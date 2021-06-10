Почему и частные, и профессиональные водители «бегут» с обычных дорог на платные

Концессионеры утверждают, что платные дороги — это не только существенная экономия времени в пути, высокий уровень безопасности и комфорта, но и также возможность оптимизировать расходы, увеличивая, в конечном счете, прибыль, если речь идет о логистическом бизнесе. В последнее верится с трудом, ведь за проезд по скоростным магистралям нужно платить. За каждый автомобиль из нескольких сотен, «прописанных» в автопарке.
Тем не менее машины транспортных компаний встречаются на платных дорогах все чаще. Обратите на них внимание, когда «пойдете» по ЦКАД или той же трассе М-4 «Дон», отправляясь в отпуск. Это наводит на мысль, что скоростные магистрали действительно могут быть для бизнеса выгоднее бесплатных альтернатив. Но за счет чего?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, портал «АвтоВзгляд» отправился в офис логистической компании CLC Group, располагающей внушительным автопарком в 700 машин. Ее представители раскрыли нам некоторые секреты «внутренней кухни»: честно рассказали обо всех преимуществах и недостатках платных дорог. Признаться, некоторые факты нас сильно удивили.
По словам представителей CLC Group, на платные дороги приходится порядка 60% всех маршрутов перевозчика. Проще говоря, водители компании пользуются скоростными магистралями всегда, когда есть такая возможность. Почему? Потому что платные трассы позволяют экономить топливо, «берегут» подвеску автомобилей, не утомляют шоферов, вынужденных соблюдать режим отдыха и труда, отслеживаемый тахографами.
Это не говоря о самом очевидном преимуществе платных трасс — сокращении времени в пути. Водители быстрее добираются до точки разгрузки, следовательно, раньше берут новые заказы и успевают осуществить больше доставок, если сравнивать с равной по дням сменой, проведенной на маршрутах по бесплатным дорогам. Благодаря скоростным магистралям, как говорят наши собеседники, транспортная компания экономит до 15—20% средств.
Однако достижение такого результата невозможно без транспондера T-pass — компактного устройства, которое устанавливается на лобовое стекло автомобиля. Владельцы устройств оплачивают проезд по платным автомобильным дорогам, находящимся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор» (М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и А-113 «ЦКАД»), со скидками от 10 до 40% в зависимости от маршрута.
А для тех, кто зарегистрировался на сайте «Автодор-Платные Дороги» и подключился в Программе лояльности, есть дополнительные скидки от 3 до 15% в зависимости от суммы накопленных за проезды баллов.
Как конкретно действуют такие скидки? Если взять в качестве примера ЦКАД — новую кольцевую трассу, проходящую параллельно Малой и Большой Бетонкам в Подмосковье — то это до 40% и еще до 15% по программе лояльности. Скажем, без транспондера водитель на грузовике 4-й категории заплатит за проезд от М-11 «Нева» до М-4 «Дон» 3180 рублей. С устройством — 1908 рублей. А с максимальной скидкой по программе лояльности — и вовсе 1621.
При этом если водитель «пойдет» не по «платнику», а по А-107, он в итоге отдаст больше. Во-первых, из-за постоянных разгонов и торможений (пробки, светофоры, пешеходные переходы) машина израсходует больше топлива. А во-вторых, шоферу придется заплатить по 2 рубля 34 копейки за каждый километр пути в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами.
Другое немаловажное преимущество транспондера T-pass — экономия времени. Ведь устройство позволяет беспрепятственно проходить пункты взимания платы. На радиальных трассах, где есть шлагбаумы, нужно лишь снизить скорость до 30 км/ч. Что же до ЦКАД, где применяется инновационная система «Свободный поток» с П-образными рамками, можно даже не притормаживать.