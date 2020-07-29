Чтобы костюмчик сидел: как чистить мотоэкипировку, чтобы не превратить ее в тряпку

Начнем с интриги. Итак, как же стиралка и порошок убивают «доспехи» мотоциклиста? Современную одежку для любителей двух колес частенько делают из мембранной ткани. Прелесть этого материала в том, что он выводит наружу влагу, выделяемую телом. Благодаря этой «дышащей» особенности ткани, райдер не испытывает чувства дискомфорта от промокшей от пота одежды.

Но мало того, что мембрана отводит лишнюю влагу, она ко всему прочему не позволяет воде с внешней стороны проникать внутрь. Таким образом, даже в сильный дождь мотоциклист долгое время будет сухим. В некотором смысле, в данной текстильной продукции реализован принцип человеческой кожи — выводить излишки влаги наружу и не позволять осадкам проникать внутрь.

Капризная особа

Но дышащая ткань довольно капризна в плане ухода. Если в качестве моющего средства использовать стиральный порошок, то он, даже хорошенько растворенный в воде, запросто может закупорить тончайшие отверстия мембраны и она попросту перестанет работать на отвод избытка влаги.

Стиральная машинка так же губительна для этой ткани, поскольку интенсивные полеты экипировки внутри барабана приводят к тому, что на мембране появляются заломы и она теряет способность защищать мотоциклиста от дождя. Поэтому единственно возможный способ ухода за экипировкой, сшитой из мембраны — это слегка теплый душ или ванна плюс жидкое мыло или шампунь. Такой нежный способ ухода позволит пользоваться технологичной одеждой не один сезон.