Менять или не менять свечи зажигания после зимы

Техническое обслуживание машин, включающее определенный перечень работ, проводится либо по достижении автомобилем определенного пробега, либо по времени его эксплуатации, — как правило, раз в год. При этом то, что моторное масло стареет даже, если мотор не работает, ни у кого не вызывает сомнений, также как и то, что время негативно отражается на приводных ремнях и сальниках. А что делать со свечами зажигания? Ведь их износ происходит именно при возникновении электрического разряда между электродами, то есть при работе ДВС. Для справки — ресурс «никелевых» свечей составляет 15 000 — 20 000 километров, а платиновых и иридиевых может доходить до 60 000 — 100 000 км в зависимости от наличия платиновой напайки на боковом электроде. А раз машина стояла или эксплуатировалась мало, то и износа электродов быть не должно и менять свечи, ориентируясь на временные интервалы ТО нет смысла. При этом пренебрегать проверкой состояния свечей зажигания, перед началом интенсивной эксплуатации машины, не стоит. Особенно если мотор работает не так как раньше. Демонтаж и осмотр свечей позволит провести простейшую диагностику мотора и системы зажигания.
Глубоких знаний для этого не требуется. Если изолятор свечи будет иметь светло-серый, светло-коричневый, «соломенный» цвет — мотор в порядке. Во всех остальных случаях имеют место быть те или иные проблемы. Так, «влажные» черные отложения на электродах, могут свидетельствовать о попадании в цилиндры большого количества масла. Сухой черный нагар говорит о работе мотора на обогащенной смеси, эксплуатации при неблагоприятных для работы свечей условиях, например, городской режим или частые перемещения на короткие расстояния или топливе низкого качества. Налет красного цвета — явный признак железосодержащих присадок, которые добавляют в топливо для «поднятия» его октанового числа. Свечи с красным налетом работают «через раз», так как электрический заряд стекает по нему на массу. Мотор при этом работает неравномерно. Особенно это заметно без нагрузки на холостом ходу. Совсем плохо, если электроды свечей имеют следы оплавления, а изолятор трещины. Тут без перегрева свечи и работы мотора с детонацией не обошлось.
Итак, если свечи в порядке — менять их нет необходимости. Но, важно отметить, повторная установка свечей возможна не более одного раза, и подтянуть свечу, которая уже стояла в двигателе, при повторной установке можно не более, чем на 1/12 оборота ключа. Если же имеются отклонения от нормы — заменяем их новыми. Вопрос — какие купить? Ориентируемся на оригинальный номер свечи, который указан в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или запрашиваем по VIN в магазине. Никакой самодеятельности с подбором по калильному числу, присоединительным размерам и т. д.
При этом смысла покупать свечи в коробочке автопроизводителя нет никакого, только переплачивать за картон другого дизайна. Так, например, для невероятно популярных в России двигателей Hyundai 1,4 л и 1,6 л, установленных на Solaris, Creta и много каких ещё автомобилей предназначена свеча с оригинальным номером 18855−10060, а в упаковке лежит свеча с надписью NGK на керамическом изоляторе. Именно она и устанавливается на конвейере, артикул по каталогу NGK 1578 (или LZKR6B-10E). Разница в цене такой свечи может составлять треть от её стоимости. Можно купить четыре свечи NGK в фирменной упаковке по цене трех таких же в упаковке Hyundai. Так зачем платить больше?
В каталогах производителей свечей зажигания легко подобрать свечи, достаточно указать оригинальный номер, и в выдаче отобразится подходящая свеча, а также варианты для улучшения. Та же свеча для Solaris в стандарте используется никелевая, а в ассортименте NGK есть заменитель с платиновым электродом (NGK 94017). Свечи с электродами из редкоземельных металлов обеспечивают лучшее воспламенение топливовоздушной смеси и значительно устойчивее к износу. Их ресурс составляет порядка 60 000 км, что в 3—4 раза больше ресурса стандартных. Поэтому разница в стоимости свечей может легко нивелироваться стоимостью их нескольких замен. А сэкономленное время — приятный бонус.
В заключении хотелось бы отметить. Отправляясь в дальнюю дорогу лучше положить в багажник комплект запасных свечей зажигания. Они могут пригодится при заправке машины топливом с большим содержанием ферроцена — специальной присадки, которая служит для повышения октанового числа бензина. Ее неправильное применение — введение в бензин в больших пропорциях для «превращения» бензина АИ-92 в более дорогой АИ-95 все еще практикуется рядом «независимых» автозаправочных станций, которые привлекают автовладельцев невысокой стоимостью топлива. Ферроцен, как мы уже отметили выше, образует на изоляторах свечей токопроводящий слой, что выводит свечи зажигания из строя. Вот тут и может потребоваться новый комплект свечей, который позволит завершить поездку и минимизировать потери. Главное добраться до ближайшего сервиса, где мастера, используя динамометрический ключ, заменят вышедшие из строя свечи новыми. Менять их без использования данного инструмента нужно крайне аккуратно, ориентируясь на рекомендации, указанные на упаковке, обычно после закручивания рукой, нужно подтянуть свечным ключом на ½ оборота, так как приложение большего, чем требуется момента, может привести к нарушению зон теплоотвода свечи и её перегреву, что чревато калильным зажиганием и поломкой мотора. Если свечи недотянуть, то из-за негерметичной их посадки будет происходить пропуск газов из цилиндра, что станет причиной потери компрессии.