Почему посещение хорошего сервиса поможет сэкономить на запчастях

Или еще пример. На многих «Фольксвагенах» и «Шкодах» приблизительно через 150 тысяч километров изнашиваются втулки стабилизатора. Притом «официалы» предложат придется отправиться… за новым стабилизатором! А это — минус 10 000 «целковых» из кошелька. Благо толковые сервисмены подскажут, какие «резинки» надо купить взамен штатных, чтобы не покупать недешевую деталь целиком.

Другой случай похожего толка — задний ступичный подшипник LADA Largus. Реношная платформа, на которой базируется вазовский бестселлер, предполагает, что владелец машины раскошелится сразу на тормозной барабан. Вот только всем давно известно, что можно брать и запрессовыать подшипник от «Дастера», что — на секундочку — экономит больше 10 000 рублей.

А как вам Nissan Tiidа первого поколения, где после 150 тысяч пробега изнашиваются сайлент-блоки подрамника? В этом случае производитель, а также большинство сервисов предлагают обновить всю конструкцию за 15 000. И только знающие умельцы готовы внедрить подходящие «сайленты» от других моделей. Это будет стоить около тысячи плюс работа.