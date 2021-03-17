Что обязательно следует сделать с автомобилем после зимней эксплуатации

Самый долгий и сложный с точки зрения погодных условий и эксплуатации автомобиля сезон подходит к концу. Столбик термометра все чаще показывает плюсовую температуру, повсюду оголился асфальт, а погожих деньков становится все больше. И это самое время обследовать свой автомобиль с целью диагностики его состояния после зимы.

Например, обязательно стоит заглянуть в подкапотное пространство и под днище, чтобы удостовериться, что никакие жидкости не покидают жизненно важные для автомобиля органы. Если машина не новая, проводить осмотр рекомендуется с особой тщательностью. Все дело в том, что постоянные температурные перепады негативно влияют на всевозможные уплотнители. Усугубляют процесс их старения и обилие реагентов. В общем, чтобы не была неожиданностью любая утечка, стоит проверить все сальники на двигателе, а также прокладки.

Обязательно необходимо обследовать систему охлаждения двигателя. Патрубки, хомуты, радиатор — все это также страдает от химии, грязи и температурных перепадов. Ко всему прочему, радиатор не помешает и промыть. В противном случае, если соты окажутся забитыми, с наступлением настоящего тепла двигатель может попросту перегреться. Также стоит заглянуть и в расширительный бачок ОЖ. Любое изменение цвета и консистенции жидкости, выпадение осадки и прочие чудные метаморфозы сулят ее немедленную замену.