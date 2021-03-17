Что обязательно следует сделать с автомобилем после зимней эксплуатации

Фото из открытых источников
Весна — самое время привести автомобиль в порядок после зимней эксплуатации, чтобы сполна насладиться ездой по сухому асфальту, который все чаще проглядывает сквозь лужи и слежавшийся снег. И одной заменой масла здесь не обойтись. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, куда еще стоит заглянуть в автомобиле, чтобы внезапная поломка не омрачила радость от наступления весенне-летнего сезона.

Самый долгий и сложный с точки зрения погодных условий и эксплуатации автомобиля сезон подходит к концу. Столбик термометра все чаще показывает плюсовую температуру, повсюду оголился асфальт, а погожих деньков становится все больше. И это самое время обследовать свой автомобиль с целью диагностики его состояния после зимы.

Например, обязательно стоит заглянуть в подкапотное пространство и под днище, чтобы удостовериться, что никакие жидкости не покидают жизненно важные для автомобиля органы. Если машина не новая, проводить осмотр рекомендуется с особой тщательностью. Все дело в том, что постоянные температурные перепады негативно влияют на всевозможные уплотнители. Усугубляют процесс их старения и обилие реагентов. В общем, чтобы не была неожиданностью любая утечка, стоит проверить все сальники на двигателе, а также прокладки.

Обязательно необходимо обследовать систему охлаждения двигателя. Патрубки, хомуты, радиатор — все это также страдает от химии, грязи и температурных перепадов. Ко всему прочему, радиатор не помешает и промыть. В противном случае, если соты окажутся забитыми, с наступлением настоящего тепла двигатель может попросту перегреться. Также стоит заглянуть и в расширительный бачок ОЖ. Любое изменение цвета и консистенции жидкости, выпадение осадки и прочие чудные метаморфозы сулят ее немедленную замену.

Фото из открытых источников

Радиатор климатической установки, как правило, стоит перед радиатором системы охлаждения. А это значит, что весь дорожный мусор в большей степени принимает на себя он. И это повод для его ревизии, и, при необходимости, чистки. Собственно, и всю климатическую систему стоит проверить на предмет утечки. В ином случае, с наступлением тепла, система климат-контроля скажет вам до свидания, отказавшись охлаждать нагретый весенним солнцем салон.

Зимой особо не разгонишься, да и в целом многие автомобилисты предпочитают аккуратность, и не гоняют. Однако повод осмотреть тормозную систему все равно есть. Необходимо осмотреть тормозные диски и колодки на предмет их износа. Весной, вместе с количеством сухого асфальта, растет и количество любителей погонять. И то, что при спокойной езде и аккуратном торможении может не проявляться, обязательно вылезет при после пары крепких нажатий на педаль тормоза. Скрежет, биение руля, свист колодок и прочие спецэффекты при торможении — повод для выяснения причин их появления.

Фото из открытых источников

Подвеска — один из самых нагруженных узлов в машине. И зима для нее является весьма серьезным испытанием. Необходимо проверить сайлент-блоки, стойки стабилизаторов, амортизаторы и прочие элементы, которые могли пострадать во время зимней эксплуатации. Особенно тщательно стоит осмотреть пыльники шрусов и всевозможных тяг — они должны быть целыми, без опрелостей, трещин и уж тем более дыр.

В общем, прислушивайтесь, приглядывайтесь, подмечайте все необычное в вашем автомобиле, и, если есть подозрения, не медлите с диагностикой и ремонтом. Если автомобиль пережил зиму, это совершенно не означает, что он полностью исправен. Столь сложный для любого транспортного средства сезон не проходит даром. И даже если оно простояло всю зиму в гараже, есть целый ряд процедур, которые необходимо провести, прежде, чем пуститься полировать сухой асфальт.

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17 марта 2021
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