминания и метод «развода» автовладельца, заключающийся в настойчивой рекомендации заменить поврежденную деталь на новую тогда, когда вполне реально обойтись небольшим ремонтом. Вывести жуликов на чистую воду можно, обратившись в пару других автосервисов и послушав, что предложат вам там.
ЗАМЕНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
Возможна, впрочем, и обратная ситуация. Автовладельцу говорят, что «по-богатому» заменили, скажем, помятое крыло на новое, а на самом деле отремонтировали старое. Если замена действительно имела место, сервисмены легко смогут отдать вам старое крыло, если нет — все сразу станет ясно.
НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД
Рука об руку с описанным методом действует еще один способ охмурения автовладельца — установка неоригинальной «кузовщины», а также всевозможных молдингов-пистонов-заглушек вместо оплаченных оригинальных. Избежать такого варианта «развода» можно лишь одним способом: перед монтажом удостовериться, что закупленные для вашей машины комплектующие несут соответствующий логотип, имеют фирменную упаковку и т. п.
ЛИШНИЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ
Нельзя также не упомянуть рассчитанный на «блондинку» в области авторемонта способ, когда клиенту навязывают совершенно ненужные операции. Например, мастер может на голубом глазу заявить, что для покраски двери позарез необходимо снять крышку багажника. Или разобрать переднюю подвеску.