Выбираем масло для дорожных мотоциклов и спортбайков

Нужно понимать, что не всякая банка с маслом, на которой изображен двухколесный транспорт, подходит для вашего мотоцикла. При движении по дорогам общего пользования двигатель «шоссейников» работает на высоких оборотах, и такой режим сохранятся довольно продолжительное время, что нагревает «пламенное сердце» особенно в жаркую погоду до критических температур.
При таком положении дел неподходящее для мотора маслице чрезмерно разжижается и начинает выгорать. Кроме того, при остановке у светофора мотору приходится совсем не сладко, ведь из-за резкого ухудшения охлаждения набегающим воздухом, с ним может случиться тепловой удар. По сути, это перегрев мотора, в результате чего с маслом происходит химическая реакция окисления, изменяющая его вязкость. Из-за разжижения масла детали движка работают практически на сухую. Вот почему к выбору смазки нужно подходить со всей ответственностью.
Как насчет «минералочки»?
Моторные масла, созданные на основе нефти, относятся к классу минеральных, и они чрезвычайно чувствительны к изменениям температуры. Причем, чем ниже уровень очистки масла, тем быстрее оно поддастся тепловому пробою. Увы, именно природные соединения при высоких температурах окисляют лубрикант и с этим ничего не поделаешь.
Поэтому имейте в виду: если мотор вашего мотоцикла высоко форсированный, то масла на минеральной основе, даже невзирая на подходящие характеристики по вязкости, ему категорически противопоказаны. Поэтому смазочные материалы, сделанные на основе нефти, подходят исключительно малокубатурным или низкообротистым движкам со скромными мощностными характеристиками.
Итак, как мы понимаем, высокотехнологичные силовые агрегаты современных мотоциклов требуют масел на синтетической основе с правильным «букетом» разнообразных присадок, в первую очередь с антиокислительными и антипенными компонентами.
Компанию Liqui Moly смело можно назвать лидером индустрии, ведь все ее продукты производятся исключительно на собственном заводе в Германии и соответствуют самым жестким немецким требованиям. Масла Liqui Moly заливаются во все мотоциклы гоночных серий MOTO GP классов «Mото 2» и «Mото 3», что говорит об абсолютной уверенности гоночных команд в качестве лубрикантов.
Максимальная защита
В линейке этого производителя есть масла, сделанные из 100% ПАО-синтетики, которая демонстрирует наивысшие показатели по устойчивости, стабильности и защите движков даже при максимально возможных трековых нагрузках.
Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 и 5W-40 — полностью синтетические моторные масла, предназначенные для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
Современная формула, сочетающая высокостабильную ПАО-базовую основу с современными присадками, отменно противостоит вспениванию и перегреву. Совместимо с фрикционными материалами сцепления даже на особо мощных мотоциклетных двигателях. Вязкостные характеристики масел гарантируют оптимальную защиту мотора от прихвата и задиров.
При этом данные продукты можно использовать как на новой технике, так и на мотоциклах с большим пробегом. Ну а найти ответ, какое именно масло выбрать — с вязкостью 10W-50 или 5W-40 — вы сможете на страницах руководства по эксплуатации мотоцикла.
Бюджетная альтернатива
Впрочем, надо понимать, что масла из ПАО-синтетики стоят ой как недешево. Если в кармане ветер гуляет, рекомендуем присмотреться к маслам на основе гидрокрекингового синтеза (современный аналог ПАО-синтетики). По основным показателям они ничуть не уступают 100-процентной синтетике, но обладают куда более привлекательной ценой. С маслами линейки HC-SYNTH (гидрокрекинговый синтез) можно быть увереным в надежности работы и защите двигателя даже на пределе оборотов. В некотором смысле — идеальный баланс цены и качества.
Среди продуктов от Liqui Moly можно выделить HC-синтетические масла Motorbike 4T Street 10W-40 и 15W-50. Это высокоэффективные моторные масла для использования в 4-тактных двигателях мотоциклов и мотоциклетных коробках передач. Подходят для высоконагруженных мотоциклетных двигателей как с «мокрым», так и «сухим» сцеплением, воздушного или водяного охлаждения.
Правильно подобранные базовые компоненты и присадки обеспечивают оптимальное смазывание во всем диапазоне оборотов, хорошую прокачку и чистоту двигателя.
Кстати, эти масла можно применять не только в движках мотоциклов, но и в скутерах и квадроциклах: вязкостные характеристики позволяют использовать продукт в любой сезон.
Без дымовой завесы
2-тактные моторы на серьезной дорожной технике — скорее исключение, чем правило. Но среди продуктов, предлагаемых компанией Liqui Moly, есть масла и для таких «зверей». Синтетическое моторное масло для 2-тактных мотоциклов Motorbike 2T Synth Street Race создано для высокофорсированной мототехники, нередко участвующих в гонках. Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя при любых нагрузках. Это масло бездымно сгорает, не оставляя нагар ни в двигателе, ни в «глушаке».
Есть у Liqui Moly и полусинтетическое моторное масло Motorbike 2T Street, предназначенное для 2-тактных мотоциклов.
Базовая основа продукта и современные присадки обеспечивают чистоту двигателя и свечей зажигания, надежно защищают цилиндро-поршневую от задиров и прихватов, а так же препятствуют образованию коррозии на внутренних частях мотора.
Motorbike 2T Street устойчиво к повышенным оборотам и температурам, а значит вы можете быть уверены в сохранности силовой установки своего байка.