Как выросли цены в автосервисах и где выгоднее ремонтироваться после кризиса

Апрель 2020-го: региональные власти вводят ограничения на перемещения граждан и закрывают предприятия. Коммерсанты в панике, краткосрочные перспективы автомобильного — да и любого другого — бизнеса в тумане. Поставки запасных частей из-за запертых границ сильно замедляются, автосервисы, понимая печальные последствия, вынужденно отправляются на каникулы. Страх, убытки, самоликвидация, безработица.
НЕИБЕЖНОЕ ПАДЕНИЕ
Впрочем, некоторые авторемонтные мастерские — в основном представители малого бизнеса — продолжали, несмотря на запреты властей, принимать клиентов на свой страх и риск. А что делать — кушать ведь хочется. Усложнилась и без того непростая ситуация с коронавирусом тем, что жестокие противоковидные меры пришлись на апрель-май, то есть на самый «урожайный» период для автосервисов.
— Прошлый год стал для нас испытанием, как и для всего бизнеса в России. Когда случился резкий локдаун, мы все попали в сложную ситуации и не знали, что с нами будет в ближайшем будущем. Весной прошлого года во время жестких ограничений у нас было падение. В апреле мы сработали по выручке −6% к показателю 2019 года, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Данил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT Service.
И если апрель по понятным причинам оказался для сегмента «провальным», то уже в мае вектор сменился, и выручка начала расти, превышая мартовские, докоронавирусные показатели. Так, если в первом весеннем месяце средний оборот на СТО составлял порядка 1,5 млн рублей, а во втором 1,4 млн, то в третьем — уже 1,6. Сезонность сместилась, клиентская активность проявилась чуть позже, в июле, когда оборот достиг 1,9 млн.
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Пандемия вынудила игроков рынка внедрять новые инструменты, что позволило им взаимодействовать с клиентами, не нарушая санитарно-эпидемиологические нормы. Автомастерские пробовали разные форматы — например, продвигали онлайн-запись или так называемый мобильный сервис, когда специалисты со всем необходимым оборудованием выезжали к клиенту на дом. Что-то дало эффект, что-то нет.
— В период пандемии был предпринят ряд попыток обойти невозможность контактов с клиентами: мы осуществляли онлайн-продажи и производили бесконтактную приемку автомобилей, однако в большинстве случаев это были вынужденные меры, которые серьезно усложняли типовые процессы и особых преимуществ не дали, — признается Павел Соломкин, директор по сервису и запасным частям «АВИЛОН Hyundai».
Сейчас, когда практически все ограничения сняты, автосервисы вернулись к обычной жизни. Больше никаких бесконтактных приемок с просьбами оставить ключи на столе. Разве что стулья в некоторых центрах по-прежнему расставлены с учетом социальной дистанции, а сотрудники задыхаются в масках. Хорошо, воцарились привычные для всех порядки, а что случилось с ценами?
ПРАЙСЫ ВВЕРХ
— Безусловно, ситуация прошлого года отразилась на ценообразовании. Цены подняли все представительства и поставщики запчастей и расходных материалов. В первую очередь это было связано с ростом курса валют. Что же до сервисных услуг, то мы стараемся сохранять прайсы и своих клиентов, делая им индивидуальные предложения и предлагая дополнительные скидки, — говорит Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию «АВТОDOM Алтуфьево».
Если говорить конкретнее, то цены запасных частей выросли в среднем на 21%. При этом, что интересно, чуть изменилась модель потребления автосервисных услуг. Многие клиенты отказались от обслуживания в официальных дилерских центрах, сделав выбор в пользу сетевых мастерских, где стоимость услуг примерно на 40% ниже. Виной тому — падение доходов населения.
А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ
Значит ли это, что рынок, вроде как выбравшийся из коронавирусной ямы, вновь пойдет на спад? Отнюдь. Те же сетевые центры настроены весьма оптимистично — в частности, наши собеседники из FIT Service намерены нарастить объемы реализации услуг на 27% по отношению к прошлому году. Официалы с прогнозами более осторожны. Мол, все будет зависеть от экономической ситуации и успехов коллег-продавцов.
— Динамика рынка сервисных услуг в 2021-ом будет зависеть от того, когда восстановятся продажи новых автомобилей. Сервисные центры официальных дилеров рассчитаны в основном на работу с машинами в возрасте до 7 лет, доля которых сейчас снижается. Наш прогноз на 2021 год — рост оборота сервисных услуг за счет повышения цен на запчасти и сохранения доходности сервиса на уровне 2020 года, — отмечают в «АВТОDOM Алтуфьево».