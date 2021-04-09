Впервые на ЦКАД: откровения профессионального водителя

ЦКАД — крайне важная трасса как для московской агломерации в частности, так и для всей страны в целом — призвана разгрузить существующие альтернативы. В их числе — Малая и Большая бетонки (А-107 и А-108), а также МКАД, который, к слову, является еще и одной из самых аварийных дорог в столице. И эта «разгрузка» заключается, по большей части, в переводе транзитного транспорта со старых магистралей на новую, технически более совершенную.
Поскольку ЦКАД ориентирована в первую очередь на транспортно-логистические компании и частных предпринимателей, мы пригласили принять участие в нашем очередном эксперименте независимого эксперта — Алексея Завидова, водителя фургона, который специализируется на коммерческих перевозках вот уже почти 13 лет. Причем наш герой прокатился по А-113 впервые.
Очевидное преимущество ЦКАД перед бесплатными альтернативами — это, во-первых, существенная экономия времени в пути, ведь на А-113 «магистральный» режим скорости. «Легковушкам» и грузовым автомобилям с массой до 3,5 т разрешается разгоняться до 110 км/ч (в будущем, возможно, лимит увеличат до 130), а коммерческому транспорту с массой более 3,5 т до 90 км/ч.
Во-вторых, ЦКАД — в отличие от той же А-107, пролегающей параллельно — проходит по лесам и полям, вдали от населенных пунктов, где разрешенная скорость снижается до 50—60 км/ч. А прибавить сюда еще отсутствие светофоров, пешеходных переходов, пересечений со второстепенными дорогами, пробок — и время в пути многократно увеличивается.
В-третьих, экономия времени в пути достигается еще и благодаря инновационной технологии взимания платы типа «Свободный поток». На ЦКАД нет традиционных пунктов со шлагбаумами. Вместо них — рамки с камерами, датчиком и антенной, посредством которых средства списываются автоматически, когда автомобиль проезжает под опорой.
Главное здесь — заранее приобрести электронный билет, воспользовавшись официальным сайтом компании «Автодор — Платные Дороги» или мобильным приложением. А еще лучше использовать транспондер T-pass. Во-первых, с ним гораздо проще — не нужно каждый раз вносить данные по автомобилю и предполагаемой поездке. А во-вторых, пользователям фирменных устройств предоставляются солидные скидки.
Кроме того, владельцам транспондеров T-pass доступен «Личный кабинет» в мобильном приложении и на сайте «Автодор — Платные Дороги». Через него отслеживать баланс лицевого счета, вносить средства и приобретать дополнительные услуги в разы удобнее. Юридическим лицам также будет интересно узнать, что в «Личном кабинете» можно, помимо прочего, скачивать закрывающие документы в электронном виде.
Само устройство стоит недорого: на официальном сайте T-pass девайсы предлагаются по цене от 1350 рублей. Любопытно при этом, что благодаря транспондеру, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут не только экономить на проезде по ЦКАД и иным платным трассам концессионера (М-11 «Нева», М-4 «Дон»), но и присоединиться к Программе лояльности (предусматривает дополнительные скидки до 15%).
К слову, на ЦКАД не взимается плата в систему «Платон». Владельцы коммерческой техники, имеющей максимальную разрешенную массу свыше 12 т, могут экономить по 2 рубля 34 копейки на каждом километре пути. Следовательно, затраты сокращаются примерно на 5—7%.
Из прочих преимуществ ЦКАД — аварийные комиссары, готовые оказать водителю техническую помощь в любое время суток. У технических специалистов, имеющих высокую квалификацию, всегда под рукой необходимое оборудование: они оперативно меняют поврежденные колеса, проводят мелкий ремонт, «оживляют» аккумуляторы, помогают раздобыть топливо. И самое приятное, что их услуги предоставляются бесплатно.
Поскольку на ЦКАД через каждые 15 км встречаются обустроенные площадки для отдыха с туалетными комплексами и лавочками, водитель может не беспокоиться о том, где ему сделать перерыв — спокойно перекусить, поспать или размяться.
Что же до минусов А-113, то на ум приходит лишь один — отсутствие придорожной инфраструктуры: в частности, заправочных станций, кафе, мотелей. Но и это временно: совсем скоро появятся и они.