Выгодный тариф: как сильно сэкономить на ЦКАД и других «платниках»

Если же выбрать «платник» М-11 «Нева», то перевозчик сбережет минимум 2 часа времени (хотя известны случаи, когда старая М-10 из-за дорожных ремонтов отнимала сразу на 3–4 часа больше). И расход топлива будет минимальным — у аккуратных водителей набегает до 10% экономии, то есть 1090 рублей. Итого суммарно современная платная магистраль позволяет сберечь 2681 «целковых». Правда, мы до сих пор не учитывали самое главное: а сколько будет стоить проезд для «еврофуры»?

Для отрезка М-11 «Нева» с 58-го по 684-й километр тариф составит 3200 рублей — то есть экономия на топливе и обязательных платежах вроде бы не отобьет разницу. Это — если считать, что называется, «в лоб». В реальности же ситуация несколько иная, ведь еще 905 рублей скидки набежит при наличии того самого транспондера T-pass и 344 рубля — это 15-процентная скидка по Программе лояльности, подключить которую можно, накопив достаточное количество баллов за проезды. Выходит, что перевозчик получает не только четкий график доставки груза, не перенагруженную ходовую часть автопоезда, оптимальный режим труда и отдыха водителя, но также 730 рублей чистой экономии на каждом рейсе.

Дальнейшая математика выходит предельно простой. В неделю даже всего при двух рейсах туда-обратно набегает 2 920 ₽, а в год — уже 151 840 ₽ или 1 518 400 ₽ для пара из десяти сцепок.