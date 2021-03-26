Менять или не менять свечи зажигания после зимы

Глубоких знаний для этого не требуется. Если изолятор свечи будет иметь светло-серый, светло-коричневый, «соломенный» цвет — мотор в порядке. Во всех остальных случаях имеют место быть те или иные проблемы. Так, «влажные» черные отложения на электродах, могут свидетельствовать о попадании в цилиндры большого количества масла. Сухой черный нагар говорит о работе мотора на обогащенной смеси, эксплуатации при неблагоприятных для работы свечей условиях, например, городской режим или частые перемещения на короткие расстояния или топливе низкого качества. Налет красного цвета — явный признак железосодержащих присадок, которые добавляют в топливо для «поднятия» его октанового числа. Свечи с красным налетом работают «через раз», так как электрический заряд стекает по нему на массу. Мотор при этом работает неравномерно. Особенно это заметно без нагрузки на холостом ходу. Совсем плохо, если электроды свечей имеют следы оплавления, а изолятор трещины. Тут без перегрева свечи и работы мотора с детонацией не обошлось.

Итак, если свечи в порядке — менять их нет необходимости. Но, важно отметить, повторная установка свечей возможна не более одного раза, и подтянуть свечу, которая уже стояла в двигателе, при повторной установке можно не более, чем на 1/12 оборота ключа. Если же имеются отклонения от нормы — заменяем их новыми. Вопрос — какие купить? Ориентируемся на оригинальный номер свечи, который указан в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или запрашиваем по VIN в магазине. Никакой самодеятельности с подбором по калильному числу, присоединительным размерам и т. д.