Выбираем масло для дорожных мотоциклов и спортбайков

Нужно понимать, что не всякая банка с маслом, на которой изображен двухколесный транспорт, подходит для вашего мотоцикла. При движении по дорогам общего пользования двигатель «шоссейников» работает на высоких оборотах, и такой режим сохранятся довольно продолжительное время, что нагревает «пламенное сердце» особенно в жаркую погоду до критических температур.

При таком положении дел неподходящее для мотора маслице чрезмерно разжижается и начинает выгорать. Кроме того, при остановке у светофора мотору приходится совсем не сладко, ведь из-за резкого ухудшения охлаждения набегающим воздухом, с ним может случиться тепловой удар. По сути, это перегрев мотора, в результате чего с маслом происходит химическая реакция окисления, изменяющая его вязкость. Из-за разжижения масла детали движка работают практически на сухую. Вот почему к выбору смазки нужно подходить со всей ответственностью.

Как насчет «минералочки»?

Моторные масла, созданные на основе нефти, относятся к классу минеральных, и они чрезвычайно чувствительны к изменениям температуры. Причем, чем ниже уровень очистки масла, тем быстрее оно поддастся тепловому пробою. Увы, именно природные соединения при высоких температурах окисляют лубрикант и с этим ничего не поделаешь.

Поэтому имейте в виду: если мотор вашего мотоцикла высоко форсированный, то масла на минеральной основе, даже невзирая на подходящие характеристики по вязкости, ему категорически противопоказаны. Поэтому смазочные материалы, сделанные на основе нефти, подходят исключительно малокубатурным или низкообротистым движкам со скромными мощностными характеристиками.