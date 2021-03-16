Почему посещение хорошего сервиса поможет сэкономить на запчастях

Закисающие вихревые заслонки впускного коллектора — известная проблема любого современного мотора, где они есть. Обычно проблема приходит через 150 тысяч, притом обломки заслонок могут натворить бед внутри мотора… Большинство мастерских считает, что надо менять впускной коллектор целиком — это рецепт правильный, но баснословно дорогой.
Однако «правильные специалисты» готовы заменить хлипкие пластиковые тяги надежными металлическими и таким образом решить вопрос, неплохо сэкономив. А вот удалять заслонки, как советуют многие лентяи, нельзя — этот варварский способ обернётся заметно ухудшившейся тягой.
Или еще пример. На многих «Фольксвагенах» и «Шкодах» приблизительно через 150 тысяч километров изнашиваются втулки стабилизатора. Притом «официалы» предложат придется отправиться… за новым стабилизатором! А это — минус 10 000 «целковых» из кошелька. Благо толковые сервисмены подскажут, какие «резинки» надо купить взамен штатных, чтобы не покупать недешевую деталь целиком.
Другой случай похожего толка — задний ступичный подшипник LADA Largus. Реношная платформа, на которой базируется вазовский бестселлер, предполагает, что владелец машины раскошелится сразу на тормозной барабан. Вот только всем давно известно, что можно брать и запрессовыать подшипник от «Дастера», что — на секундочку — экономит больше 10 000 рублей.
А как вам Nissan Tiidа первого поколения, где после 150 тысяч пробега изнашиваются сайлент-блоки подрамника? В этом случае производитель, а также большинство сервисов предлагают обновить всю конструкцию за 15 000. И только знающие умельцы готовы внедрить подходящие «сайленты» от других моделей. Это будет стоить около тысячи плюс работа.
Или, пожалуйста, еще примеры. У подавляющего большинства производителей для полнопривлжных машин не предусмотрена отдельная замена подвесного подшипника. Вот только ценники несопоставимы: новый вал может стоить и 30, и 40 тысяч, тогда как отдельный подшипник хорошего качества реально найти за тысячу-другую.
Продолжаем изучать матчасть. В современном автопроме активно применяются пластиковые клапанные крышки,которые легко коробит, а задубевшие раньше срока манжеты начинают пропускать масло. И опять же: копеечные уплотнения идут со всей крышкой! Не хочешь тратить приличную сумму, ищи спеца, который подскажет, какие «резинки» точно подойдут.
В принципе, в эпоху интернета эти секретики нетрудно найти самому. Но это реально, когда поломка — одна (скажем, воющий «кардан»), а когда их несколько, только опытный мастер подскажем, где и как можно сэкономить на запчастях. Да и принцип «время — деньги» никто не отменял: на поиск наиболее дешевого способа решения вопроса может уйти не один час…
Как правило, хитрые премудрости конкретной модели знают мастера так называемых «клубных» сервисов, которые принимают автомобили строго одной (или нескольких родственных) марки. Однако даже «мультибрендовые» — или, проще говоря, универсальные — мастерские часто предлагают экономичные решения вместо очевидных.
Главное — чтобы слесарь был «заточен» на реальную помощь клиенту, а не на быстрое «зарабатывание» денег. Поэтому не сомневайтесь, что посещение хорошего сервиса поможет сэкономить на запчастях! Более того, «правильные» сервисмены не стесняются советовать определенную марку запчастей, ведь они своими глазами видят, детали каких брендов ходят дольше.