Впервые на ЦКАД: откровения профессионального водителя

ЦКАД — крайне важная трасса как для московской агломерации в частности, так и для всей страны в целом — призвана разгрузить существующие альтернативы. В их числе — Малая и Большая бетонки (А-107 и А-108), а также МКАД, который, к слову, является еще и одной из самых аварийных дорог в столице. И эта «разгрузка» заключается, по большей части, в переводе транзитного транспорта со старых магистралей на новую, технически более совершенную.

Поскольку ЦКАД ориентирована в первую очередь на транспортно-логистические компании и частных предпринимателей, мы пригласили принять участие в нашем очередном эксперименте независимого эксперта — Алексея Завидова, водителя фургона, который специализируется на коммерческих перевозках вот уже почти 13 лет. Причем наш герой прокатился по А-113 впервые.