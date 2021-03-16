Как выросли цены в автосервисах и где выгоднее ремонтироваться после кризиса

— Прошлый год стал для нас испытанием, как и для всего бизнеса в России. Когда случился резкий локдаун, мы все попали в сложную ситуации и не знали, что с нами будет в ближайшем будущем. Весной прошлого года во время жестких ограничений у нас было падение. В апреле мы сработали по выручке −6% к показателю 2019 года, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Данил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT Service.

И если апрель по понятным причинам оказался для сегмента «провальным», то уже в мае вектор сменился, и выручка начала расти, превышая мартовские, докоронавирусные показатели. Так, если в первом весеннем месяце средний оборот на СТО составлял порядка 1,5 млн рублей, а во втором 1,4 млн, то в третьем — уже 1,6. Сезонность сместилась, клиентская активность проявилась чуть позже, в июле, когда оборот достиг 1,9 млн.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Пандемия вынудила игроков рынка внедрять новые инструменты, что позволило им взаимодействовать с клиентами, не нарушая санитарно-эпидемиологические нормы. Автомастерские пробовали разные форматы — например, продвигали онлайн-запись или так называемый мобильный сервис, когда специалисты со всем необходимым оборудованием выезжали к клиенту на дом. Что-то дало эффект, что-то нет.