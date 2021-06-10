Почему и частные, и профессиональные водители «бегут» с обычных дорог на платные

Концессионеры утверждают, что платные дороги — это не только существенная экономия времени в пути, высокий уровень безопасности и комфорта, но и также возможность оптимизировать расходы, увеличивая, в конечном счете, прибыль, если речь идет о логистическом бизнесе. В последнее верится с трудом, ведь за проезд по скоростным магистралям нужно платить. За каждый автомобиль из нескольких сотен, «прописанных» в автопарке.

Тем не менее машины транспортных компаний встречаются на платных дорогах все чаще. Обратите на них внимание, когда «пойдете» по ЦКАД или той же трассе М-4 «Дон», отправляясь в отпуск. Это наводит на мысль, что скоростные магистрали действительно могут быть для бизнеса выгоднее бесплатных альтернатив. Но за счет чего?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, портал «АвтоВзгляд» отправился в офис логистической компании CLC Group, располагающей внушительным автопарком в 700 машин. Ее представители раскрыли нам некоторые секреты «внутренней кухни»: честно рассказали обо всех преимуществах и недостатках платных дорог. Признаться, некоторые факты нас сильно удивили.