Чтобы костюмчик сидел: как чистить мотоэкипировку, чтобы не превратить ее в тряпку

Начнем с интриги. Итак, как же стиралка и порошок убивают «доспехи» мотоциклиста? Современную одежку для любителей двух колес частенько делают из мембранной ткани. Прелесть этого материала в том, что он выводит наружу влагу, выделяемую телом. Благодаря этой «дышащей» особенности ткани, райдер не испытывает чувства дискомфорта от промокшей от пота одежды.
Но мало того, что мембрана отводит лишнюю влагу, она ко всему прочему не позволяет воде с внешней стороны проникать внутрь. Таким образом, даже в сильный дождь мотоциклист долгое время будет сухим. В некотором смысле, в данной текстильной продукции реализован принцип человеческой кожи — выводить излишки влаги наружу и не позволять осадкам проникать внутрь.
Капризная особа
Но дышащая ткань довольно капризна в плане ухода. Если в качестве моющего средства использовать стиральный порошок, то он, даже хорошенько растворенный в воде, запросто может закупорить тончайшие отверстия мембраны и она попросту перестанет работать на отвод избытка влаги.
Стиральная машинка так же губительна для этой ткани, поскольку интенсивные полеты экипировки внутри барабана приводят к тому, что на мембране появляются заломы и она теряет способность защищать мотоциклиста от дождя. Поэтому единственно возможный способ ухода за экипировкой, сшитой из мембраны — это слегка теплый душ или ванна плюс жидкое мыло или шампунь. Такой нежный способ ухода позволит пользоваться технологичной одеждой не один сезон.
Впрочем, не только дышащая одежда мотоциклиста требует деликатного подхода. Натуральная кожа, из которой делают защитные комбинезоны для обладателей спортбайков, а так же всякого рода штаны и жилетки для поклонников чопперов, тоже нуждаются в бережном уходе. Дело в том, что если изделия из кожи просто протирать влажной тряпочкой, то довольно скоро материал огрубеет, начнут появляться трещины, а некогда модный прикид превратиться в жалкие обноски.
Лосьон против детского крема
Некоторые, чтобы придать одежде из кожи лоск, пользуются детским кремом. Он и вправду делает экипировку более эластичной, защищает ее от впитывания влаги, однако после такой обработки пыль и мелкий ворс притягивается к ней, как кошачья шерсть к бархатным шторам. Да и к тому же частое использование жирных кремов в конечном итоге портит внешний вид.
Поэтому, лучше использовать профессиональные средства по уходу за мотоэкипировкой из натуральной кожи. Например, лосьен Liqui Moly Motorbike Leder-Kombi-Pflege на водной основе с натуральным пчелиным воском. Он хорошо удаляет загрязнения, проникая в поры кожи, предотвращает высыхание, растрескивание и огрубение экипировки. А в итоге придает ей элегантный внешний вид и естественный глянец. При этом, в отличии от детского крема, не ухудшает естественную вентиляцию кожи. А специальные добавки, используемые в лосьоне, предотвращают образование плесени и устраняют неприятные запахи при хранении.
Помимо мотоэкипа, лосьон Motorbike Leder-Kombi-Pflege пригоден для ухода за отдельными элементами байка. Например, им можно протирать сиденья, боковые кофры из кожи и декоративные вставки из этого же материала. Средство весьма экономично и одного флакона хватит на долгое время.
Смотри в оба
Еще одна деталь байкерского гардероба, нуждающаяся в заботе — шлем. Дорожная пыль и размазанные по забралу насекомые препятствуют хорошей видимости, что напрямую влияет на безопасность. Визор любой мотоциклетной «каски» довольно нежен и нетерпим к неправильному уходу. Стоит помочить его водой и затем протереть обыкновенной тряпкой, как на забрале моментально появятся мелкие риски. И с каждой подобной протиркой их будет образовываться все больше и больше. В итоге, уже к середине сезона визор можно выкидывать на помойку.
Ну а чтобы продлить срок его службы, достаточно приобрести и пользоваться специальным очистителем для забрал шлемов Liqui Moly Motorbike Visier-Reiniger. Аэрозоль с растворителями и защитными присадками удаляет все типичные загрязнения на мотоциклетных визорах, создавая покрытие, препятствующее запотеванию в дождь, холодную и сырую погоду. Motorbike Visier-Reiniger пригоден для забрал из любых полимерных материалов: поликарбоната, полиметилметакрилата, полистирола. Средство продается в небольшом флакончике, который с легкостью поместится в кармане куртки.
И сладок, и приятен
Еще нюанс, связанный со шлемами — неприятный запах. В жаркий день голова потеет и выделения впитываются ткань. Со временем от шлема разит затхлым потом за, что называется, километр. Подкладка дорогих «головных уборах» отстегиваются, и их можно простирнуть. А вот дешевые китайские шлемы такой опцией похвастать не могут. Благо, существует очиститель для внутренних поверхностей мотошлемов Liqui Moly Motorbike Helm-Innen-Reiniger.
Пенная формула удаляет пот, жир, грязь и пыль с тканых и нетканых текстильных материалов с искусственной и натуральной кожи и замши. Motorbike Helm-Innen-Reiniger не просто очищает внутреннюю поверхность шлема, но и придает деталям первозданный вид и наполняет их легким, едва ощутимым ароматом свежести. Кроме того, средство обладает антимикробным действием. Motorbike Helm-Innen-Reiniger продлевает срок службы шлемов, повышая комфорт и безопасность езды на мототехнике.